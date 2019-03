Při automobilové honičce zavinili smrt. Soud nemohl být přísnější: vražda, doživotí

Logiku, že se automobil v rukou některých jedinců může stát životu vysoce nebezpečnou zbraní, německá justice domýšlí do důsledků.

Kdo se při nečekané konfrontaci s nějakým pirátem silnic rozčiluje, že "ten by zasloužil zavřít, až zčerná", dostává na první pohled potěšitelnou informaci: německý soud poslal na doživotí do vězení dva muže, kteří v noci na 1. února 2016 při nelegálních závodech na berlínském Kurfürstendammu způsobili dopravní nehodu, při níž zemřel 69letý muž.

"To, co se stalo, nemělo s nedbalostí nic společného," prohlásil podle ČTK soudce. "Obžalovaní si z nicotných pohnutek zahrávali s životem jiných lidí." Muže označil za sebestředné a bezohledné. Odsoudil je za vraždu.

Z toho mimo jiné vyplývá: když český řidič kamionu čelí v Německu obvinění z pokusu o vraždu, nejde o rozmar tamního státního zastupitelství, ale spíš regulérní německý metr. Šofér, kterého při zběsilém předjíždění zachytila palubní kamera druhého náklaďáku, je podezřelý z "pokusu o vraždu obecně nebezpečnými prostředky".

Logiku, že se automobil v rukou některých jedinců může stát životu vysoce nebezpečnou zbraní, německá justice očividně domýšlí do důsledků.

Není to tak dlouho, kdy u nás první víceleté nepodmíněné rozsudky nad silničními piráty vyvolaly živou polemiku. Dostal moc, nebo málo? Pět let za úmyslné vytlačení auta z dálnice. Šest let za nehodu způsobenou vybržďováním. Jedenáct let za smrt a dvojnásobné těžké zranění pro jiného vybržďujícího řidiče. Dokonce patnáct a půl roku za vytlačení dodávky na svodidla. V odvolacím řízení šest a půl, když soud paragraf vraždy přeformuloval na pokus o ublížení na zdraví.

Pohled, že extrémně agresivní chování v silničním provozu může a má být trestáno přísně, se prosazuje i u nás. Před řekněme dvaceti lety by takové rozsudky asi nepadly.

Na dvojciferné tresty se dá dívat ze dvou úhlů: 1. Shovívavost k silničním pirátům, zvlášť těm, kteří zavinili fatální neštěstí, není namístě. 2. Trest nemá být exemplární, nemá působit jako odplata, má vyznívat spravedlivě (při vědomí, jak relativní tenhle parametr může být). A má se pohybovat v nějakém měřítku.

Pak se vnucuje otázka: Pokud může být za smrt při dopravní nehodě doživotí, jak klasifikovat úkladné a nájemné vraždy a jiné podobně odporné zločiny? Vždyť doživotí je strop.