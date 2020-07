Policie pracuje navzdory Zemanovi. Trest za podporu teroru je O. K.

Pokud berete lidi jako Zeman vážně, může ve vás narůstat strach z islámu a nenávist k tomuto světovému náboženství. Pak už je jen krůček ke schvalování teroru.

Některé věci se mění k lepšímu. Policie opravdu začala stíhat podporu a propagaci terorismu vyjádřenou na sociálních sítích. Padlo několik prvních rozsudků. Naposledy ve středu dostal jednatřicetiletý Jiří Kantor z Kraslic tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Hrozilo mu až patnáct let za mřížemi. Rozsudek není pravomocný.

Kantor podpořil vraha Brentona Harrisona Tarranta. Ten loni 15. března na Novém Zélandu, v Christchurchi, v mešitách Al Noor a Linwood zastřelil 51 lidí a další desítky věřících zranil. Pekelnou akci, inspirovanou norským teroristou Andersem Breivikem, vysílal v přímém přenosu na internetu. Jiří Kantor pak na Facebooku komentoval článek serveru Novinky.cz "Islámské země viní z útoku na Zélandu rostoucí islamofobii" slovy: "Za mě určitě pěkně provedená práce."

Svoboda projevu se na podporu a propagaci terorismu nevztahuje. Když sledujete sociální sítě, uvědomíte si, že to asi leckdo neví. Po masakru v Christchurchi se objevilo více lidí oslavujících tu zrůdnost. Ministr vnitra Jan Hamáček pak v tweetu ujistil veřejnost, že se policie "věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení". Šéf policie Jan Švejdar tweetoval: "Žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti nebude policie tolerovat. Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat…"

Stalo se. Rozsudek nad Jiřím Kantorem to dokazuje. Souzen byl mírně a soudce mírnost odůvodnil rozumně: "Čin teroristy se nedá zlehčovat a nemá obdoby. Na druhou stranu trestní sazba od 5 do 15 let nepodmíněně je velice přísná, proto jsme tvrdost zákona museli změkčit. Pokud bychom obžalovaného poslali na pět let do vězení, svého syna, který se narodil vloni, by viděl, až by šel do školy. Navíc jeho žena je nyní závislá na příjmech obžalovaného."

Kantor po vyhlášení rozsudku řekl: "Byla to frajeřina. Jsem šťastný, jak to dnes dopadlo, odvolávat se nebudu. Všem doporučuji, aby si zrušili Facebook, a budou šťastnější." - Frajeřina? Ne. Bylo to veliké svinstvo. A Facebook za to nemůže, Facebook to nenapsal, jen nabídl prostor, kde se Kantor mohl vyjádřit.

Kdo za to tedy může? Jak se obráběč kovů z Kraslic dostane k takovému pohledu na svět? Proč má na těle švabachem vytetované nápisy ACAB a All cops are bastards (Všichni policajti jsou parchanti)? Zdrojů tak nemocného postoje najdeme víc. Obvykle začíná v rodině, v partě, v nejtěsnějším okolí. Vliv má ale celé prostředí, ve kterém žijeme. Škola, kde se zřejmě Kantor neučil, že nesmí schvalovat terorismus, že se lidé nemají vraždit, protože věří po muslimsku.

Prezident: Všichni teroristé jsou muslimové

Klíčovou roli hrají vzory a politika. Připomínám chorobnou větu Miloše Zemana, který v rozhovoru pro Reflex (2011) prohlásil: "Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové. Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem." Pokud vám prezident země vykládá blud, že "nelze koexistovat s islámem", i když máme ústavou danou svobodu vyznání, pak se divte, že někdo podporuje vraždění věřících v mešitách.

Jiří Kantor se podle serveru iDnes.cz dříve účastnil demonstrací Dělnické strany v čele s Tomášem Vandasem. A jsme zpět u Zemana. Letos opět udělil záštitu Vlasteneckému setkání, které organizuje majitelka zámečku Příčovy ve Středočeském kraji Alice Tomková. Minule na akci vystoupil kupříkladu Vandas nebo protiislámský aktivista Martin Konvička. Proč Zeman akci podporuje? Jiří Ovčáček řekl: "Pan prezident je hlubokým zastáncem svobody slova a názoru, proto udělil záštitu akci, která představuje konzervativní myšlenky…"

Žijeme v dost těžko stravitelném paradoxu, na jedné straně hlava státu tvrdí, že "všichni teroristé jsou muslimové" a podporuje akce, kde se prezentují lidé jako Vandas, Konvička, Okamura a další, na druhé straně policie stíhá podporu terorismu. Stíhaní by se měli u soudu ohánět Zemanem, Okamurou a dalšími.

Předseda SPD loni v březnu sice masakr v Christchurchi odsoudil, zřejmě aby byl krytý, ale pokračoval: "Teroristických útoků a kriminálních činů ze strany muslimů je obrovské množství a akce bohužel vyvolává reakci. Tento teroristický útok i teroristické útoky muslimů, které jednoznačně převládají, jsou důkazem toho, že sen 'elit' o multikulturní společnosti je nebezpečný a vražedný…"

Pokud berete lidi jako Zeman a Okamura vážně, může ve vás narůstat strach z islámu a nenávist k tomuto světovému náboženství. Pak už je jen krůček ke schvalování teroru. Nejde jen o Kantora, na začátku června uložil pražský městský soud Renátě Pelikánové dvouletou podmínku rovněž za to, že na Facebooku chválila Tarranta.

Uznal ji vinnou z podpory a propagace terorismu. Sedmačtyřicetiletá žena na Facebooku o Tarrantovi psala: "Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují," a poděkovala mu za odvahu. Hrůza.

Je skvělé, že policie pracuje a tyhle obludnosti stíhá, je skvělé, že je soudy odsuzují. Jenomže je tu i bé, štvaní špičkových politiků (prezident, místopředseda sněmovny a další) proti islámu, uprchlíkům, "cizincům" atd. Vydávají to za konzervativní myšlenky. Hnus.