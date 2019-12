Představme si, že Zeman uslyší papeže a oznámí: Přijmeme 43 uprchlíků. Nemožné

Je to stejně absurdní představa, jako kdyby prezident zrušil ty Pražany rozčilující (proto tam taky jsou) zátarasy okolo Hradu, údajně proti teroru. Že by Zeman chtěl takto pomáhat, je absurdní představa, nepředstavitelné. Ale křesťanské hodnoty na Hradu jen kvetou.

Novinka z Vatikánu, papež František rozhodl, že jeho úřad do konce letošního roku přiveze z řeckého ostrova Lesbos 43 uprchlíků. Pro 33 z nich v pondělí letěl polský kardinál Konrad Krajewski, papežův almužník. František ho požádal, aby šel "obnovit solidaritu s Řeky a utečenci".

Samozřejmost? Jistě. Papež prostě musí alespoň symbolicky pečovat o ty nejslabší, o lidi, kteří se ocitli v nejhorším srabu a máme je na dosah. Jistě si uvědomuje, že přijmout 43 lidí "není řešení" (jak mi často píší lidé v mailech), nezachrání tím všechny uprchlíky, všechny rodiny trpící někde v táborech rozsetých po světě. Papež jen dává příklad, ukazuje zájem.

Když v dubnu 2016 vzal z Lesbu do Říma tři syrské uprchlické rodiny, muslimy (12 lidí, z toho šest dětí), vysvětlil to takto: "Uprchlíci jsou bráni jen jako čísla. Kolik jich přijelo, kolik jich cestou zemřelo… Ale nejsou to čísla, jsou to lidé, kteří mají jména, tváře a příběhy, a podle toho bychom se k nim měli chovat." Pokračoval: "Myšlenku vzít je s sebou beru jako poselství lidskosti, které jsem chtěl cestou na Lesbos předat." Péči o rodiny na sebe vzal Vatikán.

(Nikoli tedy papež osobně, i jeho by se mohli Italové ptát "kolik sis jich vzal domů?", rozuměj do hotelu Dům svaté Marty, kde bydlí.) Vatikán dál sdělil, že Svatý otec plánuje další "gesto solidarity", přijmout mladé migranty z Afghánistánu, Kamerunu a Tonga. Pro mnoho vystrašených lidí chce tedy František do Itálie přivézt "ty nejhorší a nejnebezpečnější", mladé lidi.

O rodiny i o mladé utečence se pak postará křesťanské hnutí Komunita Sant'Egidio a Úřad apoštolské charity, jehož úkolem je pomáhat chudým a potřebným jménem papeže.

Už to zaznělo mnohokrát, ale snad má smysl to zopakovat znovu: papež podporuje i muslimy utíkající před válkou, hladem, násilím, terorem, tedy před vším tím, čeho se i my sami bojíme, byť je nám to dnes naštěstí vzdálené. I muslimy, i tu "jinou kulturu". České ministerstvo vnitra není ochotno poskytnout azyl ani většině křesťanských uprchlíků z Číny prchajících před pronásledováním. Není ochotno přijmout ani 40 dětí, nedospělých, o což požádal řecký ministr pro ochranu občanů Michalis Chryssochoidis ve snaze zabránit jejich možnému zneužívání.

Přitom se čeští politici stále více ohánějí "křesťanskými hodnotami", pod nimiž si ovšem, oproti papežovi, často představují odpor vůči islámu a vnímají je často jako nástroj, kterým mohou své názorové odpůrce mlátit po hlavách.

Křesťanské hodnoty?

Je advent, tedy nejen doba, jež musí utéct do Vánoc, ale původně především doba příchodu Ježíše Krista, který je podle křesťanské víry stále přítomen, ale aby věřící nezapomněli, tak se v adventu znovu "vrací", znovu přichází.

Podivuhodné, jak dnešní militantní křesťané neslyší či dělají, že neslyší, papežovu výzvu pomáhat uprchlíkům, což je jedna z priorit Františkova pontifikátu. Stačí se podívat kupříkladu na twitterový účet pravidelně "žehnajícího" mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka.

Prvního prosince tweetoval: "Advent je tu a s ním i krásné události. Mezi ně patří i dnešní rozsvícení vánočního stromu na Jiřském náměstí na Pražském hradě. Tradičně tak učinila paní Ivana Zemanová a zároveň zahájila charitativní sbírku pro SOS dětské vesničky." Super. Až na to, že advent není žádná "krásná událost" a "svítící strom", ale mnohem spíš to, co dělá František, tedy pomoc ubohým. (Pomoc SOS vesničkám sem ovšem patří a paní Zemanová pomáhá dobré věci.)

Jiný adventní tweet věřícího Ovčáčka: "Užitečně prožitý život chceme přát druhým, stejně jako sobě. Avšak jak takový život vypadá?" A u něj kázání litoměřického biskupa Jana Baxanta "Od Boha se učíme chodit po jeho stezkách". Další tweet je z 2. prosince: "František vydal apoštolský list o významu a hodnotě vánočních jesliček…" a u něj text z vaticannews.va.

Kupodivu však žádný z tweetů mluvčího hlavy státu nezmiňuje rozhodnutí papeže dovézt do Itálie 43 uprchlíků a pak ještě další, mladé migranty z Afghánistánu, Kamerunu a Tonga. Ani slovo o tom, jako by Svatý otec nic takového ani neučinil. Zřejmě to není dost "konzervativní", "antineomarxistické", "antimuslimské". A ještě něco, mohlo by to nabourat pracné budování strachu z migrantů v České republice.

Představme si, že by prezident Zeman jednal skutečně křesťansky a oznámil, že když bere papež 43 uprchlíků z Lesbu, vezme i Hrad či úřad prezidenta 43 utečenců z Řecka. Podporovatelů má dost, o pomoc by mohl požádat podnikatele Mynáře či Nejedlého, Zbytka, Nejedlý by mohl poprosit Lukoil, Zeman zase třeba ČEZ nebo Agrofert o peníze na ubytování a výuku češtiny, o pomoc při shánění práce pro rodiny běženců. Bylo by to křesťanské gesto, františkovské gesto, a Ovčáček by mohl tweetovat jak divý.

Absurdní, nestane se to, je to stejně absurdní představa, jako kdyby Hrad zrušil ty Pražany rozčilující (proto tam taky jsou) zátarasy okolo Hradu, údajně proti teroru. Že by Hrad chtěl takto pomáhat, je absurdní představa, nepředstavitelné. Ale "křesťanské hodnoty" tam jen kvetou.