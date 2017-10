Poslancem proti své vůli. Už ne podvod na voličích, nýbrž na kandidátovi ANO

před 2 hodinami

Kandidoval do parlamentu - ale volili ho lidi! Nepříjemná komplikace, to uzná každý.

Smůla Andreje Babiše na cestě kariérou je už příslovečná: do KSČ vstoupit nechtěl, dotaci na Čapí hnízdo taky ne, jít do politiky s ANO ho donutily okolnosti. Ještě v roce 2013 v televizi pravil, že pokud jde o ministerstvo financí, tak "by se obětoval", a nezdálo se, že to chápe jako komickou vložku.

Vnější síly prostě byly pokaždé silnější než on, straník, byznysmen, politik. Vším se stal tak trochu proti své vůli a s tváří zachmuřenou. - Musel jsem. Mohou za to jiní - a sáhněte si do svědomí, jestli jste to nebyli náhodou vy, kdo mně takhle ublížil.

Kuriózní figuru úspěšného politika, který se zároveň tváří vyčítavě, že tím úspěšným politikem musí být, teď posunul ještě dál nový poslanec ANO Jiří Hlavatý. Majitel textilky Juta ve Dvoře Králové a od roku 2014 senátor za ANO.

Přestože byl Hlavatý až na 18. místě kandidátky, preferenční hlasy ho dostaly do sněmovny. Nemá radost. Jak ukázalo jeho vyjádření pro regionální Deník, bere to naopak úkorně. Protože když byl zvolen poslancem, automaticky přestal být senátorem, což vyplývá z ústavy a staršího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

"Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem. Ti, kdo byli zvoleni, by měli mít možnost si vybrat. Nikoliv, aby jim zákon nařizoval, že zvolením jim mandát automaticky končí. Takhle jsem se stal obětí. Nikdo mě na to ani neupozornil. Pokud bych se rozhodl nebýt poslancem, tak dnes končím v politice."

"Kvůli ztrátě senátorského mandátu, který zanikl mým zvolením, se cítím podveden."

Vida, další oběť. Už ne podvod na voličích, nýbrž na kandidátovi!

Pan Hlavatý - "počítal jsem, že dojedu šestiletý senátorský mandát" - bude poslancem proti své vůli. A nebojí se to přiznat. To tu ještě nebylo. Kdo ho kroužkoval, asi zírá.

"Kdybych usiloval o post v Poslanecké sněmovně, půjdu z předních míst. Kandidaturu jsem bral jako podporu hnutí." Lehkomyslnost, se kterou k tak vážné věci jako pasivní volební právo přistoupil, je odzbrojující. Řečeno s Cimrmanem: Kandidoval do parlamentu - ale volili ho lidi! Nemilá komplikace, to uzná každý.

Hlavatý je úspěšný podnikatel, bez obav na něj můžeme aplikovat babišovský slogan "řídit stát jako firmu". Je zaskočen, že byl zvolen poslancem, a netušil, že tím pádem přestane být senátorem, protože si to nenastudoval. To je pro řízení státu asi stejná známka kvalifikace, jako by do své fabriky nechodil hlavní branou, ale komínem.

Takže, ahoj lidi. Volte hlavně někoho, kdo to fakt chce dělat. A neblábolí o návratu do totality. Bude líp!