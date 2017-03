Před volbami přidá vláda policii 10 procent. Za co? Měla přidat 20 procent učitelům

Dnes 13:30

Milan Chovanec je v ČSSD těžká váha, ranař, buldozer. Neustále české občany straší migrací a vyvolává dojem, že potřebujeme čím dál víc chránit.

Má vláda znovu přidávat policistům? Má jim plošně zvednout platy o deset procent? Skok jako hrom. (Sobotkův kabinet se rozhodl od července zvednout mzdy také hasičům, celníkům, příslušníkům tajných služeb a vězeňským dozorcům.) Soustřeďme se na policii čítající necelých 40 tisíc mužů a žen. Jejich práci můžeme jakž takž sledovat.

První reakce jasná: policajti mají mít dostatek peněz. Zaslouží si to, někteří nasazují svoje životy za naše bezpečí.

Druhá reakce už tak jasná není: musíme přece porovnávat jednotlivé profese, sledovat, jestli není jedna preferována, tlačena politiky dopředu. Máme sledovat, jak si policisté vedou, jak nás chrání, jak odhalují kriminalitu, jestli to dělají nezávisle na politicích (viz hospodářské trestné činy, korupce atd.) Jak se chovají při demonstracích (viz třeba návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga loni na jaře v Praze).

V době finanční krize vláda Petra Nečase platy policii snížila o deset procent. Sobotkova vláda je navyšuje; celkem se dosud zvedly o 15 procent. Průměrný plat u policie se pohybuje kolem 35 tisíc korun. A nezapomeňme na policejní výhodu, o které se jiným profesím ani nesní: po odchodu od sboru, pokud splní podmínky, berou výsluhy, často desítky tisíc.

Ministr vnitra Milan Chovanec ke zvýšení řekl: "Odstraňujeme křivdy napáchané pravicí." Slovo křivda je nesmysl, snížení za Nečase reagovalo na finanční krizi. Navíc, jak víme, ona "křivda" byla již bohatě napravena.

Zdůvodnění vnitra: "Policie není schopna nástupním platem konkurovat ani strážníkům obecní nebo městské policie, ani řadě jiných povolání, jejichž nástupní platy se pohybují o dva až čtyři tisíce korun nad nástupním platem příslušníka Policie ČR." Tady narážíme na jistou absurditu, přepych obecní policie. Čím dál víc se blíží celorepublikové policii, přebírá její kompetence, soutěží s ní.

Co by pak ale měli říkat ředitelé škol? Nástupní plat učitele je něco přes 17 tisíc. Průměrný učitelský plat činí na prvním stupni 28,5 tisíce, na střední škole o tři stovky víc. Podstatně méně, než průměrně vydělávají policajti. O nějaké "výsluze" se učitelům ani nesní. Je jim léta slibován kariérní řád, který by umožnil, aby byli ceněni podle kvalifikace a vlastní aktivity; stále je odkládán zjevně kvůli nedostatku financí.

Kapesní krádeže: objasněnost 7 procent

Česko má jedinou šanci, jak v Evropě uspět: svými nápady, objevy, kvalitním vzděláním, vědou na vysoké úrovni. Mladému, úspěšnému vědci, který se chce do Česka vrátit, publikoval v prestižních časopisech, nabízejí něco přes 40 tisíc hrubého. Venku bere tři- až čtyřikrát tolik. Česká věda (měřeno třeba přes získávání elitních, víceletých grantů od Evropské rady pro výzkum) těžce zaostává. Za deset let jich získala jen 25; Maďaři 54 a Rakušané 189.

Abychom měli dobré vědce, musíme mít kvalitní učitele, dobře je platit - notoricky známá česká priorita. A ano, učitelům se také přidává, ovšem méně než policii. Vláda od září 2016 zvýšila platy ve školství, kantorům se zvedl tarif o šest procent, nepedagogickým pracovníkům o čtyři. Podstatně méně než bezpečnostním složkám.

Srovnávejme dál: učitelé se musejí přizpůsobovat novým pravidlům, jsou pod denním tlakem rodičů, kteří na školy čím dál víc přenášejí odpovědnost za výchovu. Nejednou čelí šikaně žáků, ale svým způsobem i rodičů. Dostat učitele-muže na základní školu je nadlidský výkon. Školy jsou každou chvíli testovány, srovnávány se světem.

A policie? Platy se tam zvedají, kriminalita klesá. Když sledujeme "velké kauzy", spokojeni být nemůžeme. Když sledujeme běžnou kriminalitu, výsledky nic moc. Dlouhodobě, tradičně vysokou objasněnost mají vraždy. Naopak třeba "krádeže vloupáním" jen něco přes 22 procent, uboze málo. Osobně se setkáváme s "krádežemi kapesními", ty ani nemá smysl hlásit (a mnozí okradení je taky nehlásí); objasněnost tam činí cca 7 procent.

Často píšeme o policejní zvůli a brutalitě. Setkávají se s ní chodci, řidiči, vyslýchaní, opět je často nehlášená, policie takové případy ráda tutlá. Mizerně funguje dopravní policie, běžně chybí tam, kde řádí piráti. Zároveň dodejme, že řada policistů pracuje dobře, "pomáhají a chrání".

Suma sumárum je desetiprocentní skok nesmysl. Bohužel to vypadá, že ministr Chovanec dělá klasickou předvolební fintu. Poté, co s bývalým estébákem Laubem (odešel od policie a jeho měsíční výsluha, již pobírá k platu v České poště, činí okolo 50 tisíc korun) rozprášili neposlušnou antimafiánskou policii a vyhnali Roberta Šlachtu, chce si policii zavázat.

U platů, bohužel, hraje roli ještě jeden klíčový činitel. Ministr vnitra Milan Chovanec je v ČSSD těžká váha, ranař, buldozer. Neustále české občany straší migrací a vyvolává dojem, že potřebujeme čím dál víc chránit, že "po nás jdou". S tím platy policistů souvisejí.

Ministryně školství Kateřina Valachová nedisponuje ani čtvrtinou jeho politické váhy. Na platech ve školství je to vidět. Vláda to dělá špatně, nefér nejen vůči učitelům, ale taky vůči budoucnosti české společnosti. Smysl by spíš mělo kantorům přidat dvacet procent než policistům deset.

autor: Martin Fendrych