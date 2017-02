Pro Babiše bude ANO s radostí cedit krev, pot a slzy. Obětují mu i naši demokracii

Dnes 7:30

Co Babiš obětoval? Jeho firmám se vede výtečně, dostávají větší dotace a zakázky od státu než dřív, počítají je v miliardách. Žádná oběť.

V neděli v Praze skončil sněm ANO. V médiích a na sociálních sítích to připomínalo sjezdy komunistické strany za minulého režimu. Na hnutí se upírala totální pozornost, nebo ne na hnutí, ale na Andreje Babiše. Mělo smysl sněm sledovat? Dopředu bylo jasné, že Babiš vyhraje a nikdo si netroufne ho vyzvat. A další volby? Při vší úctě je to fuk.

Zajímavé bylo, jak Babiš odpoví na Bohuslava Sobotku. Předseda ČSSD začal svoji partaj předělávat, tomu beztvarému a nikam nejdoucímu tělesu dávat formu. Zlevicovatěl ČSSD tak, že začíná splývat s komunisty (viz jeho oznámení, že s (polostalinistickou) KSČM klidně povládne, a také progresivní daně, nevýhodné pro platy nad 50 tisíc hrubého měsíčně).

ANO v krajských volbách ČSSD luxovalo levicové voliče a vyděšený Sobotka zareagoval, přihlásil se k extrémní levici. Jako by Babiše vyzýval: Teď se ukaž.

Šéf firmy ANO se ukázal. V sobotu přednesl na začátku sněmu řeč, v níž zopakoval mantry (jsme proti korupci, všichni proti mně atd.) a oznámil body programu do voleb. Odehrálo se to v ANO, takže jeho majitel, guru, bůh, První Anoid, nečekal na debatu sněmujících, rovnou body oznámil. Proti tomuto postupu nikdo ani nepípl.

Ocituji jednu větu ministra životního prostředí Richarda Brabce. Řekl ji po svém zvolení místopředsedou: "Bude to krev, pot a slzy, ale já je budu cedit s radostí. Děkuji!" Typické. Takhle mluví bojovníci za svatou věc, boží bojovníci… Hnutí ANO připomíná sektu. Babišovi se tam prostě věří, nepochybuje se o něm. On je vyznávaný bůh.

Úvodní Babišova řeč na sněmu byla svým způsobem dokonalá. Začal korupcí, "ANO vzniklo jako odpověď na korupci a nesnesitelný politický marasmus, ve kterém naše země roky byla". Neználek by nabyl dojmu, že jsme žili v totalitním pekle.

Babiš "kritizoval" i sebe: "Dobře víte, že se někdy až příliš snadno rozčílím a nechám se pak unést emocemi." Nebo (pro mnohé důkaz zbytečné Babišovy skromnosti): "Nejsem neomylný. Nejsem superman." Sebekritika však byla dialekticky přebita sebechválou: "Stejně tak ale víte, že nedělám věci napůl a že z boje neutíkám. Chci naši zemi zbavit prohnilého establishmentu, který ji vysává už 25 let, a postavit ji zase zpátky na nohy. A jsem tomu ochotný obětovat maximum."

Země prohnilého establishmentu

Ministr financí a místopředseda vlády chce zemi zbavit "prohnilého establishmentu"? Není snad vláda establishment? Nesedí v ní tři roky? Avšak nikdo na sněmu se nad tím nesmyslem nepozastavil. "Diskuse" připomínala výlety se základní školou, při nichž třídní učitelka zavelela: "Bavte se, povídejte mi o sobě," načež zavládlo hrobové ticho.

Základem řeči byla "demokratická překvápka". Jedno začalo takto: "Existuje jednoduchý způsob, jak si otestovat důvěru našich voličů a jak svěřit svůj osud do jejich rukou. Napadlo mě to poměrně nedávno, když jsem přemýšlel, kde bych mohl kandidovat - jestli v Praze, kde pracuji, nebo ve středních Čechách, kde žiju. A pak mi to došlo…" (Hle, satori Prvního Anoida.)

