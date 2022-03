Použije Putin jaderné zbraně? Snaží se vyvolat strach. A strach není dobrý rádce

Je veliká škoda, že v Brdech nestojí americký radar, v dnešní situaci by byl k nezaplacení. Spali bychom klidněji.

Žijeme válkou, náš horizont se zásadně změnil, naše běžné jistoty vzaly velmi rychle za své. Ale je to naprosté nic proti tomu, jak se změnil horizont Ukrajinců a jak se změnily jejich jistoty. Nemají dnes žádné. Kromě jedné jediné - odhodlání se bránit, porvat se za svou zem. To je to, co nás na nich udivuje. Naopak neudivuje, že Putin a jeho sebranka devastuje Ukrajinu a děsí celý svět.

Ta ukrajinská odvaha Putina v jedné oblasti už dnes porazila. V informační válce. S Ukrajinou soucítí zdrcující většina světa, Rusko stejná část světa naopak tvrdě odsuzuje. Tohle "stratég" Putin prohrál na celé čáře. A prohrává o to víc, že každému, kdo Ukrajině pomáhá - bohužel nedostatečně - vyhrožuje použitím toho nejhoršího, co má k dispozici, jaderným arzenálem.

NATO a západní země, ale nepochybně i Čína, Indie a další státy, teď řeší kruciální otázku: byl by Putin schopen a ochoten použít jaderné zbraně? Ať už taktické, nebo dokonce strategické? Případně zbraně podobně šílené? Tuto otázku posílil Putinův příkaz, aby byly jaderné síly uvedeny do bojové pohotovosti.

Podle Milana Mikuleckého, bývalého poradce ministerstva obrany, bezpečnostního analytika, nikdo z expertů na válčení a jaderné zbraně tak úplně neví, co to znamená. Takový výraz údajně nelze najít v manuálech k použití jaderných hlavic. Mikulecký ale nepochybuje o tom, že Putin svoje slova mínil jako hrozbu Západu, aby se do války na Ukrajině nepletl. Snaží se zatlačit NATO do kouta, varovat: jakmile zavedete bezletovou zónu, odpovím jadernou zbraní.

Ruský prezident tedy Západu hrozí tím nejhorším. Má to k dispozici ovšem nejen on, ale i další země. Putin v ruce třímá pomyslný jaderný kufřík, prst na červeném tlačítku a k tomu, jeho velká výhoda, ještě na obličeji nasazenou masku nevypočitatelného člověka, který se nedá kontrolovat a "klidně to zmáčkne". Tohle monstrum vyvolává v Evropě a dnes už všude po světě strach. A strach nefunguje jako dobrý rádce.

Hraje se podivná, poněkud nemravná hra. Ano, země NATO i země neNATO Ukrajině pomáhají, buď sankcemi, k nimž se připojilo dokonce i Švýcarsko, nebo dodáváním zbraní, k čemuž se připojilo i Německo, bohužel však dodalo šmejdy, které zhusta nelze použít. Každopádně to znamená, že demokratický svět Ukrajině nějak pomáhá, jenomže vidíme, že pomáhá nedostatečně. Putin to zřejmě "akceptuje", takže ještě stále nemačká svoje červené jaderné tlačítko. Nemravnost tkví v tom, že mu tenhle postoj s maskou na tváři dovolujeme.

Dovolím si tvrdit, že ruský prezident není šílenec v klinickém slova smyslu. Ostatně to tvrdí i americká tajná služba CIA. Podle mne není možné, že by se skutečně zbláznil a že by mu jeho nejbližší okolí dovolilo ve stavu šílenství nechat Rusko vmanévrovat do úplné zkázy. Putin není duševně chorý, je jen - a na tom se mnozí znalci Kremlu shodují - takřka úplně odříznutý od reality.

Žije v nereálném světě

Dost možná se podobá občanům Ruska - i oni jsou jím a jeho mašinerií odříznuti od reality. To ale neznamená, že by dejme tomu náčelník ruského generálního štábu Gerasimov, ministr obrany Šojgu, šéf rozvědky Naryškin a další nevěděli, co se děje. Že by i oni, stejně jako ruská administrativa, trčeli ve vzduchoprázdnu odříznutí od informací. Zcela jistě vědí, co se děje ve světě a co se děje na Ukrajině, že se několikadenní Blitzkrieg nepodařil a svět stojí proti nim. Vědí, že to bude mít už dnes pro Rusko nesmírně škodlivé následky. Mnohem horší než pro Západ.

