Politici z Mostu slibují "vesnice pro lůzu". Nové dno voleb

Staří démoni jsou povoláváni zpět.

Lůza. Wikislovník uvádí, že slovo pochází z německého los - nevázaný, nespoutaný, respektive ze sousloví loses Volk - lid nevázaný, rozpustilý. Významem je lůza "nejnižší vrstva společnosti, typicky chovající se svévolně". Synonyma: chátra, holota, sběř a svoloč.

Takže když Mostečané Mostu, místní poměrně úspěšné komunální sdružení, ve volební kampani slibují "vesnice pro lůzu", je celkem jasné, oč tu běží.

"Vesnice pro lůzu - vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích." To je bod číslo 1 volebního desatera MM. Přímé řešení.

Je dobré připomenout, že narativ o lůze, které je záhodno se zbavit, významně přispěl k ospravedlnění devastace historického města Most a jeho nahrazení současnými sídlišti. Starý Most byl před několika desetiletími, v poslední fázi své existence, z nemalé části obydlený "nepřizpůsobivými" romskými rodinami. Zbourání města, jak prezentovali tehdejší předchůdci dnešních Mostečanů Mostu, mělo zároveň řešit problém Romů, respektive problém, jaký s nimi měla majoritní společnost. Do krásného nového města - komunistická propaganda ho nazvala "městem růží" - nepatřili, pro nepřizpůsobivost tam nemělo být místo.

Tradice "vesnic pro lůzu" je v Mostě dlouhá a neúspěšná. Asi nejznámější příklad: ghetto Chanov.

Vesnice pro lůzu je samozřejmě eufemismus. Takzvané lůzy je příliš; takže žádná vesnička má lůzovská, muselo by jít alespoň o sídliště velikosti menšího města.

"Vytěsnit nepřizpůsobivé z města"? Jak toho chtějí MM dosáhnout? Pohybujeme se, doufám, na přísně legální bázi, a slova jako deportace nebo transport se ve vzduchu nevznášejí.

A čím si člověk vyslouží příslušnost k "lůze"? Jak se pozná, že si zaslouží "vytěsnit", přeloženo zmizet z očí slušným lidem, což je ve volebním jazyce opak slova lůza? Kdo je lůza hodně, a kdo míň, ale půjde pryč taky, protože když se kácí les, lítají třísky?

To všechno jsou otázky, které by v roce 2018 správně neměly vůbec co pohledávat. Ale když si někdo zahrává ve volební kampani s pojmem "lůza", není zbytí. Staří démoni jsou povoláváni zpět.

O stavění "vesnic pro lůzu", ať už se pod tím myslelo cokoli, nebo šlo jen o obrazný pojem, se politici v historii pokoušeli už mockrát. Sehnat lidi do houfu se jménem lůza a pak je někam "vytěsnit" není řešení a popírá to lidskou důstojnost. I těch, kdo se k takové myšlence hlásí.