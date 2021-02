Představte si Rusko bez Putina

Severoatlantická aliance odložila konečné rozhodnutí o stažení svých vojsk z Afghánistánu. Po videokonferenci s ministry obrany třiceti členských zemí to ve čtvrtek oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V Afghánistánu je nyní zhruba 10 000 aliančních vojáků. Podle původního plánu by mělo NATO ze země odejít do konce dubna. Český ministr obrany Lubomír Metnar uvedl, že se bude možné z Afghánistánu stáhnout až poté, co radikální hnutí Tálibán uzavře příměří či dohodu s afghánskou vládou.

"V tomto stádiu jsme neučinili žádné konečné rozhodnutí o budoucnosti naší přítomnosti," uvedl Stoltenberg po jednání s ministry. Podle generálního tajemníka se budou spojenci o postupu "v následujících týdnech" dál radit.

Spojené státy v loňské dohodě s Tálibánem uzavřené v Dauhá přislíbily, že do letošního května z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. V případě odchodu USA by zemi opustili i vojáci dalších zemí NATO.

Stoltenberg ve čtvrtek ale řekl, že je třeba situaci v Afghánistánu ještě posoudit, než padne "konečné rozhodnutí" o osudu mise. "Neexistují tu jednoduché možnosti," zdůraznil. "Pokud zůstaneme i po prvním květnu, hrozí, že to vyvolá další násilí, další útoky na naše jednotky… Ale když odejdeme, hrozí, že přijdeme o to, čeho jsme dosáhli," dodal.