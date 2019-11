Praha - Auto lobby válcuje "emháďáky". Tranzit osobních aut centrem je zlo

Konzervy v hlavním městě chtějí zakonzervovat těžko snesitelný, nezdravý, dusivý stav, který škodí. Chyba. Čekat, "až jednou budou hotové oba pražské okruhy", je asi jako čekat na Godota. Praha zůstává konzervou výfukových plynů.

Praha, město "sto let za opicemi", přecpané auty a turisty. Město, kde se domácí cítí tísněni, kde je pekelně drahé bydlení, ale zároveň tu máte možnost sehnat práci. Město, kde prezident opevnil Hrad, takže místní nemohou procházet skrz, pokud se nepodvolí kontrole.

Absurdní město, kde se špatně chodí pěšky (s výjimkou přes den brutálně přehuštěných pěších zón okupovaných skupinami se selfie tyčemi) a kde se dá jen velmi špatně jezdit na kole. Změní se to vůbec někdy?

Kromě bydlení je nepochybně největší bolestí autodoprava. Lidé, kteří užívají městskou hromadnou dopravu, si ji celkem chválí. Nepochybně je levná a slušně funguje, pokud si ovšem odmyslíte nemálo kritických míst, kde kolony aut blokují tramvaje a autobusy.

Zajímavý "experiment" teď skončil v centru hlavního města. Kvůli opravám (díky opravám) bylo pro auta částečně uzavřeno Smetanovo nábřeží a Malá Strana. Na Smetanově nábřeží byly rekonstruovány koleje a měněny kostky, doprava svedena na Malou Stranu, kde jezdily vozy i tramvaje: peklo, zácpy. Pak byla Malá Strana uzavřena pro auta, aby tramvaje nevázly v kolonách. Později schnul na Smetanově nábřeží beton, nejezdilo tam nic. Od 11. do 17. listopadu městská doprava jela na obou březích, auta ani na jednom.

Nešlo tedy o pokus uzavřít oba břehy "jen tak", ale o nutné zásahy kvůli rekonstrukcím. Reakce? Obecně vzato je pro rezidenty uzavření autodopravy úlevné (nepřekvapivě), naopak řidiči navyklí tudy projíždět trčí na objízdných trasách v kolonách a nadávají.

Ze zprávy náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (za občanské sdružení Praha sobě): "Změněný dopravní režim na Malé Straně a Smetanově nábřeží zásadně pomohl provozu tramvají a zlepšila se plynulost také návazných autobusových linek."

Naprosto logicky tedy blokování osobáků prospělo MHD. Smetanovo nábřeží a Malá Strana jsou klíčová místa pražského tramvajového provozu, jezdí tudy téměř třetina všech tramvajových linek v Praze.

Auťáky? Opět ze zprávy náměstka Scheinherra: "… dopravní omezení mají na chování automobilové dopravy vliv, který se projevuje na kritických úsecích komunikační sítě zvýšením cestovní doby a snížením cestovní rychlosti, ale nelze říci, že dochází vlivem těchto dopravních omezení k výrazným dopravním komplikacím."

Zjednodušeně řečeno jsou uzavírky aut velmi výhodné pro MHD a nikoli fatálně nevýhodné pro řidiče osobních aut. Tyto však silně otravují.

Scheinherr versus Pospíšil

Takže tu máme proti sobě auto lobby a pasažéry plus řidiče MHD, nikoli však MHD lobby. Je totiž celkem pochopitelné, že "emháďáci" žádnou lobby nemají (třeba výrobci tramvají a autobusů za nimi nestojí), prostě jezdí "sockou" a žádná lobby se jich nezastane. Až nyní snad Praha sobě, piráti a STAN.

Nejde ale jen o samotný provoz, jedná se též o ovzduší. Praha měřila (přesněji mobilní zařízení Českého hydrometeorologického ústavu měřila) znečištění ovzduší. Data se teprve budou vyhodnocovat, ale jen hlupák by čekal, že se uzavřením vjezdu kvalita ovzduší nezlepší. Jistě se zlepší. Přitom dodejme, že kvalita vzduchu v centru Prahy je druhá nejhorší v republice, má přímý negativní vliv na zdraví Pražanů.

Uzavírka pro auta na obou březích Vltavy 18. listopadu skončila, kratičké zklidnění tam uhaslo. Co dál? Adam Scheinherr k tomu na Facebooku píše: "Trvalá uzavírka zatím není politicky možná, ale budeme pro ni v rámci koalice hledat podporu na základě odborných posudků, faktů a čísel. Odstínění staré Prahy od hustého automobilového provozu není žádná ideologie nebo estetický výmysl. Jde o funkční řešení mimo jiné ve prospěch milionu cestujících, kteří se denně přepraví městskými tramvajemi, ale jejich hlas většinou nebývá tolik slyšet. Centrum bez tranzitní dopravy je nápad, který politické strany zprava doleva skloňovaly v Praze od konce 90. let. My jsme tomuto nápadu jednoznačně nakloněni - a s námi i tvrdá data."

Zní to náramně, jen se na tom zatím celá pražská koalice neshodne, Jiří Pospíšil, TOP 09 Praha, je proti. Důvod? "Není dostavěn Městský okruh." - Praha sobě bude zřejmě v brzké budoucnosti prosazovat částečné omezení vjezdu aut do zmíněných míst, tedy vjezd jen pro auta, která neprojíždějí, netranzitují. Budou se muset vrátit stejnou cestou zpět. Což by pravděpodobně zčásti pomohlo.

Druhou variantou je mýto, zpoplatněný vjezd, ale ten se jeví jako ještě vzdálenější než netranzitní vjezdy. Rezidenti, kteří v auty zaplavených oblastech bydlí, jakékoli omezení uvítají. Jim vjezd povolen samozřejmě zůstane, ale aspoň tranzit by měl v centru co nejdříve skončit.

Je s podivem, že se na tak banálních věcech koalice neshodne (TOP 09, Pospíšil o trvalé uzavírce: "Nesmíme ji dopustit"), že nebyla dávno prosazena, hydrometeorologická i z nich plynoucí zdravotní data hovoří jasně. Jde ale i o "pocit domova", který člověk může mít jen těžko, když se nedá přejít ulice, když se nedá otevřít okno, když se blbě dýchá.

Typický moment: omezení dopravy chtějí (jak by řekl Klaus senior) "progresivisté", pokrokáři. Kdežto konzervativci tomu brání. Konzervy tedy chtějí zakonzervovat ten těžko snesitelný, nezdravý, dusivý stav, který škodí. Chyba. Čekat, "až jednou budou hotové oba pražské okruhy", je asi jako čekat na Godota. Praha zůstává konzervou výfukových plynů.