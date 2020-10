Porážka Babiše se šíří z Prahy. ANO pořád válcuje Česko, ale válec už moc nemaká

Pokud bychom se pokusili sečíst všecky demokratické strany a demokratické koalice, získaly by více hlasů než ANO plus KSČM plus SPD a Trikolóra.

Skončily krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Měníme se? Mění se česká politika? Posouváme se jinam? Celkově znovu vyhrálo ANO, hnutí Andreje Babiše. Dosáhlo v republice necelých 22 procent hlasů; v roce 2016 dokázalo získat "jen" 21,05 procenta hlasů. Rozdíl je tedy maličký. Hnutí dál "válcuje" Česko, nejvíc voličů si ho vybralo v deseti krajích. Ale ten parní válec už je dost unavený, opotřebovaný, okoukaný, moc nemaká. Babiš bude zklamán.

Proč? Stačí si uvědomit, že nám vládne populista, který občany uplácí, jak jen může. Navíc má za sebou úspěšně zvládnutou první vlnu koronaviru. (Druhou vlnu, pravda, moc nezvládá, selhává v ní značně, ale má štěstí, nemocnice před volbami nebyly přeplněny a on udělal všecko pro to, aby proticovidová opatření nebolela, aby lidi nenaštval.)

Andrej Babiš zjevně odlákal levicové voliče sociální demokracii i komunistům. Pět tisíc korun pro všecky důchodce byl krok, který na část z nich nejspíš zabral. Nejen to, díky covidu je Babiš (rozuměj ANO) stále v centru pozornosti, navíc pod Agrofert spadá část médií, což je výhoda. Slíbil snížení daní a podobně, víc se prostě udělat nedalo.

Když to všecko sečteme, měl získat ne dvaadvacet, ale padesát procent. Dokonce se mu nepodařilo dosáhnout ani "svých" cca 30 procent, a to i přes všechny výhody, kterými disponuje. Znovu narazil hlavou na strop, jako už v několika minulých volbách.

A to ani nemluvíme o senátní volbě, v jejímž prvním kole taky není žádná sláva (Senát bude nesnášet ještě víc než dosud). Z dvaceti sedmi klání na prvním místě skončili kandidáti ANO jen třikrát, na druhém místě pětkrát. A zkušenost praví, že jak ti první, tak ti druzí to budou mít ve druhém kole zatraceně těžké a moc jich neuspěje.

Tragicky pro Babiše skončily volby ve Středočeském kraji, kde dosud vládla skandály opředená hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nenašel odvahu ji vyměnit, nenašel se nikdo, kdo by ji vystřídal. V kraji vyhráli Starostové a nezávislí (okolo 22 procent), za nimi ODS (necelých 20), pak Jermanová (ani ne 19) a za ní Piráti (14,5). Přitom Jermanovou ve finále přijela podpořit Babišova levá ruka, ministryně Alena Schillerová (za ANO). Nepomohlo to.

Z Prahy na sever

Vzpomeňme si na pražské volby 2018, ANO v hlavním městě tehdy skončilo až páté. Sázka na Petra Stuchlíka krutě nevyšla. Stejně krutě teď nevyšla sázka na Jermanovou (ANO nemá lidi, není s to přitahovat výrazné, důvěryhodné osobnosti), v hýčkaném kraji skončilo až třetí. Jak to popsat? "Šíří se to z Prahy". Nákaza antibabišismu se šíří z Prahy, už je ve Středočeském kraji a jde dál.

Postihla Královéhradecký kraj, kde koalice ODS, STAN a Východočeši ANO porazila. Získala 23,5 procenta hlasů, ANO o něco méně, 22. Babiš prohrál i v Libereckém kraji, kde Starostové pro Liberecký kraj získali přes 38 procent a Martin Půta nechal ANO (necelých 18 procent) daleko, daleko za sebou. Z Prahy se to šíří zatím na sever. (Ve Zlínském kraji mělo ale hnutí taky namále, lidovce ANO porazilo jen o 0,48 procenta a mandátů bude mít stejně.

