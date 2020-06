Přejmenuj se a budou prachy. Ještě horší pomoc Smartwings, než jsme doufali

Pokud se protikrizová pomoc určuje názvoslovím, snad už v mladoboleslavské Škodovce oprašují logo Laurin & Klement a v té plzeňské shání rudou barvu na Závody V. I. Lenina.

Ekonomické dopady krize jsou v Evropě extrémní, takže musí být extrémní i hospodářská pomoc. Extrémní ale neznamená hloupá. Pokud se již několik týdnů probíraná pomoc aerolinkám Smartwings podmiňuje přejmenováním dopravce na ČSA, pak je nejvyšší čas toto zasedání na kocourkovské radnici ukončit a začít konečně myslet.

Teď opravdu není čas na sbírání levných bodů za hospodářský nacionalismus. Tím, že většinový majitel Jiří Šimáně Smartwings přebarví na ČSA, se nijak "nepočeští" vlastnický podíl Číňanů ani flotila zahraničních letadel.

Každý ředitel velkého podniku v Česku, který se bojí velmi složitého podzimu, musí nevěřícně třeštit oči na tyto absurdní politické hrátky. Není vůbec vyloučené, že nějakou pomoc bude třeba nakonec potřebovat i nejvýznamnější český podnik - mladoboleslavská Škodovka. Ale aby na státní podporu dosáhla, měla by se přejmenovat na Laurin & Klement? Nebo se establishmentu snad dokonce stýská po velkoleposti Říšských závodů Hermanna Göringa? Či pomůže přejmenování na Automobilové závody, národní podnik, protože mnozí ministři nostalgicky vzpomínají na své první embéčko?

Haló, uvědomuje si tady vůbec někdo, že jsme uprostřed vážné ekonomické krize?

Talentovaný pan Šimáně

Ofenziva Smartwings je vskutku nebývalá a málo platné, klobouk dolů, kam to pan Šimáně dokázal dotlačit. Těžce postižených firem je v Česku spousta, mnoho z nich je navíc mnohem strategičtějších a jde o větší zaměstnavatele. Nicméně nakonec se vždy počítají dobré kontakty, takže vláda si na první velkou záchranu vybrala právě jeho firmu.

Když se ozvala spousta námitek, proč tento strategicky nijak významný podnik zachraňovat, pan Šimáně přitvrdil. V novinách vyšel inzerát, že mnoho států aerolinky podporuje, a náš by proto měl také.

Výsledkem naprosto nekoordinované vládní reakce, kdy například ministryně financí Alena Schillerová nejprve chtěla ČSA kupovat, aby pak jakoukoliv zvláštní podporu odmítala, je nynější plán ministra průmyslu Karla Havlíčka. Stát by se podle něj mohl zaručit za úvěry až do výše 900 milionů korun, podmínkou je ovšem přejmenování dopravce na ČSA, zachování 2500 pracovních míst v celé skupině a také závazek, že si majitelé deset let nebudou vyplácet dividendy.

Vskutku toxická kombinace. Přejmenování je úplná prkotina. Udržení zaměstnanosti je nelogické, protože v tak soutěživém sektoru musí skupina nepochybně projít zásadní restrukturalizací, pokud má přežít. A zákaz vyplácení dividend je skutečná perlička, protože majitelům jen stačí stahovat peníze, které firmě půjčili.

Nejhorší zpráva ale není o samotné pomoci - pan Šimáně má jistě pravdu, že mnohé jiné státy aerolinkám tak či onak pomáhají. Nejděsivější zprávou je, že vláda zjevně ani po čtyřech měsících krize vůbec netuší, jak chce pomáhat velkým firmám, které se dostanou do problémů.

Nezvládla pomoc malým a středním, nyní si to tedy chce zřejmě zopakovat s velkými.

Je velmi nešťastné, jak se v Česku ujal vládou vytvořený dojem, že veškeré sektory ekonomiky jsou pokryty nějakou pomocí. Není to pravda. Velké podniky jako Smartwings se sice dostaly do programu Antivirus, což je české kódové označení pro kurzarbeit, tedy státní příspěvek na zkrácenou pracovní dobu. Do protikrizového úvěrového programu Covid III už ale pan Šimáně s čínskými soudruhy neproklouzne, protože ten je limitován pro společnosti do 500 zaměstnanců.

Což až se na podzim začnou hroutit velké firmy a na rozdíl od Smartwings skutečně strategické? Co až požádá o masivní úvěr Laurin & Klement, někdejší mladoboleslavská Škodovka? Co až Závody V. I. Lenina, někdejší plzeňská Škodovka?

Bude premiér zase jen opakovat, že poslal do ekonomiky bilion? Ten bilion, který se nedá skoro nijak vyčerpat a mnozí na něj vůbec nedosáhnou?

Kam s tím? Do sněmovny

Řešení je jednoduché a prosté. Velké úvěrové pomoci, kterých nebude moc, je nejlepší přinést do parlamentu. Tam má vláda nabídnout tři možné varianty, a co si získá podporu poslanců, to bude. Pokud nic, má podnik smůlu, neboť podle parlamentu není strategický a má mít - jak říká ministryně Benešová - vatu. Legitimní a transparentní postup.

Není prostě možné, aby v roce 2020 pomoc velkým tuzemským podnikům záležela na tom, kdo má na koho mobil, protože mu byl na svatbě.

Kdo to nechápe a místo toho se věnuje vyvolávání nacionalistických duchů historických značek, ať raději uvolní místo někomu kompetentnějšímu. Na hlouposti v recesi není opravdu čas.