"Proč bych vůbec měl kandidovat z prvního místa! Proč ne z posledního! Vždyť přece chceme přímou demokracii a přímou volbu prezidenta, starostů a primátorů a možná tohle je způsob, jak se k tomu přiblížit. Proč vlastně o tom, jestli budu ve sněmovně, má rozhodovat pořadí na kandidátce, a ne preferenční hlasy našich voličů? Proto jsem se rozhodl, že pokud mi dáte důvěru, budu ve Středočeském kraji kandidovat jako úplně poslední. Ať lidi sami rozhodnou, jestli mě budou chtít v parlamentu."

Totálpopulismus. Preferenční hlasy lze získat i na prvním místě kandidátky, jak známo. Ale o to nejde. Babiš je ANO, ANO je Babiš. Pro jeho voliče je fuk, kam si na kandidátce vleze, pořád jde jen a jen o něj.

Jenomže on to používá jako bič: "Stejně tak by si důvěru mohli otestovat i další naši poslanci, kteří by také mohli kandidovat z posledních míst. Pojďme o tom diskutovat." A za pár hodin už k tomu vyzývá i jiné předsedy stran. Jako by diktoval nové podmínky demokratickému systému.

První budou posledními a poslední prvními

Přitom se jedná o klasický fake, podfuk. Babiš ví, že bude zvolen, vybudoval hnutí pro jednu osobu. V logice věci je, že šéf je na prvním místě, v čele kandidátů, odtud jde do debat atd. Převracet to znamená převracet systém. Ale my snad demokracii měnit nechceme, ne? (A zase si vzpomenete na bibli a známé "první budou posledními a poslední prvními…")

Když hovořil na téma "co jsme dokázali", mluvil o ANO, jenomže těch věcí dosáhl onen prohnilý establishment. Asi nejvtipnější byl hned začátek: "Pomohli jsme nastartovat ekonomiku…" Dokonalé. Nemá chybu. Bůh Babiš nastartoval ekonomiku, škoda že jsem v boha Babiše nevěřící, tedy ateista či ababista.

"Navzdory rozhazovačným nápadům ČSSD jsme dosáhli nejlepšího rozpočtu v historii naší země a snížili jsme absolutně statní dluh o 70 miliard korun. Od nástupu naší vlády rekordně vybíráme daně, které zároveň snižujeme." A takhle to jede dál. Po prohnilém establishmentu ani stopy.

Babišův program? Klíčové body: "Nechceme navyšovat daně, ale některé chceme stabilizovat a některé snižovat. Zaměstnancům s příjmy do 113 tisíc měsíčně by se daně měly snižovat, daně u lidí s platem vyšším by měly zůstat stejné jako dosud." K tomu ještě: "Prověříme možnost snížení sociálního pojištění živnostníkům a firmám, tak aby tyto ušetřené peníze promítli ve mzdách svých zaměstnanců."

video Že bychom i s dobrým volebním výsledkem mohli zůstat na střídačce vyloučeno není. Spolupráce s KSČM je pro mě na vládní úrovni nepřijatelná Video: Daniela Drtinová

ANOráj to na dohled

Odpověď na Sobotku. Kde na to vezme? Netušíme. Ale bylo by to krásné, hotový ráj. "Chceme navyšovat platy zaměstnanců a navyšovat důchody, které jsou stále nízké." A ještě: "Potřebujeme v Bruselu bojovat o naše české zájmy. Potřebujeme, aby o nás v Bruselu bylo více slyšet." (Ale uprchlíka ani jednoho, to ne.)

