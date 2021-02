Představte si Rusko bez Putina

Finsko-estonská autorka, která má za sebou zkušenost s ruskými internetovými trolly, napsala pro evropská média text, v němž nabízí svůj pohled na osud Alexeje Navalného a na roli, jakou by mohla v Rusku sehrát jeho žena Julija.

Když kremelští mocipáni odstraňují protivníka, který jim stojí v cestě, obvykle to moc pečlivě nepromýšlejí, ale případ Alexeje Navalného je dost odlišný. Jeho otrávení a uvěznění vyvolalo v západních zemích neobvykle otevřenou kritiku. Za tento odlišný postoj je nutné poděkovat prezidentu Putinovi a aktuální ruské agresivitě. Dokud budou Putin a jeho stoupenci u moci, ruské poměry se těžko změní, a proto se osud Navalného dotýká nás všech.

Lidé, kteří se účastní manifestací na jeho podporu, představují širší a reprezentativnější průřez ruskou společností než dřív. Ať už demonstranti podporují Navalného politiku, nebo ne, protestují proti Putinovi a jeho stále represivnějšímu režimu. Jeden demonstrant před ruským velvyslanectvím ve Finsku řekl, že protestuje proti finlandizaci a doufá, že finské firmy změní svůj přístup vůči Rusku. Tamní korupce je problémem nás všech.

Putinova pevně etablovaná mocenská struktura nevykazuje žádné známky rozpadu a Navalného protikorupční program zní v zemi, kde je korupce tak rozšířená, až se zdá, že na ní stojí celý stát, velmi ambiciózně. Vidím však paralelu mezi videem Alexeje Navalného odhalujícím existenci Putinova paláce a slovy, která údajně pronesla Marie Antoinetta: Ať jedí koláčky.

Putinův palác je tak vzdálený životům obyčejných Rusů, až se podobá pohlavku, který francouzská královna - jejíž život skončil na gilotině - svými slovy uštědřila vlastnímu lidu. Putin dělá vše pro to, aby udržel mýtus velké vlastenecké války jako jeden z mála národních mýtů, které stále ještě spojují různé generace dnešních Rusů. Ale za Navalným se dá v pozadí snadno uslyšet známý hřmot revoluce. A den, kdy car přišel o trůn, byl v Rusku dlouhá desetiletí významným svátkem.

Úspěch politiků závisí na jejich schopnosti vzbuzovat v lidech silné pocity a naplňovat role, které společnost žádá. Rusům Navalného osud evokuje řadu dalších známých příběhů. Mnoho jich už dlouho čekalo na někoho, kdo ztělesní postavu, která jim stále chyběla. Navalnyj ji inkarnuje přímo dokonale - je vznešeným hrdinou a zároveň i spasitelem, který vstal z mrtvých. Avšak osobně mám nejraději jeho ženu Juliji.

Zatímco Putin se svůj soukromý život před veřejností zoufale snaží skrýt a nikdy se veřejně neukázal s ženou, která by si mohla skutečně nárokovat titul první dámy Ruska, Navalnyj má vždy po svém boku manželku a matku svých dětí. Jejich šťastný rodinný život není produktem reklamní kampaně na sociálních sítích, pramení z lásky a úcty jednoho k druhému, jež jsou očividné z veškerého jejich vystupování na veřejnosti. Je to příběh lásky zasluhující šťastný konec, tedy něco, co Putin nikdy nepoznal. Portrét Navalných umožňuje představu budoucnosti, v níž bude celé Rusko vypadat jako tato šťastná a milující rodina.

Zatímco sám Putinův režim používá měkké síly k šíření vlastního poselství, Navalnyj dokonale ovládá využití měkké síly představivosti k budování své image tak, aby rodinné kouzlo zůstalo přítomno. Nikdy dřív jsem moc nepřemýšlela o tom, jak by měla vypadat ruská první dáma, ale teď si ji díky Juliji Navalné umím představit.

Je snadné ji vidět jako matku, která sdílí obavy všech matek o jejich děti v zemi, kde každoročně umírá tolik synů zbytečně. A kde je současný osud Julije Navalné tak běžný: kolik žen různých generací čekalo na své muže, až se vrátí z války, z vojenské služby, z vězení nebo z tábora nucených prací. Tuto historii zná starší generace velmi důvěrně - a jedná se přesně o generaci Navalného rodičů. Jen pár dní předtím, než byl její muž odsouzen, uveřejnila Julija na Instagramu rodinné foto s tchánem a tchyní.

Z pohledu genderové rovnosti není možná role Julije Navalné příliš progresivní, ale skepse k tradiční rodině by nemohla nikdy spojit takové množství různých lidí v Rusku, jako se to podařilo Navalnému. Veřejné projevování citů v zemi, kde jsou velebeni brutální vůdcové, je v přímém kontrastu se světem starých železných mužů ztělesněných Putinem.

A i když Julija nemůže držet svého muže přímo za ruku, je mu vždy nablízku. Při posledním vykonstruovaném procesu Navalnyj nakreslil na sklo, oddělující jej od jeho ženy, prstem srdce. Není divu, že pak ruská superstar Alla Pugačevová na sociálních sítích přestala sledovat svého bývalého muže, který Navalného kritizoval, a místo toho začala sledovat právě Putinova kritika.

Rodinná orientace profilů na sociálních médiích může dokonce fungovat jako Navalného životní pojistka: představte si, co by s veřejností udělalo, kdyby se najednou z matky této šťastné a milující rodiny stala vdova a z dětí sirotci.

Navalnyj považuje Putinův režim za nemorální a zdůrazňuje, že systém vytvořený lupiči a zloději nelze tolerovat. Tím již ovlivňuje samotné morální principy, co je přijatelné a co nikoli. Mlčení je totiž často pouhým pasivním přijímáním skutečnosti. Korupce se vždy udržuje hradbou mlčení, kterou je třeba narušit dříve, než člověk vůbec začne snít o změně.

Generace, které vyrostly za současného vládce Kremlu, si nikdy neuměly představit nikoho, kdo by Putina mohl nahradit, protože neměly na výběr. Teď se situace změnila a síla představivosti je vždycky prvním krokem na cestě ke změně.