Královéhradecký kraj je zajímavý tím, že tam uspěla tříčlenná koalice. Jediný kraj, kde koalice porazila ANO. Zajímavý údaj pro snahu expředsedy Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře založit úplně novou stranu, protože podle něj "koalice nefungují". V soubojích ve třinácti krajích fungovala skutečně jen jedna. Odtud plyne, že to jde, ale ztěžka.

Nejen to. Voleb se účastnilo jen necelých 38 procent voličů. Víc než před čtyřmi roky (a zažíváme pandemii korony), ale je to zoufale málo (a předem se obávám počtu lidí, kteří přijdou volit ve druhém senátním kole). Přilákat víc lidí se nedaří ani stranám, ani koalicím. Dělají pro to dost? Ne.

Další jasný výsledek krajských voleb: děsivý propad sociální demokracie. Její sázka na spojení s Babišem, kterému dřív nemohla přijít na jméno, se nevyplácí. Hamáčkovci populismus neumí tak dobře jako šéf ANO, jejich pop-nápady slouží jemu. V roce 2016 získala ČSSD ještě přes 15 procent hlasů, letos sotva pět, propad o deset procent, šílené. Hamáček by měl hodit ručník do ringu, ale nechal se slyšet, že neodstoupí (nakazil se Babišem).

Babiš vysál levici

Propadli i komunisté. V roce 2016 získali přes deset procent, ale nelákají už, nyní nedosáhli ani na pět procent. KSČM jistě ztratí hejtmana v Ústeckém kraji. Úlevný, u demokratů uspokojení vyvolávající výsledek. Ani komunistům se podpora oligarchy (celkem logicky) nevyplácí. Vysál jim voliče stejně jako ČSSD. ANO je dnes oligarchicko-levicové populistické hnutí.

Jak si vedli další extremisté? Okamurova SPD trošičku získala, dosáhla na 6,14 procenta, na více než před čtyřmi roky, kdy v koalici s SPO dosáhla 4,67 procenta. (U voličů SPD zřejmě zabral naprosto absurdní odpor k rouškám plus popírání covidu-19, které vyvrcholilo v televizní superdebatě, kde Tomio Okamura neměl zakrytý nos a ústa - hle, revolucionář.) A ještě jedna radostná zvěst, Václavu Klausovi juniorovi a jeho Trikolóře se nepodařilo přetáhnout voliče SPD či ODS a získal jen necelé dvě a půl procenta. Velká bída.

Tyto dvoje volby tedy zcela jistě neznamenají konec demokracie v Česku. Neznamenají ani nějaký zásadní pád Babiše a jeho ANO, to si, prosím, nenamlouvejme. Investoval do nich ovšem strašně moc (nejen peněz, jak víme, dokonce se zbavil svého oblíbence, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha), dva jeho nestraničtí ministři (Schillerová, Havlíček) asistovali při spuštění krajské kampaně ANO, a přece nemá zdaleka ani "svých" 30 procent. Slabota.

Až na jednu nedopadly moc slavně ani antibabišovské koalice (i když se dá už dnes hrubě odhadnout, že ANO nebude mít více než čtyři hejtmany). Kromě Královéhradeckého kraje koalice Babišovo ANO neporazily. To možná naznačuje, že je tu místo pro novou stranu, jež by se pokusila oslovit občany, kteří nemají koho volit.

Extemisté v součtu neposílili. Pokud bychom se pokusili sečíst všecky demokratické strany a demokratické koalice, získaly by více hlasů než ANO plus KSČM plus SPD a Trikolóra. Buďme rádi, že nejdeme cestou Maďarska. Skokanem a skutečným vítězem krajských voleb jsou bez debaty Piráti. V roce 2016 získali 1,74 setin procenta hlasů (plus něco v koalicích), letos o deset procent víc (plus něco v koalicích). Vypadá velmi nadějně, že "kluci" (jak jim říkají Babiš a Faltýnek) táhnou i v krajích.