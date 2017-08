Podrážděný Babiš: Zpochybňuje policii, ale ještě to není zkorumpovaná pakáž. Zatím

před 1 hodinou

Andrej Babiš trestní stíhání nevkusně porovnává s 50. léty, to je urážka obětí tehdejších politických perzekucí.

Podrážděná reakce Andreje Babiše na policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání je důkazem, jak je slogan o řízení státu jako firmy nejen nesmyslný, ale také nebezpečný.

Copak policie, orgány činné v trestním řízení nejsou součástí státu? Samozřejmě ano. A když po dlouhém, až příliš dlouhém vyšetřování napíší do Sněmovny, že by chtěly Babiše (a jeho pravou ruku Jaroslava Faltýnka) stíhat, poslanec opáčí, že "po Praze ledna 2016 slýchal, že se to na něj připravuje. Je to dlouhodobě promyšlená akce." Předem absolutně vylučuje objektivitu.

Babiš, nejpopulárnější a už v tomto volebním období zřejmě nejmocnější politik, favorit voleb, zpochybňuje klíčovou státní instituci, policii. Rozdíl mezi novináři a hospodářskou kriminálkou je, že ty druhé Andrej Babiš zatím nenazval zkorumpovanou pakáží. Sláva.

Neřekne: prosím, já mám svědomí čisté, ať si dělají co chtějí, protože věřím, že to bude objektivně posouzeno, před zákonem jsme si rovni a ukáže se, že jsem nic neprovedl. To by byla zodpovědná, nehysterická reakce špičkového politika (a druhého nejbohatšího občana státu, což s sebou taky nese nějakou odpovědnost). Vzkaz občanům, že policii, která se mimochodem stejně jako soudy a armáda podle průzkumů těší vysoké důvěře veřejnosti, se dá věřit dál. Což je přece pro život v "lepším Česku" klíčové.

Ale Babiš místo toho bouří, že jde o "poslední zoufalý pokus" dostat ho z politiky. Nevkusně to porovnává s 50. léty, to je urážka obětí tehdejších politických perzekucí.

Řídit stát jako firmu? Takže stát včetně policie a trestního řízení? Když je to nutné?

Je klidně možné, že záležitost s Babišovým stíháním se do volebních preferencí ani do výsledku voleb výraznějším způsobem nepromítne. Lídr ANO, který kromě poslaneckého mandátu už nemá žádný státní úvazek, dál pojede svou kampaň plnou selfíček, snů o lepším Česku a zloduchů, co jsou jako politici. Co ukázalo referendum o brexitu nebo americké volby, se naplno projeví i u nás - v hlavní roli budou emoce a nálada, fakta a racio půjdou stranou víc než kdy předtím.

Andrej Babiš je silný politický vůdce. Těmi, kdo mu věří, snad až ve významu slova "víra", neotřásla kauza Čapí hnízdo a padesátimilionová dotace ani tehdy, ani teď. Kdo se fotí s Babišovou knihou pro Facebook, tomu je nějaký mandátový a imunitní výbor fuk. A možná i celý užvaněný parlament.