Do toho péče o lid: "V první řadě musíme myslet na lidi a ulehčit jim život. Je přeci hloupost muset si vyřizovat doklady jako občanku, pas, řidičák, živnostňák, techničák a tak dále na několika místech, když k tomu může stačit jen jedno místo. V jiných zemích to už mají. Proč už to taky nemáme?" Proboha, copak Babiš není místopředsedou vlády?

To sice je, ale po volbách bude makat: "Udělejme Českou republiku znovu skvělou. Naše hlavní hodnoty jsou jasné - svoboda, demokracie a solidarita." Ne, bez Trumpa by to nešlo, absolutně ne.

Jak babišodemokracie vypadá, ukázal sněm v neděli: posílil pravomoci šéfa hnutí. Bude moci zasahovat do kandidátek ANO pro volby na všech úrovních samosprávy. Dosud to mohl dělat jen výbor hnutí, ve kterém zasedají členové předsednictva a předsedové krajských organizací. Teď Babiš.

V pasáži o EET a kontrolním hlášením DPH řekl: "Daně se prostě platit musí." Úžasný moment sněmu. Muž, který stát odrbal o miliony na daních, když Agrofert vydal slavné korunové dluhopisy, které si mohl koupit jen jeho majitel (!), klíďo píďo řekne, že daně se musí platit.

Další perla: "Pokusíme se také prosadit snížení počtu zákonodárců. Domnívám se, že země naší velikosti nepotřebuje 281 poslanců a senátorů. Kdyby jich bylo třeba jen 101, jako je tomu v řadě dalších zemí, určitě by to stačilo."

video Čím víc do mě kopete, tím víc jsem motivován, se stejným týmem jdeme do pátých voleb, dluhopisy byla jen pseudokauza, tvrdí znovuzvolený předseda ANO.

Co vám v hospodě odkývá každý

Útok na parlament, na 281 "vyžírků", nesměl chybět. Poslanců a senátorů je moc, to vám v hospodě odkývá každý. Přitom těch "moc" zákonodárců nestíhá pracovat na stovkách zákonů, což je jejich hlavní práce.

Podstata návrhu Babiše: brutální populismus, ale zároveň snaha o větší ovladatelnost horní a dolní sněmovny. Méně lidí by lépe zmáknul. Chraňme se před takovými antidemokratickými změnami. Vedou k autoritářskému systému.

Babiš se rád vydává za oběť. O kandidátech do voleb řekl: "Musí obětovat svoje dosavadní životy, svoje pohodlí, jako jsem to musel udělat já a my všichni." Později tvrdil: "Dopad politické kariéry na mě je velký, ale nebudu brečet."

Co obětoval? Agrofert? Jaký je ten dopad? Jeho firmám se vede výtečně, dostávají větší dotace a zakázky od státu než dřív, počítají je v miliardách. Žádná oběť. Výhoda!



Několik citátů z jeho kandidátské řeči na šéfa hnutí: "Jsem náročnej i na sebe, esemeskuju v pět ráno." "Nemám čas ani chodit na WC." "Jsem soutěživý, vždycky jsem byl." "Je to samozřejmě boj, boj za pravdu, jo, a někdy to fakt nezvládám." (Za pravdu o korunových dluhopisech? O vzniku Agrofertu? O Čapím hnízdu? Za pravdu o spolupráci s StB?)

"Ten tlak je obrovskej, ale já to vydržím, jsem urputné hovado, jak říkají někteří, mám ten horolezecký gen, nejsem horolezec, ale nechal jsem si změřit, a ten horolezecký gen znamená urputnost, jsem urputnej."

Neskutečný sebeúžas. Jájínek Babiš. Bůh Babiš, před nímž se klečí na kolenou. Tohle když sledujete, bliká vám v hlavě červená a říkáte si: Bacha, bacha, bacha. Ale zároveň víte, že mu to lidi ještě nějaký čas budou baštit. Babišova konkurence je slabá. Sobotka ujíždí ke komunistům. Z poháru hořkosti budeme ještě nějaký čas upíjet.

autor: Martin Fendrych