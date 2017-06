Případ Kruliš: Vedení policie slyší na papalášské manýry Hradu, podlézá politikům

před 1 hodinou

Jihomoravský policejní šéf Leoš Tržil se pokouší nasoukat do žihadla BMW i8. To ještě jezdilo. | Foto: Economia

Svézt protokoláře Hradu při prezidentské kampani Miloše Zemana nespadá do služebních či pracovních úkolů policie. Byl porušen zákon.

Stala se ošklivá, naprosto zbytečná nehoda. V BMW i8, autu snů, jehož cena činí čtyři miliony korun a policie ho má na půl roku půjčené, v noci na úterý na Brněnsku boural policejní důstojník a zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš (SPO). Oba leží v nemocnici, oba vážně zraněni.

Protokolář byl svezen v rámci výjezdu prezidenta do Jihomoravského kraje, tedy v rámci kampaně Zemana, který chce zůstat ještě pět let na Hradě. Probíhala večeře, přítomen byl policejní šéf kraje Leoš Tržil a ten jízdu hradního civilisty "povolil".

Bleskem jsme se dozvěděli, že policista, který řídil, utrpěl mozkovou příhodu a ztratil kontrolu nad řízením. Je to pravda? Nevíme. Víme však celou řadu jiných věcí, které ukazují, jak zbídačená, politiky ochočená je česká policie.

Začněme ale tím žihadlem BMW i8. Potřebuje policie sporťák se dvěma motory, který umí jet až 296 kilometrů v hodině a z nuly na stovku zrychlí za 4,4 sekundy? Má prý být využíván na dálnici a na silnicích první třídy. Nesmysl. Policie takové polozávodní auto nepotřebuje. Pokud by ho koupila, čtyři miliony se dají utratit mnohem efektivněji.

Takový vůz vyžaduje speciální řidičský výcvik, ale hlavně: na české dálnice stačí obyčejnější auta. Mnohem důležitější pro dopravní policii je, aby uměla honit unikající řidiče, což je umění samo o sobě, do takového výcviku se má investovat. Ještě něco: závody na dálnici nebo silnici první třídy v Česku? Obrovské riziko.

To je však jen detail v mnohem horším příběhu. Nehoda s Krulišem ukazuje, jak si policie čtvrt století po revoluci znovu navykla podlézat politikům, mocným, jak je s nimi jedna ruka, dokonce ani zákony najednou neplatí.

Policejní důstojník nesměl Kruliše z Hradu, od Zemana, naložit a po trachtaci povozit. Zákon o policii mluví jasně: "V dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů."

Svézt protokoláře Hradu při kampani Miloše Zemana nespadá do služebních či pracovních úkolů. Ty se u takového auta týkají zásadně a výhradně dopravní situace. Jihomoravský šéf policie Tržil (mimochodem dříve šéf dopravní policie) nemá právo povolit jízdu Krulišovi ani náhodou, nestojí nad zákonem o policii. Stejně jako onen policista, který řídil, neměl právo Kruliše vézt.

Politici čím dál víc ovlivňují policii

Proč se to stalo? Žijeme v zemi, kde politici silně, čím dál víc, ovlivňují policii. Jihomoravský policejní šéf na večeři s prezidentem (každý si dovede představit, jak taková večeře se Zemanem vypadá, asi se tam i něco vypije) "neodolá" a povolí i to, co povolit nesmí. Výsledek: dva vážně zranění lidé, z toho jeden speciálně vycvičený policajt, poničené auto za čtyři miliony. (Dodejme, že havarovaný vůz zatím nesměli vidět ani jeho majitelé z BMW, aby odhadli škodu. Velké tajnosti kolem té nehody.)

Hrad umí policii používat. Mimochodem jízdy prezidentského kandidáta Zemana do krajů sbor značně zatěžují, vyžadují řadu lidí, prostředků, opatření a jsou velmi drahé. Kampaň za státní peníze, u které, oproti všem jiným kandidátům přímé volby, vždy povinně asistuje policie.

