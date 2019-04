Poštovní známky s Jaromírem Soukupem? Nepodceňujte hybridní komiky

Ohlášenou kandidaturou na Hrad se Soukup pokouší zvýšit svoji cenu na trhu. Co si pod tím představit, není zatím jasné.

Pražská čtvrť Barrandov měla Jaromíra Soukupa žalovat za poškození dobrého jména už dávno, ale tohle už je vážně vrchol. Mediální podnikatel a majitel domény soukupnahrad.cz ve své televizi sdělil, že míní kandidovat na prezidenta republiky. Volby jsou plánované na počátek roku 2023.

Generální ředitel a polymoderátor televize Barrandov definitivně přestupuje z šedé zóny politiky do plného světla. Je to politik, tak je potřeba číst billboardy, kterými - to je jeho specialita - oblepil polovinu republiky. Jde o reklamu dva v jednom Soukupovi: na televizní vysílání a politickou agendu. Jedno od druhého je neoddělitelné.

Ohlášenou zamýšlenou kandidaturou se Jaromír Soukup pokouší zvýšit svoji cenu na trhu. Co si pod tím představit přesně, není zatím jasné.

Nedá se rozpoznat, jestli politickou kariérou (má i hnutí List Jaromíra Soukupa) injektuje svůj mediální byznys (má i tištěná média a jiné aktivity), nebo spíš obráceně. Funguje to jako dvouhlavé hrací karty, je jedno, jak je máte právě otočené.

Tím, že odteď vedle sebe před kamery usedají hlava státu a kandidát na budoucí hlavu státu, se konstruktivní beseda "Týden s prezidentem" stává ještě bizarnější. Žurnalistika 2.0.

Publicistická část televize Barrandov je pramenem politické propagace Jaromíra Soukupa, je cinklá. Kdo ji tak doteď nevnímal a na Soukupovu hru "já versus politici (minus Miloš Zeman)" přistupoval, měl by si protřít oči. Mimo jiné samotní politici: účastnit se Soukupových pořadů a tím se podílet na reklamě konkurenta je z jejich pohledu přece absurdní. Mělo by být.

Když místo regulérních zpráv vysílá Soukupovu estrádu, porušuje televize očividně licenční podmínky. Ty podle vysílací rady stanovují, že součástí programu je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně. Můžete si oči vykoukat, a nic takového na Barrandově nespatříte.

Už jen to by mělo stačit, aby hybridní politik-moderátor byl nevěrohodný jak v první, tak ve druhé roli. (V televizi to ještě jde brát jako sebeparodii, přenést tenhle formát do politiky je ale obtížné.)

Předpovídat, jestli Jaromír Soukup dopadne jako politický hochštapler, nebo uspěje, je obtížné. Nejen Donaldu Trumpovi, ale i ukrajinskému komikovi Volodymyrovi Zelenskému, který teď možná vyhraje prezidentské volby, se lidi taky posmívali a ťukali si na čelo. Jakkoli působení Jaromíra Soukupa ve veřejném prostoru nese atributy frašky, bylo by pošetilé ho podceňovat.

Abyste se nedivili, až ho po volbách budete mít na poštovních známkách.