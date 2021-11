Při pohledu na Washington si může Petr Fiala přát jediné - nedopadnout jako Biden

Před rokem se demokratický kandidát stal prezidentem, protože Američané už nechtěli Donalda Trumpa. Když společný nepřítel zmizel, měl nový šéf Bílého domu naplnit dvě přislíbená očekávání. Být zkušenou, normální hlavou státu. A porazit covid. Ani v jednom bodě zatím nepřesvědčil.

Představte si, že se vám otevře cesta na vrchol moci, protože lidé už mají dost toho, jak ji vykonával váš předchůdce. Nakonec vás tak podpoří velmi pestrá voličská koalice.

Jenže záhy se právě ten široce otevřený voličský vějíř obrací proti vám. Nezápasíte jen s opozicí, ale také s lidmi uvnitř vlastní vlády i poměrně nesoudržné parlamentní většiny. I když za svárů a kompromisů sem tam něčeho dosáhne, veřejnosti se to jako úspěch už ani nejeví.

Zemi přebíráte uprostřed dlouhé, únavné pandemie koronaviru. V předvolební kampani tvrdě kritizujete končící vládu, že covid nezvládla a může za zbytečně zmařené životy. Veřejnost samozřejmě předpokládá, že máte řešení a nekonečná noční můra pomine.

Lidé, které jste vystřídali v čele země, vám ale házejí klacky pod nohy. Od první chvíle se snaží přesvědčit občany, že jste volby vlastně ani nevyhráli. A dávají jasně najevo, že pro ně platí "čím hůře, tím lépe".

Uplyne několik měsíců, pandemie neodejde, lidé budou bezradní a někteří i zoufalí. Ke všemu, co se nezlepšilo, jim ještě přibudou nové starosti o rodinné rozpočty. Třeba kvůli inflaci, rostoucím cenám pohonných hmot a energií. V očích voličů budete každopádně viníkem vy.

Tím spíš, že občas prostě uděláte jako každý jiný člověk chybu. Nebo třeba nebudete mít jasnou odpověď, jak naložit s další migrační vlnou. Společnost bude podebraná, nespokojená, naštvaná. Průzkumy veřejného mínění pro vás začnou vypadat katastrofálně, média budou předpovídat, že v příštích volbách dostanete historický výprask. A že ti, které jste odstavili, se vrátí. A budou silnější než kdy předtím…

Na obzoru je volební výprask

Nastupující český premiér Petr Fiala se probudil zbrocený potem a s obrovskou úlevou zjistil, že to byl jen hrozný, strašidelný sen. Pro amerického prezidenta Joea Bidena je to ovšem deset měsíců po nástupu do Bílého domu realita.

V pondělí slavnostně podepsal zákon, který na obnovu americké infrastruktury uvolní 1,2 bilionu dolarů. Je to velký legislativní úspěch, veřejnosti je to ale v tuto chvíli jedno. V úterý utrpěli demokraté další nepříjemnou volební porážku. Starostou města Columbia v Jižní Karolíně, v okrese, kde Biden loni porazil Donalda Trumpa o bezmála 40 procentních bodů, se stal republikán.

Prezidentova popularita jde stále dolů, podle posledního průzkumu pro list Washington Post činí už jen 41 procent. A s prezidentem "míří k jihu", jak se říká v USA, i jeho strana. Při otázce, koho by poslali do Kongresu, v tuto chvíli mezi registrovanými voliči o 10 procent vítězí republikáni. To je největší náskok od roku 1981.

Ve volbách, které se budou konat za rok, to věští demokratům jasnou porážku. Je pravidlem, že strana, která vyhraje boj o Bílý dům, v prvních následujících kongresových volbách ztrácí křesla. Od druhé světové války to tak bylo (se dvěma výjimkami v letech 1998 a 2002) vždy.

Platilo to i pro poslední dva prezidenty Baracka Obamu v roce 2010 a Donalda Trumpa v roce 2018. Oba po svém zvolení přišli o stranickou většinu ve Sněmovně reprezentantů a žádnou velkou legislativu pak už neprosadili. Bidena v tuto chvíli podle průzkumů čeká stejný osud. Republikánům stačí, aby na svoji stranu překlopili pět křesel. Obama jich přitom v roce 2008 ztratil 63. Dostal, jak to sám nazval, "výprask".

Virus je na útěku, inflace nebude

Vraťme se o dvanáct měsíců zpět a do úvodního anonymizovaného snu dosaďme "osoby a obsazení". Hnacím motorem Bidenovy vítězné voličské koalice byl loni v listopadu odpor proti Donaldu Trumpovi, nikoli jednotná, silná podpora pro demokratický politický program. Američané chtěli zklidnění politiky, společenské scény i výkonu prezidentského úřadu. A také konec covidu.

