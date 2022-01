Potupný „filcuňk“ občanů při návštěvě Hradu pokračuje. Císař Zeman proti poddaným

Pražský hrad považují občané za symbol české státnosti. Jenže se tam k českým občanům - ústavní činitele nevyjímaje - chovají jako k poddaným. Tuto změnu přinesl Miloš Zeman.

Ve srovnání s těžkostmi, které teď občané i stát řeší, je to drobnost. Zároveň však ta "drobnost" ukazuje, že žijeme v zemi, kde si ti nahoře mohou dělat, co chtějí, a lidé je nezajímají. Mluvím o Pražském hradu. Zčásti si ho ukradl prezident, ten se tam však už delší dobu nevyskytuje, zčásti ho uloupila parta okolo něj. Hrad byl opevněn "proti teroru", nějakou dobu byl dokonce úplně uzavřen, aby se tam nedostal covid, dnes musíte podstoupit důkladnou prohlídku jako nějací zločinci, pokud chcete jít do areálu. Jeden můj známý tomu říká "potupnej filcuňk".

Píšu to opakovaně - žiju ve čtvrti nad Hradem. Lidé, kteří bydlí v této části Prahy, byli po desetiletí zvyklí chodit přes Hrad dolů do města. Nejen o víkendech, někteří i cestou do práce. Neznám nikoho, kdo by to tak dneska dělal, "potupnej filcuňk" se nám nechce podstupovat. Leda snad výjimečně, když přijede návštěva z ciziny, která se pak nestačí divit. Mimochodem i policistům, kteří tu "antiteroristickou" kontrolu musejí provádět, je to viditelně nepříjemné a trapné. Zřejmě si uvědomují, že nedobrovolně participují na naprostém nesmyslu.

Jak víme, toto papalášské divadlo začalo v roce 2016 po vyvěšení červených trenýrek nad Pražským hradem. Trenýrky symbolizovaly fakt, že prezident Zeman dělal a dělá moskevskou, putinovskou politiku. Kauza Vrbětice to později obnažila tak zřetelně, že o tom nelze pochybovat.

Pomstou občanům bylo opevnění Hradu. Možná to měla být především pomsta Zemanem nenáviděným Pražanům, kterým tento politik slibující, že bude na Hradě pro všechny, nadává "pražská kavárna", aby je oddělil od všeho nepražského. Jenomže filcuňk dopadá dnes mnohem víc na mimopražské a zahraniční návštěvníky hradního areálu. Pražané se Hradu, pokud mohou, vyhýbají. Už není náš, už si ho ukradl Zeman, Mynář a Nejedlý. Ti si tam užívají, ty nikdo nekontroluje a nepodezírá z terorismu.

Zopakuji, co jsem psal vícekrát, ale ono je potřeba celou tu nesmyslnost připomínat. Jiné areály, jiné prostory, které by se mohly teoreticky - to zdůrazňuji - stát terčem útoku teroristů, tedy kupříkladu a typicky metro, kde se denně shlukuje obří množství pasažérů, takto hlídány nejsou. Není tak hlídáno Národní divadlo. Není tak hlídána řada masových akcí. Jen Zemanův Hrad.

Stojí to stovky milionů

Další klíčový moment, na který je dobré nezapomínat a na který upozornil publicista Luděk Navara - v Evropě podle něj nenajdete prezidenta, který obývá tak rozsáhlý historický areál v centru metropole. Jistě, francouzský prezident zabírá Elysejský palác, ale rozloha a vyvýšená, "panující" poloha Pražského hradu ho překonává. I americký prezident má k dispozici jenom 'dům' (alespoň tedy nominálně). To, že Hrad obývá prezident, že mu jaksi "patří", je pozůstatek královské nadřazenosti, která do demokracie nepatří. Prezidenta by měli odstěhovat jinam, kam lidé nechodí, do místa, s nímž není spojena česká státnost, tam ať si to klidně zašpérují a odronují.

Moment, na který se vlivem pomyslné nadřazenosti prezidenta nad občany příliš nemyslí, se týká peněz. Všechna ta bezpečnostní opatření jsou příšerně drahá. Všechny ty kamery, drony, nová technika, ale především čtyřiadvacet hodin denně sloužící policisté, stojí nekřesťanské peníze. Nikdy jsem neviděl speciálně vyčíslené náklady na nová opatření. Policie je takto odděleně, pokud je mi známo, nezveřejňuje.

