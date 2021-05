Pro a proti vyslovení nedůvěry vládě. Hrozbou číslo jedna je stát v rukou Zemana

Pokud by vláda důvěru v červnu ztratila, předseda ANO Andrej Babiš by udělal nejlíp, kdyby položil funkci premiéra a začal objíždět zemi, dělat kontaktní kampaň, což umí.

Na počátku června chtějí opoziční koalice, Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN (Piráti a Starostové a nezávislí), vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Minulý týden oznámily, že k tomu shromáždí dost podpisů. Společný krok oznámil předseda ODS Petr Fiala. Ke svolání schůze sněmovny je třeba 50 podpisů. Spolu má 40 poslanců, kluby PirSTAN 28. Otázkou je, kdo se k demokratickým koalicím připojí. Nebo kdo z extrémních opozičních stran (a za jakou protihodnotu) vládu podpoří. Bude to předvolební test.

Pojďme naznačit, proč by měla vláda Andreje Babiše do nedalekých říjnových voleb zůstat. Naprosto zásadní důvod: Miloš Zeman po vyslovení nedůvěry ovládne situaci, rozhodne, co se stane. Přitom ho dnes už nic nebrzdí, nemůže být volen na třetí období, stal se rizikem číslo jedna. Zvolí si premiéra. Předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi sice už dříve řekl, že Andreje Babiše ponechá premiérem v demisi a v neděli na Frekvenci 1 to zopakoval, ale dá se Zemanovi věřit? Nebylo to jen lákání demokratické opozice do pasti?

Další důvod: volit máme v říjnu. Pokud by vláda náhodou padla v červnu, urychlení by bylo minimální, pokud vůbec nějaké. Prezident by si také mohl narychlo sestavit svoji vládu s pomocí jiného premiéra.

Dále, Babišův kabinet nedělá všecko špatně. V první chvíli adekvátně zareagoval na odhalení okolo výbuchů a vražd ve Vrběticích v roce 2014. Ministr zahraniční Jakub Kulhánek vyhostil 18 ruských agentů - diplomatů a dohodl se na srovnání počtů zaměstnanců české ambasády v Moskvě a ruské v Praze. Ta změna bude mít pozitivní dopady pro naše západní sousedy a negativní pro ruské tajné agenty a jejich akce v zemích EU.

Vláda snad, doufejme, že to není jen hra, zastavila možnost, že by se ruská firma Rosatom zúčastnila tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Zásadní, pro českou bezpečnost velmi cenné rozhodnutí, jež dlouho dobu vyžadovaly klíčové české bezpečnostní složky.

Nemalou roli hraje i fakt, že jsme ještě nepřekonali covidovou krizi. Vláda rozvolňuje, není však naočkováno dost občanů a objevují se nové, zákeřné mutace (indická). Pád vlády by mohl vést k chaosu, možná i k nové pandemické vlně.

Máme Zemano-Babišo-vládu

Proč by naopak vláda měla důvěru ztratit? Zásadní bylo katastrofální zavinění a nezvládnutí poslední covidové vlny, jež začala loni v září. Babišův kabinet se ukázal jako mimořádně slabý, populistický, neschopný. To však trvá osm až devět měsíců. Sem patří i pokusy dovézt k nám ruskou vakcínu Sputnik V, ačkoliv nebyla (a dosud není) schválena Evropskou lékovou agenturou EMA.

Jiné důvody: dnes už nemáme Babišovu vládu, nýbrž kabinet Zemana plus Babiše. Prezident má rozhodující vliv v oblasti zdravotnictví, průmyslu a obchodu a zahraniční politiky, ačkoliv žijeme v parlamentním, nikoli prezidentském systému.

Jako katastrofa se jeví výměna ministra zdravotnictví. Je nepochopitelné, že Petr Arenberger (za ANO) po všech odhaleních spojených s jeho obchodními aktivitami zůstává na svém postu, nebyl odvolán. (Na druhou stranu by opozici mohlo vyhovovat, že se Arenberger stal Babišovou slabinou, se svými maléry mu voliče jistě nenahání.)

Jako zásadně chybné a v dané situaci hazardní se ukázalo odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na přání Zemana a na popud Jana Hamáčka. Viděli jsme, jak se novému šéfdiplomatovi Kulhánkovi, premiérovi a vicepremiérovi nepodařilo vyjednat silnou podporu zemí EU po obnažení vrbětické kauzy. Naše diplomacie propadla i v Moskvě, když se český velvyslanec (Vrbětice nevrbětice) účastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí, připomínky konce války, jež je však i demonstrací ruské síly.

Obří problém představuje jednání vicepremiéra za ČSSD Jana Hamáčka před i po vládním oznámení, kdo zavraždil dva české občany a vyhodil do vzduchu vrbětické muniční sklady. Hamáček opakovaně lhal o své plánované cestě do Moskvy. Babiš drží tohoto člověka, který chtěl i s vědomím, co u nás GRU v roce 2014 provedla, vyjednávat s Rusy nákup vakcíny Sputnik a summit Biden - Putin v Praze. Skandální.

Prezident v ráži

Dál jsou tu Babišovy osobní kauzy. Naposledy závěrečná zpráva auditu Evropské komise, jež doložila, že je premiér ve střetu zájmů, který souvisí s dotacemi pro firmy Agrofertu. Ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Zpráva je konečná, Česko může její závěry napadnout pouze u soudu.

