Pozor, BIS poškozuje dobré jméno Česka v Rusku. Putinovirus versus Koudelka

Zůstane i po létě Michal Koudelka ředitelem BIS? Je to test Babiše. Pokud zůstane, premiér aspoň v této věci obstojí. Pokud nezůstane, Babiš neobstojí.

Redakce Respektu a Aktuálně.cz znají obsah dokumentu, kterým prezident Zeman zdůvodňuje, proč by vláda neměla prodloužit mandát řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Spor Zeman versus BIS (zdaleka nejen Zeman versus Koudelka) je pro Českou republiku zásadní. Jsou jen dvě možnosti. Buď má pravdu prezident a naše klíčová tajná služba nepracuje dobře, tedy jsou "čučkaři" (ať už to v Zemanově žargonu znamená cokoliv), nechrání nás a jsme ohroženi. Pak by měl ředitel Koudelka skončit nikoliv v létě, ale ihned.

Nebo Zeman pravdu nemá. To je varianta pro českou bezpečnost podstatně lepší, ale za současného politického rozložení sil těžko řešitelná. Je to situace, kdy si nejen pěstujeme lišku v kurníku, ale kdy jsme z nenasytného lišáka udělali honorovaného šéfa spojených kurníků českých.

Kdo tedy má pravdu? Otázka je špatně položena. BIS (ředitel Koudelka) na Zemana neútočí, nijak ho nezpochybňuje. Útok na tajnou službu je zcela jednostranný, vedený prezidentem a jeho lidmi. Má tedy Zeman pravdu? Sami si na to můžeme odpovědět jen těžko, nevidíme do nitra bisky, nesmíme vidět. Ale máme několik možností, jak odpověď najít.

Veřejné výroční zprávy BIS. Ty jsou nám dány k dispozici, můžeme je studovat a posuzovat. Vidíme, co z nich jasně plyne: Česko velmi intenzivně spolupracuje se západními tajnými službami. Získává od nich informace a zasílá jim svoje zjištění. To je v pořádku, jsme Západ, demokratická země.

Dále z nich vyčteme, co Česko ohrožuje. Mezi hlavní rizika patří práce tajných služeb Ruska a čím dál více i Číny. A opět to má hlubší logiku, Rusko je autoritativní, nedemokratický režim, v Číně vládnou komunisté, s nimiž jsme sami učinili děsivou historickou zkušenost. Z veřejných zdrojů víme, co dělají ruští agenti, jak vraždí a pokoušejí se vraždit, jak škodí. Víme, jak surově expanzivní je Čína, jež mimo jiné ze světa intenzivně vysává informace. Je logické, že BIS pečlivě sleduje ruské a čínské aktivity u nás.

Naopak do logiky demokratické země nezapadá to, jak je Zeman nakloněn nebezpečnému Rusku, jež nenávidí a snaží se poškodit Evropskou unii a NATO. Odtud si můžeme udělat první obrázek o tom, proč jde prezident proti BIS. Řečeno obrazně, jeho srdce je jinde než naše srdce. Jeho srdce bije pro Moskvu a Peking, neskrývá to, právě naopak. A podle této své náklonnosti si vybírá spolupracovníky.

Babiš BIS umí využít

Další důležitý moment. Nejvíc informací o práci BIS má nepochybně premiér. Ten se Koudelky i BIS opakovaně zastal. Pokud by měl Zeman ve svých útocích pravdu, pak by Andrej Babiš totálně selhal, kryl by špatně pracující, Česko dokonce prý v zahraničí poškozující službu. Můžeme si o Babišovi myslet leccos, ale tak zaslepený snad není.

Naopak, velmi dobře chápe roli BIS a sám ji dokázal využít. Chápe, že tato tajná služba spolupracuje se západními agenturami a stala se jakousi kotvou, jež nás, neviděna, hluboko pod vodou, k Západu stále váže. Spolu s armádou, jež je ovšem dlouhodobě podfinancována. Babiš se stále dál hlásí k Západu, k EU i NATO. Hlásí se tam i s proruským prezidentem, se kterým je mu souzeno spolupracovat.