To vše jim Biden slíbil. A zprvu se zdálo, že to půjde. Urychlil očkování, v březnu pak jeho demokraté schválili stimulační balík ve výši 1,9 bilionu dolarů na pomoc lidem a byznysu. Optimisticky naladěný prezident pak v červnu oznámil, že "virus je na útěku". Nebezpečí inflace, před kterou už od jara varoval například bývalý ministr financí Larry Summers, Bidenův Bílý dům odmítal. Když se začaly v červnu ceny zvedat, prezident prohlásil, že jde o "přechodnou" věc.

Ještě před létem ale tempo vakcinace narazilo na svůj strop a začalo zpomalovat. A covid se vrátil. Znovu rozhoupal pracovní trh, takže se nedostává lidí ve službách či nákladní dopravě. Opět narušil i obchodní a dopravní řetězce, takže mnoho zboží nelze vůbec sehnat. Američané přitom po celkem třech stimulačních finančních injekcích (dvou za Donalda Trumpa a jedné za Bidena) mají peněz relativně dost. Taková kombinace samozřejmě nemohla skončit jinak: V době Bidenova příchodu do Bílého domu činila inflace 1,4 procenta, nyní je s cifrou 6,2 procenta na svém třicetiletém maximu.

Excessive inflation and a sense that it was not being controlled helped elect Richard Nixon and Ronald Reagan, and risks bringing Donald Trump back to power. — Lawrence H. Summers (@LHSummers) November 15, 2021

A společnost už dává najevo, co si o tom všem myslí. V dubnu většina Američanů hodnotila pozitivně Bidenův boj s covidem (64 procent) i jeho hospodářskou politiku (52 procent). Teď už je v obou těchto klíčových ukazatelích pod čarou ponoru - aktuálně na 47 procentech u pandemie a jen na 39 procentech ohledně řízení ekonomiky.

Republikánům je vše zlé dobré

Bidenův infrastrukturní balík má podle průzkumů sice většinovou podporu, ale jeho dopad na možné zlepšení veřejné nálady je v tuto chvíli mizivý. Američané sledují, jak se prezident v Kongresu pere a klopotně snaží sladit velmi rozdílné postoje středového a levicového křídla Demokratické strany. A ať už volič politicky tíhne ke středu, či k progresi, výsledným dojmem je shodně rozpačitost ze "slabého šéfa".

Biden přitom měl být tím protřelým politikem, který v úřadě zúročí tři desítky let senátorské praxe. Teď ho ale právě ta možná nejcennější devíza, s níž do čela země nastupoval - tedy zkušenost -, v očích Američanů několikrát zradila. Zdaleka nejhůře v případě srpnového chaotického odchodu z Afghánistánu a také v migrační krizi na jižní hranici s Mexikem.

Zapomněli jsme na něco, na někoho? Samozřejmě. Trump nikdy neuznal, že volby prohrál. Naopak se mu podařilo přesvědčit většinu své voličské základny, že mu bylo vítězství podvodně ukradeno. V čemž s ním drží basu i většina republikánských politiků. Je to ostudný pohled, ale účel světí prostředky. Lež se stala republikánskou pracovní metodou, opozice vůči všemu, ne-li přímo politická sabotáž, normou.

Do kongresových voleb zbývá rok, což je v politice dlouhá doba, upozorňují komentátoři. Jak šel Biden dolů, může prý znovu vystoupat. Připomíná to ale opravdu hodně zbožné přání, dost úporný "wishful thinking": Covid uteče, křivolaké obchodní cesty se zprůchodní, zauzlené přepravní body rozmotají, inflace zmizí… A k tomu si republikáni třeba navíc dají vlastní gól, když Trumpem jmenovaná konzervativní většina v Nejvyšším soudu USA zvrátí precedent z roku 1973, který uzákonil možnost umělého přerušení těhotenství. Což by následně dostalo na barikády a k volbám zástupy demokratických voličů. Opět by bylo za čím se sjednotit.

Stát se může ledacos, ale v tuto chvíli nejde o víc než takový hezký demokratický sen. Zatímco po probuzení hledí Biden z okna Bílého domu do pošmourné, neveselé reality. Jeho loňské vítězství je zavátou minulostí a na horizontu příštího roku se naopak už rýsuje výprask.

V Praze se ve Strakově akademii mezitím myjí okna, aby měl příští český premiér dobrý výhled. Až do Washingtonu sice ani tak nedohlédne, ale tamní krizový vývoj mu budiž poučením a mementem: Hlavně nedopadnout jako Biden.

"Dochází nám trpělivost." Co znamená Bidenův drsný vzkaz neočkovaným? (video z 10. září 2021)