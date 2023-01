"Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí." Povýšenci tlačí na Hrad Babiše

I po desetileté zkušenosti s Milošem Zemanem se nemalá část městské "kulturní elity" chová jako příslovečný šílenec, který očekává, že bude-li opakovat stále dokola tytéž chyby, jednou mu určitě přinesou dobré výsledky.

Je tomu právě deset let, co zklamaní lidé z regionů poprvé zaskočili zajištěnější spoluobčany z měst - a v první přímé volbě udělali hlavou státu Miloše Zemana, samozvaného "prezidenta dolních deseti milionů". Ten v kampani využil svého okázalého vidláctví - popíjení, sprostoty a urážek -, aby mobilizoval ty, kterým se už zajídaly povýšené poznámky "Pražáků" o slušnosti a finanční gramotnosti.

Pro lidi na periferiích republiky i společenské diskuse sice Zeman kromě symbolických vyjížděk do regionů neudělal prakticky nic, vrátil jim ale jakýsi pocit důstojnosti. Místo posměchu a pohrdání jim nabídl alespoň vztek. A klání o nejvyšší úřad díky tomu vyhrál hned dvakrát.

Hej, domorodci

I po desetileté zkušenosti s Milošem Zemanem se však nemalá část městské "kulturní elity" chová jako onen příslovečný šílenec, který očekává, že bude-li opakovat stále dokola tytéž kroky, jednou určitě přinesou jiné výsledky. Zcela nepoučena svými dosavadními nezdary opět přichází s obrazem boje Prahy proti venkovu, rozuměj "dobra" proti "zlu".

"Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí," tweetovali krátce po sobě novinář Jan Tuna a stand-up komik Luděk Staněk. "Proti nám, západně a svobodomyslně orientovaným lidem, povstala vesnice se svými socialistickými a východními sklony," dal nahlédnout do svého uvažování i šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr. Ve stejném komentáři následně oznámil, že nechá vytisknout zvláštní vydání svých novin, které pak rozešle do 2,5 milionu českých domácností, aby jim vysvětlil, že potřebujeme "důstojného prezidenta".

Že s rétorikou "vyjasníme politiku zaostalým domorodcům" asi mnoho lidí neosloví, naštěstí zřejmě pochopil i on sám, takže komentář nakonec přepsal do podoby relativně sympatického apelu na Babišova protikandidáta Petra Pavla, aby poslouchal obyvatele vesnic.

Časopis Respekt mezitím vyrukoval s obálkou, na které Andrej Babiš (ANO) připomíná krysu, Twitter se dohaduje, zda bývalý premiér své manželce řekl, aby "držela hubu", vzduchem létají naštvané statusy o "kuním ksichtu". Spolek Dekomunizace, proslulý plakáty "Zavražděna komunisty" a vyobrazením Putina v pytli na mrtvoly, zase na pražském Újezdě vyvěsil billboard přirovnávající Babiše ke Gustávu Husákovi. Čistě proto, že oba pocházejí ze Slovenska. Jako by v Česku nežily desítky tisíc Slovenek a Slováku, vůči nimž jsou takové komentáře urážlivé.

Důvodů, proč nevolit Babiše, existuje dostatek i bez xenofobie a hysterie. Pořád je to muž, který navzdory své kritice "polistopadového kartelu" zbohatl během privatizace z velké části díky kontaktům na tehdejší vlády. Který ve svých podnicích nabízí dělníkům 16 tisíc korun hrubého měsíčně, což je jenom polovina mzdy, za kterou se dá v Česku důstojně vyžít. Stále je to muž vyšetřovaný ve Francii za daňové úniky. Špatný krizový manažer, během jehož vládnutí se Česko dostalo do desítky zemí s nejvyšší covidovou úmrtností na obyvatele. A také politik, který nepřestává jitřit už tak dost rozčilenou českou veřejnou debatu. Opakovaně lže. Aktuálně pak rozfoukává ničivý oheň strachu, když naznačuje, že se jeho protikandidát chystá zemi zavést do války.

Kdo tyto věcné argumenty odmítá vyslechnout už léta, těžko se nechá přesvědčit hysterií ohledně smyšlených nadávek Monice Babišové nebo přirovnáním Babiše k Husákovi. Takových útoků naopak Babiš bude moci při nejbližší možné příležitosti využít coby důkazu, že si na něj "elity" zasedly.