Pokusím se velmi hrubě odhadnout, kolik ta legrace stojí. Na příští rok má mít Hrad rozpočet zhruba 420 milionů korun. Do toho se ovšem náklady policie nepočítají. Už na začátku roku 2016 policie oznámila, že do roku 2020 plánuje přijmout sto nových policistů na ochranu prezidenta a Pražského hradu. V tu dobu tuto práci vykonávaly asi dvě stovky policistů. Dnes to tedy zřejmě bude přes tři sta policistů z Ochranné služby, jež zahrnuje útvar pro ochranu prezidenta a útvar pro ochranu ústavních činitelů (i v té druhé složce se počty navyšovaly). Tehdy, před šesti roky, se pro celou Ochrannou službu počítalo s nárůstem 168 lidí během pěti let za 330 milionů ročně.

Odtud můžeme usoudit, že oněch zhruba 300 policistů vyčleněných na ochranu prezidenta a Pražského hradu přišlo podle tehdejších platů a odvodů na nějakých 600 milionů. Dnes to dělá podstatně víc. K tomu připočtěme desítky milionů za přesčasy a pak onu službu, která občany obtěžuje při vstupu na Hrad. Jedná se o opravdu velké, zčásti zbytečně vyhozené peníze. A to ani nemluvím o tom, že Zeman prakticky necestuje, prakticky neprezidentuje, jeho role se soustřeďuje více méně výhradně na komplikování života vládě a na rozdělování české společnosti.

Pokud nebydlíte blízko Hradu, pokud nejezdíte denně kolem a nevidíte ty antiobčanské, antipražanské zátarasy a rámy, hradní absurditu vám mohou připomínat pokusy 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky a poslance Jana Laciny situaci změnit. Také na konci loňského roku odeslali prezidentu Zemanovi již třetí dopis, ve kterém ho vyzývají, aby zrušil plošné kontroly všech příchozích návštěvníků Hradu.

Papalášsky drzá kancelář

V dopise senátor a poslanec mimo jiné píší: "Na rozdíl od útoku dvou ruských agentů na sklad munice ve Vrběticích v roce 2014, po jejichž odhalení následovalo letos na jaře vyhoštění většiny personálu ambasády Ruské federace v ČR. Od výbuchu vrbětického muničního skladu jsme se už s teroristickými útoky v ČR, bohudík, nesetkali." Dosti případná poznámka. A můžeme si být jisti, že agenti tajné ruské vojenské služby GRU by na Miloše Zemana nezaútočili, to opravdu ne.

Růžička a Lacina na Hrad poslali během let už třetí dopis. Letos 3. ledna se jim dostalo odpovědi od jisté "Kanceláře prezidenta republiky". Začíná papalášsky drze a nafoukaně: "Autoři výzvy zřejmě s cílem svého zviditelnění šíří hloupé a průhledné dezinformace. Bezpečnostní kontroly na vstupech provádí Policie České republiky na základě vlastní analýzy rizik z května roku 2021 a na základě vlastních oprávnění podle zákona."

Není jasné, o jakých "průhledných dezinformacích" ona paní Kancelář píše. Když čtete dopis Růžičky a Laciny, žádné tam při nejlepší vůli nenajdete. Pokud ovšem - a to vypadá vysoce pravděpodobně - nejsou na Hradě informace automaticky považovány za dezinformace a naopak.

Hradní parta se vymlouvá na policii, hází na ni odpovědnost, přitom už po vyvěšení oněch rudých trenýrek místo prezidentské standarty bylo v bezpečnostních kruzích známo, jak zaklekla na policii a uzávěru Hradu, jako by se jednalo o samo sídlo ruské tajné služby GRU, si vynutila.

Odpověď senátorovi a poslanci končí takto: "Kancelář prezidenta republiky doporučuje všem neúspěšným účastníkům pokusu o puč vůči prezidentu republiky v době nemoci prezidenta republiky, aby při výběru dalších témat útoků vůči prezidentu republiky brali v potaz fakta, a nikoliv pouze snahu o vlastní zviditelňování v médiích a na sociálních sítích." - Zní to, při vší povinné úctě k hradním úředníkům, jako by ty věty psali blázni, typické "my o voze, vy o koze".

Pražský hrad je občany považován za symbol české státnosti. A česká státnost se k českým občanům chová jako k poddaným, ústavní činitele nevyjímaje. Tuto změnu přinesl Miloš Zeman. Zažili jsme to s ním mnohokrát, kupříkladu při návštěvě vrchního čínského komunisty Si Ťin-pchinga v Praze před šesti roky. Tehdy se část komunistu vítajících Číňanů chovala velmi agresivně. Napadali místní, kteří nesli tibetské vlajky nebo obrázky tibetského dalajlamy. Při potyčkách policie zasahovala často proti českým aktivistům, ty vyváděla, zatímco Číňany pouze uklidňovala. Doufejme, že tyto manýry Hradu vbrzku skončí. A že policie s kontrolou návštěvníků skončí.