Zeman si umí policii ochočit. Vzpomeňme na loňskou návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze, kdy policie bránila odpůrcům čínského komunisty, prezidenta země, která dupe po lidských právech, vytahovat tibetské vlajky a proti tuzemcům zjevně preferovala čínské vítače…

Po policejních zásazích proti českým občanům (existují četná svědectví o tom, co se tehdy v Praze dělo) Zeman pozval do míčovny Pražského hradu desítky policejních důstojníků v čele s prezidentem policie Tomášem Tuhým a ministra vnitra Milana Chovance. Chválil je, jak zvládli čínskou návštěvu, a to v době, kdy byly podány žaloby na postup policie a kdy její práci začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Krátce po návštěvě Si Ťin-pchinga byl policejní šéf Tomáš Tuhý prezidentem Zemanem povýšen do hodnosti generálporučíka a šéf Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Jiří Komorous do hodnosti brigádního generála. Tak se to dělá, tak policie "kupuje".

Policie na oplátku znovu nadbíhá mocným jak za bolševika. Neumí úplně přesně rozlišit, kdo jakou mocí u nás disponuje. Zemana zřejmě považuje za klíčového hráče, zdá se, že mu vedení policie spolklo jeho hru na prezidentský systém. Ale hlavně, který policejní důstojník by se nechtěl stát generálem, či dokonce generálporučíkem?

Kruliš a Zemanovy kampaně

Nedělá to jen Zeman. Vedení policie loni povolilo tlaku ministra Chovance, když se rozhodl zrušit neposlušnou protimafiánskou složku policie, kterou řídil Robert Šlachta. "Přes noc" mu bývalý estébák Laube upekl reorganizaci, jež nebyla projednána s dotčenými složkami ani s žalobci, Šlachta byl vypuzen a Tuhý poplácán po ramenou, jak pěkně problém na politicích nezávislého útvaru ÚOOZ vyřešil. Kontrola politiků nad vyšetřováním.

Vraťme se na Hrad. Těžko nevyhovět žádosti hradního protokoláře, že se chce svézt v tom žihadle, když šéf Tržil ví, že Kruliš je Zemanův blízký člověk. Před šesti lety řídil petici za přímou volbu prezidenta. S týmem studentů navštívili všechna krajská i okresní města a na ulicích sbírali podpisy.

O rok později vedl petiční kampaň za Zemanovu kandidaturu. Stal se členem volebního týmu a výrazně se podílel na Zemanově kampani.

Od poloviny roku 2014 pracoval v Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Jeho úkol: především příprava spanilých jízd Zemana po krajích, kam jej doprovází. Od dubna 2015 je zástupcem ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky a vedoucím Oddělení vnitrostátních cest.

Tedy, jak by řekli policajti, "šajba, s níž stojí za to popít Stalinovy slzy" (neboli několik stakanů vodky).

Je smutné, co se stalo. Policistovi, který řídil, i Krulišovi přejeme brzké uzdravení. Také však stojíme o to, aby se uzdravila zkažená česká policie, která už zase podlézá politikům. Jak máme kupříkladu věřit, že byla objektivně vyšetřena kauza červených trenýrek vyvěšených na Hradě skupinou Ztohoven, když je vedení sboru tak přítulné ke Hradu?

Potrestá Zemanův generálporučík Tuhý jihomoravského šéfa Leoše Tržila za to, že povolil, co povolit nesměl? (Tady není třeba čekat na vyšetření nehody Generální inspekcí bezpečnostních sborů, věc je jasná, viz výše uvedená citace policejního zákona.) A po kom bude pojišťovna vymáhat škodu za zničené BMW?

Nejhorší škodu ovšem utržila policie, která slyší na papalášské hradní manýry, nechává se ovlivnit a koupit, není nestranná, nepomáhá a nechrání, ale škodí a ohrožuje. Ten policejní závoďák mohl klidně smést jiné auto nebo zabít chodce.