Pro nás coby součást EU byla mimořádně škodlivá i Babišova zpupná reakce: střet zájmů odmítl. Jeho premiérování nám škodí, máme nedůvěryhodného, toxického předsedu vlády.

K závěru se chýlí vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér obviněn z dotačního podvodu; oba obvinění, Babišova exporadkyně Jana Mayerová a on, se mají seznámit se spisem. Na tuto polízanici jsme v návalu dalších malérů skoro zapomněli.

Nesmíme vynechat obchodní "deníček" předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Odhaluje pozadí kšeftů, které Faltýnek provozuje (kauza Vrbětice a kauza Babišův střet zájmů Faltýnkovy obchody poněkud zakryla).

Argumentů pro nedůvěru Babišově vládě neustále přibývá. Minulý pátek oznámil rezignaci ke konci června nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Důvod: "Tlaky ze strany paní ministryně Benešové jsou velké," prohlásil. Nic se však nevyšetřuje a Babiš si samozřejmě netroufne odvolat oblíbenkyni Miloše Zemana. Že je v sázce nezávislost justice? Nevadí. Ostatně on se svým Čapím hnízdem těžko stojí o nezávislou justici.

U Marie Benešové zůstaňme, zcela bez důkazů tvrdí, že existuje více vyšetřovacích verzí v kauze Vrbětice, její věty opakuje prezident, oba tak podporují ruskou dezinformační kampaň v Česku. (Naopak končící šéfžalobce Pavel Zeman jasně potvrdil, že existuje pouze jediná vyšetřovací verze - atentát GRU. Zřejmě i proto na něj Benešová tlačila.) Důvěřovat ministryni spravedlnosti nelze.

Vyjmenoval jsem jen ty nejkřiklavější důvody pro nedůvěru. Najdeme jich opravdu mnoho a pro opozici je jistě těžko snesitelné nechávat Babiše dál vládnout s důvěrou.

Jenomže hrozba "Zeman si bude dělat, co chce" (jeho vláda může odvolat šéfa BIS Michala Koudelku, může pozvat Rusy do Dukovan a kdoví co ještě) je vážná, riskantní. Vnitrostátně i kvůli tomu, jak na nás hledí spojenci, kteří jsou už dnes Zemanem nepochybně vyděšeni a znechuceni.

Best in vaccination!

Jaká byla taktika koalic PirSTAN a Spolu dosud? Obě party hrály to svoje, ale vypadalo to, že vládu shodit nechtějí. PirSTAN nepodpořila snahu Spolu o vyslovení nedůvěry, přišla s vlastním návrhem na rozpuštění sněmovny a předčasné volby. I tato varianta padla. Na začátku května PirSTAN ohlásila, že obě koalice nesehnaly nutných 120 hlasů. Tím to mohlo skončit, obě uskupení dala najevo, že Zemano-Babišovu vládu nechtějí.

Proč tedy přišla ta čerstvá snaha o vyslovení nedůvěry v červnu? PirSTAN se přidala ke Spolu a čekají jen na vyrovnání počtů české a ruské ambasády. Pak už končí důvod nedůvěru nevyslovit. A, jak řečeno výše, argumentů pro nedůvěru stále přibývá. Posledními kapkami zřejmě bylo Hamáčkovo lhaní o cestě do Moskvy, Babišův střet zájmů a rezignace Pavla Zemana kvůli tlakům ministryně Benešové.

Možná obě koalice zamýšlejí také otestovat zbylé opoziční strany, komunisty a SPD. Obě nyní tvrdí, že Babiše nepodporují. KSČM v polovině dubna vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády, jak se však zachová v červnu, není jasné. Předseda komunistů Vojtěch Filip v pátek řekl novinářům, že výkonný výbor strany v kabinet ANO a ČSSD důvěru nemá, ale hlasování o nedůvěře si zaslouží diskusi celé členské základny. Nechal si otevřená vrátka. Nejspíš čeká na pokyn Zemana, s nímž úzce spolupracuje.

Komunisté jsou na tom s preferencemi bledě, otázkou je, zda se vůbec po volbách ještě dostanou do sněmovny. Naopak Okamurova SPD má podporu silnou. Pokud se k PirSTAN a Spolu připojí, vyslovení nedůvěry Okamurovi pomůže, posílí ji. Vláda by teoreticky mohla o důvěru přijít (Spolu má 40 hlasů, PirSTAN 28, SPD 19, KSČM 15 a 6 je nezařazených).

Jiný důvod, proč chtějí dvě opoziční koalice hlasovat o nedůvěře? Koalici Spolu o něco málo poskočily preference, Petr Fiala chce zřejmě chytit příležitost za ocas. Taky se obě uskupení snaží být aktivní, viditelná, zásadová.

Svoji roli mohou hrát i čísla covidu, jež padají dolů. Nakažených ubylo, česká čísla se lepší, už nejsme nejhorší v EU. PirSTAN a Spolu se mohou obávat, že Babiš rozjede svoji marketingovou mašinu, opět přijde s něčím, jako byl slogan "best in covid" (třeba "best in covid again" nebo "best in vaccination") a zvrátí pád preferencí ANO.

(Poznámka bokem: pokud by vláda důvěru v červnu ztratila, Babiš by udělal nejlíp, kdyby položil funkci premiéra a začal objíždět zemi, dělat kontaktní kampaň, což umí. I k tomu mu může demokratická opozice nahrát.)

Zeman drží všechny karty, je to jeho vláda, teď už ale nemá důvěru, říká Fiala (video DVTV z 21. dubna 2021)