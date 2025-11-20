Proč by se mělo BBC věřit? ptá se uniklá zpráva. Jak přesně manipulovali s Trumpem

Nedávno rezignovali jak generální ředitel BBC Tim Davie, tak šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Důvod? Deník Daily Telegraph přinesl uniklou analýzu, podle které BBC manipulativně sestříhala výroky Donalda Trumpa. Stanice je obviňována i ze zaujatého pokrývání války v Gaze nebo transgender problematiky.
Za všechno může loňský díl respektovaného politického pořadu Panorama, který běží na britských obrazovkách již od 50. let. Redaktoři BBC v epizodě, která běžela týden před prezidentskými volbami v USA, sestříhali a uměle spojili dohromady Trumpovy výroky z 6. ledna 2021, kdy jeho podporovatelé pronikli do washintongského Kapitolu.
Sestříhaný Trump tak v epizodě dokumentu BBC říkal: "Půjdeme dolů do Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Bojujeme jako o život, a pokud nebudete bojovat jako o život, přijdete o zemi." Jenže první část výroku přišla v 15. minutě Trumpova projevu, zatímco druhá část o boji zazněla až po dalších 54 minutách. Co Trump ve skutečnosti řekl v návaznosti na první část? "Půjdeme dolů ke Kapitolu a já budu s vámi. Vím, že všichni tady brzy vyrazí k budově Kapitolu, aby pokojně a vlastenecky dali najevo svůj názor."
Podle reportu, který zpracoval respektovaný bývalý novinář Michael Prescott, tak došlo k naprosto zavádějící úpravě nahrávky. To, že Trump ve skutečnosti explicitně nevyzýval podporovatele, aby šli a bojovali, patří ostatně k důvodům, proč nebyl v USA obžalován za podněcování k nepokojům. V pořadu navíc vystoupilo deset Trumpových kritiků, ale jen jeden jeho zastánce.
Prescott do minulého června působil jako externí poradce interní komise BBC pro redakční standardy. Se svými zjištěními interně konfrontoval manažery BBC, ale ti odmítli přiznat pochybení. Nyní si Prescott klade otázku, proč by měli lidé důvěřovat BBC, když její redaktoři upravují nahrávky podle svého?
Prescott na problémy opakovaně upozorňoval a varoval i předsedu Rady BBC Samira Shaha. Všechno bez výsledku. Minulý měsíc tak poslal svou zprávu všem členům Rady BBC, odkud se pravděpodobně dostala mezi vládní úředníky a média.
Věc se samozřejmě dostala i ke sluchu amerického prezidenta, který pohrozil BBC miliardovou žalobou. Podle něj bylo záměrem pořadu zasahovat do prezidentských voleb a šířit o jeho osobě pomluvy. To urychlilo rezignaci Davieho a Turnessové, ale nebylo jediným problémem, za který vedení BBC čelilo kritice.
Podle Prescottovy zprávy pochybila také arabská mutace BBC v otázce nevyváženého reportování ohledně války v Gaze. Stanice ve zpravodajství "minimalizovala utrpení Izraelců", aby mohla "vykreslit Izrael jako agresora". Report také tvrdí, že docházelo k neadekvátnímu ověřování informací, buď z nedbalosti, nebo touhy věřit vždy tomu nejhoršímu o Izraeli.
Jak připomíná týdeník The Economist, BBC opravdu má za sebou v této otázce řadu nedávných editorských přešlapů. V únorovém dokumentu o Gaze nebylo přiznáno, že otcem 13letého chlapce, který měl v dokumentu postavu vypravěče, byl vysoký úředník Hamásu. V červnu BBC vysílala živý koncert, během kterého zaznívala volání po smrti izraelských vojáků.
Jakub Kvapilík
Jakub Kvapilík je český ekonom, výzkumník a popularizátor vědy, který se zaměřuje především na ekonomické a sociální otázky. Vystudoval ekonomii na Vídeňské ekonomické univerzitě, kde se věnoval analýzám trhů, veřejné politiky i sociálním dopadům ekonomických rozhodnutí. Působí na ministerstvu financí a v rámci doktorského studia se věnuje empirickému právnímu výzkumu.
Podle Prescotta se BBC také dopouštěla faktické cenzury při pokrývání transgender témat. Z uniklých informací totiž vyplývá, že LGBT redakce potlačovala kritické názory, nereportovala o zprávách pokrývaných jinými respektovanými médii a "oslavovala trans zkušenost bez adekvátní vyváženosti nebo objektivnosti". Podle výpovědí v Prescottově zprávě je redakce ovládána malým počtem lidí, kteří propagují pohled radikálních britských LGBT organizací a jiné perspektivy nepouští do vysílání.
Problém zaujatosti se má týkat i sportovního vysílání. Podle všeho již před časem zaměstnankyně BBC upozorňovaly na jednostranné zpravodajství ohledně transgender sportovců. Vadilo jim, že reportáže byly často nekritické a přehlížely možné negativní dopady na ženské sporty. Stanice ale tuto interní kritiku ignorovala. Nedávno ovšem jeden ze seniorních manažerů BBC nevyváženost transgender reportáží přiznal.
Obvinění z nevyváženosti jsou vážná. I když podle The Economist kritizuje Donald Trump média často neoprávněně, má tentokrát pravdu. BBC se již americkému prezidentovi za sestříhání nahrávky také omluvila. Pro BBC přichází skandál v nejhorší možnou dobu. I když si stále udržuje významnou pozici v Británii i zahraničí, její popularita mezi britskými daňovými poplatníky klesá. Oproti minulému roku přestalo televizní poplatky, které představují skoro 70 % rozpočtu BBC, platit dalších 300 000 britských domácností.