Prezident zapomenutých

Poodstupme trochu od těchto emocí a zamysleme se. V jaké situaci jsme naposledy změnili názor nebo přiznali chybu? Pravděpodobně to nebylo poté, co nám někdo řekl, že jsme hloupí, zlí a neúspěšní, jenom proto, aby se on sám mohl cítit chytřejší, morálnější a úspěšnější než my. Spíše to mohlo být po rozhovoru, kde nám druhý dal najevo i to, že naše problémy a pocity chápe, že nás respektuje. Bohužel to směrem k lidem z chudších regionů neděláme. A to přesto, že o zaostávání krajů mimo Prahu víme a mluvíme už minimálně od první prezidentské volby v roce 2013.

Připomeňme si fakta: Evropský výbor regionů na podzim konstatoval, že Ústecký a Karlovarský kraj chudnou nejrychleji ze všech oblastí střední a východní Evropy. Více než jinde jsou v Česku úspěchy ve vzdělávání podmíněny sociálním statusem a místem narození. Kvůli nedostatku kvalitních škol i pracovních míst z oblastí odcházejí lidé a stěhují se do čím dál robustnějšího prstence obcí kolem Prahy.

V regionech navíc bohužel nezbyl skoro žádný novinář schopný se tamní situací do hloubky zabývat a vydávat o ní svědectví v podobě příběhů, kterých by si ostatní všimli. Do televizních studií chodí politické dění komentovat nejenom skoro výhradně muži, ale také prakticky jen obyvatelé center. V kolektivní myšlenkové mapě tak namísto plastických obrázků z Kraslic, České Lípy nebo Studené zůstávají příslovečné slepé skvrny.

Andrej Babiš bodoval v prvním kole prezidentské volby nejvíce právě v zapomenutých, chudých regionech. Stejně jako Miloš Zeman se dokázal stát kandidátem zklamaných a naštvaných. Ani on sice pro těžce zkoušené kouty země během svého premiérování mnoho neudělal. Ale díky ekonomické konjunktuře se za jeho vládnutí mezi roky 2017-2021 zvýšily důchody i minimální mzda zhruba o 4 tisíce korun, tedy v obou případech přibližně o čtvrtinu. Navíc stihl (zcela v rozporu se svou údajnou levicovostí) za pomoci ODS snížit daně z příjmu, a může se tak chlubit ekonomicky neudržitelnou, avšak voličsky přitažlivou pověstí člověka, který dává více a bere méně.

Připočtěme si k tomu propad životní úrovně během krize (která se smolně kryje s nástupem Petra Fialy z ODS do funkce premiéra), z něhož pramení averze vůči současnému kabinetu - a nevraživost vůči "vládnímu kandidátovi", jak Pavlovi začal Babiš pohotově říkat, je na světě. Živí ji přitom i fakt, že vláda nechce nebo nedokáže efektivně zdanit nejbohatší ani ty, kteří na ekonomické krizi nejvíce vydělávají, a místo toho díry v rozpočtu látá rušením slev na jízdném pro studenty a seniory nebo plánuje snížení příspěvků v nezaměstnanosti.

Lidé mají na politické otázky různé názory, jejich pohled na svět utvářejí nejrozličnější okolnosti i zkušenosti a pouhé apely na morálku - tím méně pohrdavé přezírání - nemohou pro překonání těchto rozdílů stačit. Navzdory vlastní proklamované "voličské inteligenci" jsou navíc i lidé vzdělaní a liberální často náchylní k symbolům, zjednodušování a nostalgii. Zlo představuje komunismus, neomarxismus, Rusko, Putin, Babiš - kategorie, které často bez hlubšího pochopení směšují dohromady na plakátech i ve všelijakých sloganech a výkřicích. Jak absurdní a ničivý takový symbolismus přitom je, nyní připomněl pro změnu Andrej Babiš, když "komunistického rozvědčíka" Pavla přirovnal právě k Putinovi.

Na hloupém vymezování "kulturních elit" proti venkovu již nyní miliardář a předseda ANO sbírá politické body. Pro vítězství Petra Pavla, který na tuto rétoriku naštěstí nenaskočil, by všichni jeho příznivci asi udělali nejvíc, kdyby následující dva týdny o Babišovi směrem k regionům raději nic neříkali. V dlouhodobém horizontu pak platí otřepané "poslouchejme regiony". Nebo ještě lépe: investujme do nich, aby se v nich dalo lépe žít.

Autorka, publicistka, je analytičkou Institutu pro evropskou politiku.