Třetí moment, poslanecká komise pro kontrolu BIS. Žijeme v parlamentní demokracii. Víme, jak je poslanecká komise složena, jsou v ní tři poslanci ANO a jeden za SPD, dále jeden za ODS a předsedou je lidovec. (Chybí jen komunista.) Komise opakovaně práci BIS chválí, za službou stojí.

O tom, co Zeman na bisce kritizuje, už jsem psal mnohokrát. Je to zřetelně to samé, co vadí Rusům. V důvodech proti Koudelkovi prezident píše mimo jiné o kauze Ricin, kdy BIS řešila podezření, že se Rusové pokusí jedem otrávit české politiky. Posléze bylo nabídnuto vysvětlení, že šlo o rivalitu mezi dvěma zaměstnanci ruské ambasády v Praze. - Nesmysl. Se vší pravděpodobností to byla ruská hra, jejímž cílem bylo poškodit BIS. (Psal jsem o tom zde.)

Prezident však tvrdí, že operace nebyla profesionálně zvládnuta, "pokud by BIS zareagovala včas, mohlo by dojít k vyřešení věci přímo na Letišti Václava Havla. Tato chyba poškodila dobré jméno České republiky v zahraničí." Zajímavý moment. Nechme stranou fakt, že si Zeman hraje na špióna a radí, kdy a kde má služba zasáhnout. Pojďme k poškození dobrého jména Česka. V jakém zahraničí? Na Západě? Ne. Tam mají velké zkušenosti s ruskými zpravodajskými hrami. Tak kde? V Rusku? Jistě, tam však má Česko jako člen EU a NATO špatné jméno už dlouho. Není divu, udržme si to.

Nezpůsobilý pro výkon funkce

Prezident také kritizuje, že "zpravodajská služba ČR je odkázána na zjištění a tvrzení cizích zpravodajských služeb, aniž by jejich informace dokázala verifikovat". To je hodně za hranou. Útočí už nejen na BIS a Koudelku, ale i na CIA a další služby. Výměna zpravodajských informací zemí NATO je klíčová pro naši bezpečnost. Jak bychom asi ověřovali informace třeba britské nebo německé? Pošleme tam svoje lidi na kontrolu? Nebo špiónovat? Vyslechneme jejich tajné agenty? Spolupráce západních služeb je založena na důvěře.

Ostatně se stačí podívat na jednotlivé kauzy, jako byla třeba otrava agenta Skripala a jeho dcery jedem novičok. Nebo sestřelení letu MH17. Postupně se dozvídáme, jak se to přesně odehrálo, jak to Rusové udělali, spáchali. Informace západních služeb jsou potvrzovány a zpřesňovány.

Suma sumárum máme jasno. Zeman je s Koudelkou a BIS nespokojen, protože nás brání před Putinovými Rusy a Si Ťin-pchingovými Číňany. Vadí mu, že BIS dělá to, co jí ukládá zákon. Vadí mu, že chrání náš národní zájem.

Je strašné, jinde naprosto nevídané, jak ten zavilý pán v nejvyšší ústavní funkci škodí zemi. Štve občany proti naší klíčové tajné službě. O to jde. Chce bisku ovládnout, strčit do ní svého člověka, pracuje pro Rusy a Číňany. Tohle všecko už víme, dlouho to víme. Jako by země neměla dost starostí s covidem, Zemanovi to nestačí, ještě chce vládu zatáhnout do boje s BIS.

Závěr? Miloš Zeman je již dlouho zcela nezpůsobilý pro výkon české prezidentské funkce. Stal se z něj putinovirus. Premiér však mlčí. Vláda mlčí. Sněmovna jako celek mlčí. Aspoň Senát se pokouší na tento děsivý fakt upozorňovat. Problémem není Zemanův zdravotní stav, ale jeho práce proti českým národním zájmům, jimiž se tak rád ohání.

Zůstane i po létě Michal Koudelka ředitelem BIS? Je to test Andreje Babiše. Pokud zůstane, premiér aspoň v této věci obstojí. Pokud nezůstane, Babiš neobstojí, poškodí ANO před volbami a velmi vážně poškodí Česko. Protože konec Koudelky nechce jen Zeman, ale hlavně Moskva, je to zjevně její úkol pro Hrad. A doma i v zahraničí to tak bude vnímáno.