Samozřejmě tyhle ruské špičky taky velmi dobře vědí, jak obrovské riziko představuje použití jaderných hlavic. Abychom si rozuměli, pro každého existuje dvojí typ rizika, to, které hrozí jemu osobně, a to, které hrozí někomu jinému, jejich zemi, jiným zemím, jejich lidem, jiným lidem. Vědí, že rozpoutání jaderné války je konec nejen pro Ukrajinu, nejen pro další cizí státy, ale i pro Rusko. A vědí, že pokud by to dopustili, skončí i oni osobně, půjdou před mezinárodní soud, dostanou provaz nebo doživotí.

Jsem hluboce přesvědčen, že experti typu armádního generála Valerije Vasiljeviče Gerasimova prostě prezidentu Putinovi nemohou dovolit zničit Rusko a jejich vlastní rodiny. Už dnes si vysloužili izolaci a budou muset osobně čelit mezinárodnímu soudnímu tribunálu za ukrajinskou genocidu. Už dnes se jim svět smrskne na Rusko, Bělorusko, případně Severní Koreu. Dokonce i jet do Číny pro ně bude riskantní. A ještě něco, tohle musí vědět i Putin, i on ví, že mu armáda nedovolí rozpoutat válku, jež by Rusko zničila.

Malá vsuvka. Vojenský expert Milan Mikulecký na ČT24 mluvil také o radaru, který měl být podle původního plánu Američanů umístěn v Brdech. Popsal ho jako součást ochrany nové generace, jako protiraketový systém USA, který je s to pokrýt let rakety s jadernou hlavicí nejen po startu a před dopadem, kde už se proti ní dá jen velmi těžko zasáhnout, ale pokryje i střední část letu, když opustí atmosféru. Stálo by dnes velmi za to, mít radar v Brdech. A byla obří chyba Jiřího Paroubka a Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD), že se proti tomuto obrannému, nikoli útočnému systému postavili, že stáli na straně Kremlu, i když tehdy neměli sílu projekt zastavit. To bohužel udělal prezident Barack Obama.

Umístění radaru v Česku, v Brdech, by bylo mělo ještě jednu nepopiratelnou výhodu, o které Mikulecký nemluvil. Široké okolí radaru musí mít perfektní zpravodajské krytí. Řádění agentů napojených na ruskou ambasádu by zřejmě nenastalo, Vrbětice by byly zřejmě neproběhly a byli bychom daleko lépe chráněni i před dezinformacemi. Těžko by u nás mohlo fungovat hnutí Ne základnám a další Rusy živené organizace.

Strach Ukrajině nepomůže

Vrátím se ke strachu z Putina. Je nebezpečnější než Putin a jeho - mimochodem doslova zoufalecká - armáda. Všimněme si, že se Západ se svým jaderným arzenálem od roku 1990 nepřiblížil k ruským hranicím, nezaložil blíž k němu žádnou základnu s jadernými či útočnými zbraněmi. Naopak Ruská federace to opačným směrem udělala. V Kaliningradské oblasti mezi Polskem a Litvou rozmístila balistické střely. Rakety typu Iskander mají dolet více než 500 kilometrů a jsou velmi přesné. Dostřelí do půlky Evropy.

Putin vyhrožuje a Západ, NATO, se ho bojí. Dovoluje mu vraždit na Ukrajině civilisty včetně dětí, zničit dětskou nemocnici a porodnici v Mariupolu, ničit města, dovolilo mu zaútočit na Záporožskou jadernou elektrárnu u města Energodar, dovoluje mu hrát pekelnou hru s černobylskou elektrárnou, dovolilo mu střílet na humanitární koridory, hnát civilisty do podminovaných koridorů, jak potvrdil Červený kříž. Všecko to víme, všecko to sledujeme takřka v přímém přenosu.

Jsem přesvědčen, že strach Západu Ukrajině nepomůže. Prezident Volodymyr Zelenskyj měl a má dostat mnohem větší podporu. Nejen proto, že bojuje i za nás, ale především proto, že v jeho zemi žijí lidé a že je potřeba je chránit proti zrůdnému chování. Jasné je, že NATO nesmí napadnout Rusko, ale má mnohem víc pomoci Ruskem napadenému samostatnému státu.

Bát se, že Putin použije jaderné hlavice, znamená pořád couvat, protože tento absurdní argument může použít kdykoli, stále znovu. Nakonec bude to monstrum sedět ve Varšavě, v Praze - pokud by sem ovšem nějaká ruská kolona vůbec dojela, že - a šklebit se. Putin atomové střely sám použít neumí a jeho okolí mu to nemůže dovolit. Že není blázen, dokazuje i fakt, že začíná couvat. A ještě jednou zopakuji: je veliká škoda, že v Brdech nestojí americký radar, v dnešní situaci by byl k nezaplacení. Spali bychom klidněji.

Apel Josefa Pazderky, šéfredaktora Aktuálně.cz (video z 8. března 2022)