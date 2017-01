Případ Lidl: Nejsme rasisti, chraň bůh! Tolerantní až za hrob. Ale černoch, to už je na nás fakt moc

Dnes 12:45

Jak by lid Lidlu reagoval na modela Vietnamce? Nebo na modela Číňana? Asi nijak. Jak na modela Roma? To by proběhlo podobně jako s černochem.

Nejsme rasisti, jsme přece úplně normální slušní Češi. Přesvědčil se o tom německý obchodní potravinový řetězec Lidl, když v pondělí v Česku vydal leták s černochem propagujícím oblečení. Nemáme nic proti černochům, ale jsme, jak píše jeden rozhořčený zákazník, "z 99 procent bílí", tak proč nám "cpát" černocha.

Lidl si po vydání letáku užil, sesypaly se na něj rasistické vzkazy na Facebooku. (Pro mnohé od toho ale Facebook je, nebo se mýlím?) Případ získal velkou publicitu, ilustruje nás i venku, psal o něm kupříkladu německý Die Welt.

Takže jsme, my Češi, skutečně "takoví"? Podobáme se Sáře Klossové, která řetězci na Facebooku vzkázala: "Lidle, zbláznili jste se? v téhle napjaté imigrační situaci dát do českého letáku černocha? notabene pár dní po zabití tolika lidí imigrantem? jste normální???? :( :( My jsme tady doma, my, Češi a Moravané!!!!!

Chtěla bych vidět bělocha v reklamách v Africe, nebo v arabských státech... jděte se bodnout, v pořádku to rozhodně není! pěkně nám to podprahově podsouvat, ať si zvykáme, což?? no pro mne a další lidi z mého okolí, jste skončili, naštěstí je tady dostatečná konkurence, která bere ohledy na cítění 90% obyvatel této republiky."

Asi jsme takoví. Nenavyklí na černochy, moc jich v Česku nežije. Teď to mnozí vydávají za přednost či výhodu, ale to nic nemění na tom, že na černochy nejsme zvyklí. Jak by lid Lidlu reagoval na modela – Vietnamce? Nebo na modela – Číňana? Zřejmě nijak. Jak by reagoval na modela – Roma? To by asi proběhlo podobně jako s černochem.

Přitom zároveň platí, že černochy u nás nikdo nepronásleduje, když je potkáte na diskotéce nebo v samoobsluze, je to normální. Takže jsme rasisti, nebo ne? – Někteří z nás určitě ano, spočítat, změřit se to ovšem nedá. Pisatelka Sára asi trefila, že si mnoho místních občanů leták Lidlu hned spojilo s migrací do Evropy a – nedej bůh – se snahou nám něco "podprahově podsouvat, ať si zvykáme".

Bojte se a poslouchejte (mě)

Die Welt velmi přesně vystihl, jak takové odmítavé, zaťaté nálady vznikají. Zmínil, jak český prezident Zeman v bulvárním Blesku vyzval národ k ozbrojování proti teroristům a jak před nimi loni v létě opevnil Hrad, kde sídlí. Ono to pak všecko hezky zapadá do sebe. Je to takové moderní "bojte se a poslouchejte (mě)".

Proč Lidl ten leták s modelem – černochem vydal? (Už ta otázka je poněkud mimo; proč by ho vydat neměl, prostě ho vytiskl a hotovo.) Nabízejí se tři varianty. První: takové letáky vydává všude, pro německou firmu je to běžná věc. Tato varianta je vysoce pravděpodobná, logická.

Druhá: byl to fikaný tah, jak na sebe v absolutně nerasistickém, mimořádně tolerantním Česku upozornit, jak rozvířit debatu; obchodní trik. Nejspíš nesmysl, ale pokud by to tak udělali, záměr perfektně vyšel a "lidloví marketpsychologové" se trefili.

Třetí možnost: Lidl Čechy letákem vychovává. Je to hodně málo pravděpodobné, dokonce skoro nemožné, avšak napovídá tomu stanovisko řetězce k útokům: "Milí zákazníci, vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropy, ve které žijí lidé různých národností i různé barvy pleti, považujeme modelky a modely v našich reklamních letácích za naprosto v pořádku."

(Šťouraví jedinci by mohli nabídnout ještě variantu čtvrtou, jež se váže na majitele společnosti: Lidl je obchodní značka řetězce diskontních prodejen společností Lidl & Schwarz-Gruppe, které patří též síť hypermarketů Kaufland. Vlastníkem je německý obchodník Dieter Schwarz.)

Co jsme se po letáku Lidlu o sobě dozvěděli? Že rozhodně nejsme rasisti, kdepak! Až na to, že některým z nás vadí černoši, černošští modelové. Dokonce jsme velmi tolerantní, což dokládá poznámka jistého Jiřího Čížka na Facebooku Lidlu pod obrázkem psa žehlícího košili: "Černoši a retrívři(?) jsou o.k., stejně tak jako voříšci či běloši – odkudkoliv. Docela mě ta poslední kampaň proti Lídlu mrzí. Jediné co bych chtěl dodat – prosím, nechtějte nám cpát na letáky usmívající se muslimy a muslimky, to bych se hnusem otřepal."

Prostě jsme věrní, mírumilovní, milující, dobří, spořádaní, bělostní křesťané. Amen.

autor: Martin Fendrych