Potraty nejsou návyková látka určená k zákazu. Alabama míří do středověku

Touha po větší regulaci může vyvolat nesmyslný dojem, že interrupce je nějaká legrace, rozmar nebo ilegální substance.

U nás se proti potratům vedou zatím "jen" prezidentem zaštítěné pochody pro život. Kdežto Donaldu Trumpovi se plní jeho předvolební výhrůžky/sliby (záleží na úhlu pohledu) o potratové politice. Alabama se s nejvyšší pravděpodobností stane dalším americkým státem, který zakáže potraty, a to rovnou v nevídaně kruté míře. Stane se tak středověkým skanzenem o rozloze větší než Česká republika.

Je to celé děsivé. Že zákon prosadili a podepsali samí muži, nepřekvapí - a naprosto souhlasím s tím, že kdyby na potrat chodili oni, dělal by se na každé benzince. Ale zákon, jehož přísnost zaskočila i samotného Trumpa (!), nadšeně podepsala guvernérKA, a byť se to na první pohled možná nezdá, jedná se především o diskriminační zákon, který zažene do úzkých ty nejchudší.

Lidé s dobrým zázemím si mohou dítě nechat. Finančně zajištění, respektive zajištěné, budou moci za potratem vycestovat. Ale alabamským ženám z okraje společnosti zbude jen stará dobrá pletací jehlice - a to i v případě, kdyby je znásilnil vlastní bratr. V Alabamě se má potratu doprosit jen žena, kterou bude těhotenství ohrožovat na životě. Ale o ohrožení na životě nemusí rozhodovat jen bezprostřední zdravotní stav.

Já potrat rozhodně nevnímám jako ideální a zábavné řešení. Ale taková je nejspíš představa životních vítězů, kterých se potrat v životě nedotkl ani z vyprávění, a mohou volat po jeho zákazu. Stejně jako do něj nesmíte nikoho nutit, nemůžete nikomu sebrat jeho možnost. Touha po větší regulaci může vyvolat dojem, že interrupce je nějaká legrace, rozmar nebo ilegální substance, ale tak to určitě není.

Snad pro nikoho není potrat, byť racionálně vysvětlený (a vysvětlitelný) snadný. Nikdo na něj nepůjde rád. Provází jej mnoho výčitek a nelehkých rozhodnutí, zpochybňování vlastního života, přemítání o odpovědnosti, to vše za hormonálních změn a těhotenské nevolnosti. Ale v životě zkrátka nejsou vždy všechny konstelace pro porod dítěte příznivé a možná se shodneme, že je lepší, pokud přijde do rodiny, která je na něj natěšená a připravená, než když se narodí například nezletilé dívce, ženě, se kterou partner nekomunikuje nebo která se na dítě toho času prostě necítí a není si jistá, že by jej dokázala milovat.

Některé ženy jsou opravdu úplně samy a bez peněz a Spojené státy matkám zaručují de facto nulovou podporu. V České republice vám sice lidé, co za život jedince pochodují Prahou, říkají, že vám pomohou, ale jak, proboha? Kardinál Duka vás při porodu podrží za ruku, Miloš Zeman vám na čtení pohádek pošle Ovčáčka a všichni ti sympaťáci s transparenty za zákaz potratů vám budou poukazovat peníze na účet nebo za vás dostudují školu? I kdyby tomu tak bylo, nikdo není povinen tohle chtít.

Jen těžko se dá lékařské odstranění buněčného zárodku považovat za vraždu srovnatelnou s… já nevím… střílením na středních školách. V americkém případě se držení zbraní nikomu zakazovat nebude. Možnost potratu do určitého a bezpečně určeného termínu ano. Ať už vám v prožití šťastného těhotenství a založení rodiny brání jakékoliv okolnosti, nikdo je nemůže posoudit lépe než vy.

I přes Trumpovu vládu zůstávají Spojené státy americké pravzorem demokracie a západní velmocí, srovnání s Ruskem není a nebude namístě. A tohle je velmi špatné znamení i pro mnohem menší země a kontinenty.