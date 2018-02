Vražda novináře na Slovensku: Politici štvou proti svým kritikům, dělají z nich terče

před 1 hodinou

Novináři jsou vražděni v zemích jako Rusko, tam, kde nepanuje demokracie. Pro Slovensko i pro nás je to velmi vážné varování.

Na Slovensku byl někdy mezi čtvrtkem a nedělí zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak a jeho partnerka. Ji střelili do hlavy, jeho do hrudi. Kuciak pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk, zajímal se především o daňové úniky. Policie zahájila trestní stíhání pro dvojnásobnou úkladnou vraždu.

Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar na tiskovce řekl: "Dovolte mi, abych ostře odsoudil uvedené jednání a tento trestný čin, protože i když čelíme různé závažné kriminalitě, Slovensko zatím nebylo dotčeno tím, že by byl obětí závažného trestného činu novinář a pravděpodobně s motivem, který souvisí s jeho novinářskou, investigativní činností." Později zopakoval: "Slovensko ještě nečelilo tak bezprecedentnímu útoku na novináře."

Gašpar také sdělil, že "v rámci dalších opatření, která nemohu konkretizovat, se budeme snažit eliminovat něco podobného, pokud by to mělo pokračovat vůči některým dalším redaktorům nebo novinářům, ale ta opatření není možné blíže konkretizovat".

Kuciak psal kupříkladu o daňových podvodech, jež souvisely s bytovkou Five Star Residence, kde měl byty podnikatel Ladislav Bašternák. Místopředseda strany SaS Ľubomír Galko o tomto muži řekl: "Ve straně Směr-SD existují tři politici, kteří jsou takříkajíc pupečními šňůrami provázaní s podnikatelem Ladislavem Bašternákem." Co dodat.

Loni v září podal Ján Kuciak trestní oznámení na bývalého kandidáta na primátora Bratislavy Mariana Kočnera za vyhrožování. Poté si na Facebooku stěžoval, že uteklo 44 dní od chvíle, kdy oznámení podal, a případ ještě nebyl přidělen ani konkrétnímu policistovi. Kašlali na to.

Zatím s jistotou nevíme, jaký byl skutečný motiv vraždy a kdo ji vykonal. Ale musíme brát vážně slova slovenského policejního prezidenta, který vidí jako pravděpodobný motiv Kuciakovu novinářskou práci.

Varovné jsou širší souvislosti, jak se v zemích, jako je Rusko, Slovensko, ale i Česko, stali z novinářů "nepřátelé státu". Prostý fakt, že poukazují na svinstva (na Slovensku od dob mečiarismu, u nás od dob, kdy se ukázalo, že ODS byla nefér financována, v Rusku od 90. let), z nich udělal neustále napadanou, nenáviděnou skupinu obyvatel.

Stovky zavražděných novinářů v Rusku

Novináři jsou dennodenním terčem útoků politiků, do médií se mimo jiné pustil i slovenský premiér Robert Fico na sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Napadá je často Andrej Babiš (přitom Agrofert média vlastní), dělal to bývalý prezident Václav Klaus, přeborníkem v této disciplíně je Miloš Zeman. Novináři se stávají terči tehdy, pokud píší kriticky, tedy pokud dělají dobře svoji práci. Investigativci jsou ohrožení více (vzpomeňme mimochodem na to, jak zpochybnil ředitel rozhlasu René Zavoral "svého" novináře Janka Kroupu).

Otřesným, varujícím příkladem je Rusko, kde byly od 90. let zavražděny stovky novinářů. Jen od roku 2000, kdy moc převzal prezident Vladimir Putin, více než 130. Nejznámější jména jsou Anna Politkovská, Michail Beketov, Nikolaj Andruščenko. Další žurnalisté byli napadeni a zraněni (zastrašování). Dopadeni bývají vrahové, nikoliv však objednavatelé vražd.

U nás se z verbálního napadání novinářů stala móda, stačí připomenout výroky Miloše Zemana. Loni v květnu se setkal v Pekingu s Vladimirem Putinem a zpravodaj listu Komsomolskaja pravda na videu zachytil, jaký rozhovor spolu vedli. Zeman: "Tady jsou ještě další novináři? Novinářů je příliš, měli by se likvidovat." Putin: "Likvidovat je není třeba, ale omezit jejich počet je možné."

Loni v říjnu dostal Zeman při návštěvě Plzeňského kraje dar, dřevěný samopal, zásobník tvořila lahev Becherovky. Prezent okomentoval takto: "Toto je samopal. A račte se podívat, na tom samopalu je vypálený nápis 'na novináře'." Tohle považuje za normální česká hlava státu. Odpudivé.

"Východní" politici typu Zemana, Klause, Mečiara a dalších udělali z kritických hlídacích psů demokracie nepřátele lidu, nepřátele státu, lovnou zvěř. Uznávají jen ochočené, neštěkající psy. Novináři u nás, ale i na Slovensku, čelí neustálým atakům na internetu, urážkám, výhrůžkám, napadání. Nemůžeme se divit, že slovenský policejní šéf Gašpar považuje za pravděpodobný motiv vraždy investigativního novináře Kuciaka právě jeho práci.

Novináři jsou často vražděni v zemích jako Rusko nebo ve státech Jižní Ameriky, tam, kde nepanuje demokracie. Jakmile se něco takového stane (pokud motivem skutečně byla Kuciakova práce) na Slovensku, je to vážné varování. Jak pro obyvatele (v takovém státu žiji), tak pro politiky, kteří by měli s napadáním novinářů skončit, jinak se stávají spoluviníky. Vraždou Jána Kuciaka skončila legrace, jež nikdy legrací nebyla.