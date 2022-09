Pro Putina je v Česku jen křičící menšina. Demokratická většina ale mlčí, nedělá nic

Je strašné nechávat celý ten proruský proud běsnit, znamená to vzdávat se předem, bez výkřiku, bez odporu. Putinovi u nás jeho zločinná taktika dokonale vychází.

Na Den české státnosti 28. září se v Praze i dalších městech opět demonstrovalo proti vládě. Do Prahy na Václavské náměstí přijely "nižší desítky tisíc lidí", uvedla policie. Méně než 3. září, kdy se sešlo 70 tisíc protestujících, část z nich ovšem netušila, že se účastní proruské akce. Přišli, aby dali najevo existenční obavy, nikoli podporu Putinovi. Tito oklamaní už 28. září zřejmě nepřišli a patří jim za to uznání a dík. Podpora Putina je odporná, zavrženíhodná a doslova vlastizrádná.

Těsně před touto zjevně proruskou, protievropskou, proti NATO a protiukrajinskou akcí se odehrály tři důležité události. V Moskvou ovládaných a okupovaných částech Ukrajiny skončila nezákonná referenda o připojení k Rusku. Tamní okupační úřady uvedly, že se výrazná většina obyvatel vyslovila pro odtržení od Ukrajiny. Taktika jasná, Putin nelegálně připojí kus Ukrajiny k Rusku a snahu o jeho osvobození bude vydávat za napadení jeho země.

Druhá událost. Nikoli náhodou, nýbrž úmyslně byly poškozeny plynovody Nord Stream. Oznámil to šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podobně se v úterý vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Borrell dodal, že jakékoli záměrné narušení energetické infrastruktury v Evropě vyústí v masivní reakci. Zřejmě v další balík protiruských sankcí. Podle mnoha expertů jde o ruskou sabotážní akci, jež má zastavit přísun plynu do Evropské unie a způsobit maximální těžkosti, pokud možno rozvrat během nadcházející zimy. Jediný, kdo sleduje takové zájmy, je Putin, jsou Rusové.

Třetí událost, místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv v úterý prohlásil: "Rusko má právo v případě nutnosti použít jaderné zbraně. V předem určených případech." Pokračoval pak následovně: "Představte si, že ukrajinská agrese Rusko donutí proti ukrajinskému režimu nasadit tu nejhrozivější zbraň. Věřím, že NATO ani v takovém případě přímo do konfliktu nezasáhne." Rusko opakovaně vyhrožuje atomovým arzenálem, opakovaně dráždí země NATO, tedy i nás, jako by toužilo vyvolat celoevropskou či světovou válku.

Organizátoři z uskupení Česká republika na prvním místě za této situace požadovali demisi vlády Petra Fialy a obrat politického směřování země. Oznámili, že 10. října chtějí požádat prezidenta Zemana o odvolání vlády a vyhlášení předčasných voleb. Česká ústava jim zjevně nic neříká, ale to je vlastně vedlejší. Podstatná byla nálada na demonstraci, volání protestujících po dohodě s Putinem ohledně plynu, po tom, aby byly zastaveny české dodávky zbraní na Ukrajinu, po vystoupení z EU, NATO, OSN, WHO (Světové zdravotnické organizace). Tak vypadá ona požadovaná změna politického směřování země.

Nereprezentují většinu a opakují základní dezinformační teze

Asi nemá smysl rozebírat, co by takový obrat znamenal, kam by vedl - nejen k totální izolaci a zbídačení České republiky, ale taky k úplnému rozvratu národa. Brzděme však, je dobré si uvědomit, že těch několik desítek tisíc lidí rozhodně nereprezentuje většinu a že tito lidé často jen opakují základní dezinformační teze.

Jedna z nich dnes zní "chceme mír". Tak jistě, mír chce zdrcující většina občanů nejen u nás, jenomže mír vykoupený genocidou Ukrajiny, jejím připojením k Rusku, znamená nejen lhostejnost k osudu Ukrajinců, lhostejnost k válečným zločinům, ale taky další nevyhnutelnou, přímou válku s Ruskem, jehož vedení již zcela nepokrytě sní o návratu území Sovětského svazu a o zabírání západních zemí, jež veřejně prohlašuje za své nepřátele.

