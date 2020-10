Po pádu Prymuly Hrad ve vládě oslabí. Babišovy tři důvody, proč ministra odvolat

Bylo by zajímavé vědět, kdo dal echo Blesku.cz, který ukázal fotografie Prymuly bez roušky. Protože ten, kdo to echo dal, se nejspíš postaral o pád Zemanova muže.

Odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) letos 21. září proběhlo jako po másle. Pravda, Vojtěch po dohodě s Andrejem Babišem (ANO) rezignoval sám. Když o měsíc později přišel premiér s žádostí o odvolání bezpartijního Romana Prymuly, prezident mu hned nevyhověl. Proč?

Vystupují přece, jako by byli s Babišem jedna ruka, jedna mysl. Epidemiolog sice poté, co ho nachytali, jak porušuje, co sám nařídil, řekl, že "pokud si to bude veřejnost přát, rezignuje", taky však prohlásil: "Nic jsem neporušil. Rezignovat nehodlám." V neděli v ČT oznámil, že je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce. Poté mu předá funkci.

Adam Vojtěch byl ryze Babišův člověk, nikoli Zemanův. Nic ho s prezidentem nepojilo. S Prymulou je to naopak. Má k Zemanovi blízko, jsou stejné krve, on i on. Oba tíhnou k Číně, a když Prymula nastupoval, prezident na něj pěl ódy: "Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie." Jemu řekl: "Vím, jak skvěle jste obstál, když jste bojoval s první vlnou. A plně věřím, že stejně tak obstojíte i nyní ve velice a velice složité situaci." Zeman jen tak někoho nevelebí, zásadně jenom svoje lidi, lidi sobě zcela oddané. Proto je jasné, že na žádost o odvolání hned nekývl. Prymula není Vojtěch.

Naopak Babiš byl rozhodnut odvolat Prymulu okamžitě. Nijak věc nevyšetřoval, hned měl jasno. Proč? Existují zjevně tři zásadní důvody. První je jasný, "káže vodu, pije víno". Na tiskovce v pátek byl premiér velmi naštvaný. Zazněly věty jako: "To, co se stalo dneska, je absolutní katastrofa. Nechápu, když my požadujeme po lidech, aby dodržovali nařízení… tak musíme jít příkladem. Taková chyba se nedá omluvit." Jasný argument opřený o veřejné mínění. Nelze se takhle lidem vysmívat. Hra se musí hrát.

Druhý důvod. Prymula není a nebyl Babišův člověk. Již dříve jsem napsal, že je nejen ministr zdravotnictví, ale taky cosi jako "covidový premiér" (nevíme, jestli ho Babiš opravdu chtěl na post ministra zdravotnictví, nebo jestli mu ho vnutil Zeman). Bylo jasné, že ho skutečný premiér nebude moci peskovat a úkolovat jako Vojtěcha. A nejenže Prymula není ministr Havlíček nebo ministryně Schillerová, tedy "podřízený". Pro Babiše je navíc Zemanův, ve vládě mu přibyl další člověk Hradu (vedle ministryně Benešové a ministrů Tomana, ale i Hamáčka a Zaorálka).

Co to tam domlouvali?

Je tu ale ještě třetí, možná nejvážnější důvod, proč naštvaný Babiš Prymulu tak snadno, ba ochotně v pátek hodil přes palubu. Řekl i toto: "Je mi úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali, koho tam zvali a proč."

Prosím, nevěřme předsedovi vlády, že je mu "úplně jedno", o čem jednali v restauraci Faltýnkovi hosté. Pro premiéra je jistě zásadní, proč tu partu pravá ruka Babiše - Jaroslav Faltýnek - svolala. Vzpomeňme, jak šéf ANO nedávno řekl, že neztratil deset let života v politice jen tak. Ne. Díky tomu, že je beneficientem svěřenského fondu Agrofert, se jeho jmění meziročně zvýšilo o čtyři miliardy na 74 miliard korun, zatímco nejbohatší Čech Petr Kellner kvůli ztrátám společnosti Home Credit zchudl o 57 miliard. Nejde o drobné.

Faltýnek se pro Babiše stává čím dál větší přítěží, ale zároveň na něj nemůže, navzájem toho o sobě vědí příliš mnoho. Stačí si připomenout brněnsko-švachulovskou kauzu, v níž figuruje mimo další aktéry i Faltýnkův syn. Takže ne, je strašně důležité, o čem dvojka ANO, Prymula a další v restauraci Rio's na pražském Vyšehradě jednali.

Bylo to plošné testování za 2,5 miliardy korun? Obří kšeft? Nebo výměna na postu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny - politicky obsazované instituce s rozpočtem 150 miliard? Nezapomeňme, že covid je taky superbyznys. A Babiš se jistě nechce nechat obejít lidmi, jako je Faltýnek (který sice skončil coby místopředseda ANO, avšak šéfem poslanců zůstal, a to je klíčová pozice).

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, účastník schůzky, řekl: "Jednání se týkalo pilotního projektu na plošné testování tří antigenních systémů v korelaci s PCR testy, kdy FN Ostrava, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a Zdravotní ústav Ostrava byly vybrány jako praktický realizátor tohoto projektu. Je to srovnávací studie na dobrovolnících, kteří přicházejí na odběr z důvodu podezření na koronavirus."

Když jde o kšeft, Zemanova parta není s Babišem jedna ruka, jedna mysl

Babiš k údajnému tématu schůzky a jejím aktérům sdělil, že mu vysvětlili, o čem to bylo, "ale já jsem naštvanej, já to moc nechci hodnotit, protože u pana Faltýnka už je to opakovaně, já jsem mu jasně řekl, že není možné tohle takhle, on vůbec se nemá do toho montovat, to vůbec není jeho byznys". Sdělil, že nesnáší "jakékoli náznaky klientelismu". Chce o schůzce mluvit s Havrlantem: "Mně bylo řečeno, a to ještě bude muset pan ředitel Fakultní nemocnice Ostrava vysvětlit, co tam vlastně řešil, mně bylo řečeno, že budou dělat tohle testování, že už se to testuje v Karviné." - Odtud plyne, že Babiše z toho kšeftování, ať už bylo jakékkoli, vynechali. O schůzce nevěděl.

Jistě by bylo zajímavé vědět, kdo dal echo Blesku.cz, který schůzku zveřejnil a ukázal fotografie Prymuly bez roušky, jak vychází v noci z restaurace, jež měla být zavřená. Protože ten, kdo to echo dal, se postaral o pád Zemanova muže v Babišově vládě. Což nic nemění na tom, že měl své nařízení co nejpřísněji sám dodržovat.

A Zeman? Ono jde dnes už spíš o lidi, kteří ho obklopují (Mynář, Nejedlý a další). Každopádně se špatně couvá z věty "nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie". Navíc, a to se koronaviru netýká, ale Hradu ano, Zemanovi lidé potřebují mít v Babišově vládě co nejsilnější zastoupení. Aby se v jejich zájmu zvedalo pro co nejvíc rukou, když se hlasuje o byznys projektech, jako je kanál Dunaj-Odra-Labe, nebo až se bude hlasovat o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany, o zakázce, po které touží Rosatom.

Ještě jedna poznámka. Když jde o kšeft, Zeman a jeho parta najednou nejsou s Babišem jedna ruka. Najednou se hraje kdo s koho. I když se šéf ANO zoufale snaží, aby si Zemana nepostavil proti sobě, což by ho stálo mnoho voličských hlasů.

Babiš: Absolutní katastrofa a šok, pokud Prymula nerezignuje, odvolám ho. Nikdo není nenahraditelný (video z 23. října 2020)