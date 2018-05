před 51 minutami

Odbor kontroly Policejního prezidia začal mylný zásah vyšetřovat, až když to prasklo. Přitom bylo hned jasné, že proběhl špatně, šlo o sérii chyb.

Představte si: letíte na víkend dejme tomu do Tirany (Albánii se omlouvám za ten příměr), sedm mladých mužů, ubytujete se ve špičkovém hotelu, lebedíte si a najednou k vám vlítnou ozbrojenci v černém, řvou, mlátí vás, mají samopaly, roztrhají vám šaty, vyženou vás na ulici jak dobytek, musíte mít ruce na ramenou toho před sebou jak trestanci, vedou vás na policejní stanici, lidi si vás fotí a pak vám policie oznámí, že se sekla, nic jste nespáchali, to někdo jiný. Jednoho z vás by sanitka odvezla na ošetření do špitálu. Ta rotyka, co by u nás nastala, jak strašná zem je ta Albánie atd.

Přesně toto se stalo sedmi Izraelcům, kteří odpočívali v neděli 22. dubna v hotelu Astoria v centru Prahy. Českou policejní "mejlku" popsal jeden z Izraelců Eli Gershzon takto: "V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav."

Onen nevšední turistický zážitek líčí dál: "Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás… Jeden z našich kamarádů byl navíc zraněn tak, že musel být odvezen záchrankou do nemocnice." Ani jednoho ze skupiny turistů policisté nelegitimovali a nezjišťovali, jestli odpovídá popisu hledaných útočníků. (Neuvěřitelné.)

Další detail od Eli Gershzona: "V hotelu na recepci měli fotokopie našich pasů. Mohli si je prohlédnout a viděli by, že s napadením v centru nemáme nic společného. Ten zásah neměl smysl, špatně to odhadli." (Pražská policie tvrdí, že na recepci totožnost ověřit nešlo.)

Co se tehdy dělo, víme: policie už druhý den pátrala po sedmi útočnících, kteří brutálně napadli v centru Prahy číšníka. Prý dostala falešný tip (nejspíš z hotelu). Co vlastně vedlo k policejnímu přepadení turistů? Bylo jich sedm a nebyli Češi, toto policii stačilo. Podle reportéra, který s Izraelci mluvil, rozhodně nevypadali jako útočníci, kteří zbili číšníka a jejichž tváře policie znala z videa pouličních kamer.

Skvělá práce? Ne. Úplně zpackaná

Varování: nejezděte do Prahy ve skupince po sedmi, je to riskantní. (V Izraeli by mě možná poopravili na: nejezděte do Prahy, mají tam mizernou policii.)

Důležitá fakta: policie sama nakonec skupinu sedmi Nizozemců nenašla dokonce ani na letišti, kam se logicky mohli dostavit, musela ji upozornit až všímavá cestující. Dva dny policie hledala marně, jednou se spletla a přepadla nevinné turisty.

Ministr vnitra Metnar výkon po zatčení na letišti ocenil jako "skvělou práci", premiér Babiš jako "vynikající práci". Pánbůh s námi a zlý pryč.

Policie nepoznala, že přepadá špatné muže, nezkontrolovala si to. Zaráží však i zbytečná brutalita akce.

Jen dva nizozemští útočníci byli posléze soudem vzati do vazby, zbylých pět ne. Bylo zřejmé, že podezřelí nejsou ozbrojeni, přesto na ně velitel zásahu poslal pořádkovou zásahovou jednotku v plné polní i se štíty a samopaly. Do pokojů vtrhli černí ozbrojenci, bylo tedy stoprocentně jisté, že se přepadení nebudou bránit, budou v šoku a paralyzovaní. Proč tedy ještě schytali rány navíc? Zjevně neadekvátní (jak by byl potom po zatčení musel vypadat uprchlý dvojnásobný vrah Jiří Kajínek?)

Toto vše znovu svědčí o neschopnosti policie, neprofesionalitě. Zacházení se zatčenými je taky podivné. Nebyli ztotožněni, už na místě se dalo poznat, že se nejedná o ty pravé, ale velitel zásahu tam údajně vůbec nebyl a až na stanici poznal, že se jedná o "omyl".

Pokračujme: policie lapsus tutlala, neoznámila veřejně. Proč? Chlubí se jen úspěchy? Přece mohla chybu přiznat a veřejně se omluvit, to by bylo nepochybně správné a na místě. (Jenomže by zásah nesměl proběhnout tak do hloubky vadně a amatérsky.)

Podle informací Aktuálně.cz začal odbor kontroly Policejního prezidia zásah vyšetřovat, až když celý malér praskl. Přitom bylo od začátku jasné, že zásah proběhl špatně, šlo viditelně o sérii chyb, lemplovství, neschopnost. Nikdo původně nic nekontroloval, protože si nikdo nestěžoval! (Izraelští turisté si ale stěžovat chtějí a doufejme, že i budou.)

Tutlání vedlo k tomu, že ministr Metnar a premiér Babiš vysoce ocenili bídnou práci pražské policie. Zatím nevystoupili a své oceňující výroky neopravili ze "skvělá" a "vynikající" na "zpackaná" a "neprofesionální" práce. Chyba. Policie má být pod kontrolou i vlády, nejen médií. (Že by se vyjádřili poslanci bezpečnostního výboru sněmovny, to dnes nikdo snad ani nečeká.)

Po více méně náhodném zadržení Nizozemců na letišti v Ruzyni jsem napsal: "Ukazuje se, že v Praze není bezpečně, místní policie nepatří mezi nejschopnější a vládní špičky nevědí, co od ní čekat a chtít." Poté, co na povrch prosáklo, jak policie tutlala zpackaný zásah, to bohužel platí dvojnásob. Pražská policie se nachází v prachmizerné kondici.