Člověk se už nemůže pozastavit nad tím, že demonstrující vůbec nevnímají ani ono mezinárodně nelegální připojení východu Ukrajiny k Rusku, ani sabotáže na rourách plynovodů Nord Stream, jejichž poškození může být opraveno nejdříve někdy na konci jara příštího roku, až po zimě. Nezajímá je ani ruské vyhrožování jadernými zbraněmi. Tito dezinformacemi a dezinformátory zmanipulovaní, často velmi nenávistní lidé vůbec nechápou, nechtějí chápat, co se děje. Myslí na své teplé topení a nic jiného je nezajímá.

Mimo jiné proto, že dezinformace mají u nás zcela volný prostor, vláda, stát proti nim prakticky vůbec nic nepodniká, je naprosto bezbranná a pasivní. Denně by je měli premiér a ministři, poslanci a senátoři vyvracet. Opoziční politici jako Babiš a Okamura dezinformace navíc de facto podporují a štvou "naše lidi" proti ukrajinským uprchlíkům.

Slabí demokraté neschopní akce

Mezi absurdní momenty středeční demonstrace patřilo časté tvrzení přítomných "nejsme proruští", které bylo ovšem vzápětí doprovázeno ryze proruskými, Česko ohrožujícími požadavky. Někteří demonstrující pak rovnou a otevřeně podporovali mezinárodního zločince Putina. Neztratili ani slovo o tom, že vláda přijala poměrně masivní opatření, která mají občany chránit, aby neupadli do chudoby. Opakují fráze manipulátorů a zjevně jim dokonce i věří.

Znovu opakuji, že jde o menšinu, ostatně to potvrdily i nedávné volby, proruský extrém u nás nemá většinové zastoupení. To ovšem neznamená, že má volání po převratu, tedy po obratu, opačném směřování české politiky, zůstat bez odezvy. Ten obrat znamená konec demokracie, konec svobody, konec života v západním společenství, jež má tisíce chyb, ale lepší není k dispozici. Kolik z těch protestujících, kteří podporují vraha Putina, by se chtělo stěhovat do Ruska? Troufám si říct, že ani jedna, ani jeden. Ale obrat české politiky by znamenal, že se vydáme ruskou cestou.

Co ona česká většina, která Putina správně vidí jako masového vraha a obrovské riziko? Co dělá? Co podniká třeba Milion chvilek pro demokracii? Přišli s klecí pro Babiše a naštěstí tenhle omyl rychle stáhli, díky za to mimochodem. Kde ale vidíme demonstrace, které by podpořily postoj vlády k Ukrajině, které by podpořily Ukrajinu? Které by řekly, že nechceme obrat české politiky? Umíme se vymezit proti, ale neumíme se vymezit pro? Chyba, velká chyba.

Jedna věc je kritika vlády Petra Fialy za to, že konala pomalu při pomoci lidem s cenami energií, kritika vlády za to, že mizerně informuje a nedělá nic proti masivnímu šíření lží a proruského narativu. Druhá věc ovšem je, že přece nelze mlčet, sedět doma a nedávat jasně, veřejně najevo, že my nechceme žádný obrat politického směřování naší země, nechceme orbanizaci, odmítáme podporu Putina, chápeme, co se děje na Ukrajině a co se stalo s plynovody Nord Stream. Kde jsou demonstrace, jež by odsoudily ruské opakované vyhrožování jaderným arzenálem a daly najevo, že se nebojíme?

Pozorovat tu českou demokratickou váhavost, slabost, neschopnost, zřejmě i lhostejnost, je strašné, poslouchat tu mlčící, zaraženou většinu je smutné a trapné. Považuji za velmi nebezpečné nechávat celý ten proruský proud běsnit, znamená to vzdávat se předem, bez výkřiku, bez odporu. Putinovi u nás jeho zločinná taktika dokonale vychází. Jak se asi musí cítit Ukrajinci, kteří k nám utekli?

