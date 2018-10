Program ANO pro Prahu: 7950 gulášů. Babiš a Stuchlík blábolí jak "tradiční politici"

Co ANO Praze nabízí? Chleby s bůčkovou pomazánkou a piva, bláboly, nepravdy, omalovánky pro děti a cosi jako Babylonskou věž na Libeňském mostu.

V předvolebním speciálu ANO nazvaném Lepší Praha říká panáček, který má podobu Andreje Babiše, že pro pana Babiše jsou tyhle volby "dost důležité". Aby ne, Adriana Krnáčová, primátorka za ANO, vedla Prahu čtyři roky a nikdo, dokonce ani nikdo z ANO, dnes neříká, že ji vedla dobře. Nejméně si pak něco podobného myslí sami podle ní "zpovykaní" Pražané.

Lidé v hlavním městě dostávají obálku s nápisem "NALÉHAVÉ!" a uvnitř dopis Petra Stuchlíka, kandidáta ANO na pražského primátora, který hned červeně zdůrazní "Prahu musí řídit manažer, a ne aktivisti". Tak jistě, Prahu dosud řídí manažerka za ANO, kterou si Babiš (stejně jako Stuchlíka) osobně vybral; ani Krnáčová není aktivistka.

Loni před volbami přišel Babiš se sloganem "neblábolit", měl ho i na billboardech. Tradiční politici podle něj blábolí, ve firmě Agrofert se neblábolí, ale maká. V dopisu Pražanům Stuchlík píše: "Možná už mě znáte, protože na Vás koukám z billboardů. Ano, jsem ten chlap, co chce být primátorem. Ten, co chce Prahu bohatší." Blábolení. Celý předvolební speciál ANO je blábolení. Stuchlík: "Nejsem tlučhuba, co žil roky z eráru. Na rozdíl od většiny lidí, kteří kdy seděli na magistrátu, já jsem řídil úspěšné stamilionové rozpočty a byl jsem schopný je uřídit." Řídil a uřídil.

Takže Krnáčová, která neřídila stamilionové rozpočty a žila z eráru, je tlučhuba? Miloš Zeman, který neřídil stamilionové rozpočty a žil celá léta z eráru, je tlučhuba? Proč to s ním tedy premiér Babiš tolik let táhne? Tisíce dalších politiků jsou tlučhubové? Ani T. G. Masaryk nebyl manažer a podnikatel, takže tlučhuba?

Je to opravdové, duté, bezobsažné blábolení, nic víc. Docela by se dalo pochopit, že Babiše mrzí krach ANO v Praze, při jeho "budelíp" rétorice je to těžká rána projektu celého jeho hnutí. Ale proč si vybral zase jen tlučhubu?

Všimněme si věci, která blábolení dokazuje. Stuchlík se 28. září účastnil debaty České televize, kde se střetlo 11 kandidátů na primátora a probírala se doprava, bezpečnost a bydlení. Manažer Stuchlík podle analýzy serveru Demagog.cz vyřkl osm ověřených nepravd, suverénně nejvíc, i komunistka Marta Semelová se čtyřmi nepravdami zůstala za ním. Dál vyřkl jeden zavádějící, dva neověřitelné a dva pravdivé výroky. Poměr pravda nepravda dvě ku osmi? Blábolení.

Manažer Pilný jen do počtu

Na lákadle pražského ANO, na patnácti sousedských večeřích, to nevadí, tam výroky nikdo neověřuje, dle předvolebního speciálu se tam snědlo a vypilo "7950 porcí guláše, 8700 porcí bramboráků, 7800 porcí hotdogů, 8250 porcí salátu, 8250 porcí koláčů, 16 500 porcí chlebů s bůčkovou a pažitkovou pomazánkou, 4500 piv" (de facto málo, tady měl Babiš přitlačit), "6750 káv a čajů a 6750 limonád a vod". Čteme v předvolebním ANOspeciálu.

Jinou debatu uskutečnily DVTV a Spolek českých právníků Všehrd, tam už Nepravdu Stuchlíka, který v tu dobu rozdával guláše, zastupoval Ivan Pilný, trojka na pražské kandidátce ANO a exministr financí, ale ani tento manažer, jenž dříve proslul vizí důchodců sekajících trávu v parcích, aby si vydělali na chleba, nijak neoslnil, více méně byl do počtu a jiní ho zastínili.

Debata DVTV ukázala, kdo zná složitou pražskou problematiku konkrétně a neblábolí: Ondřej Mirovský (SZ), Jan Čižinský (Praha sobě), Zdeněk Hřib (Pirátská strana, jen jednou poněkud ujel, když tvrdil, že Praha potřebuje "magistrálu pro cyklisty"; ne, magistrálu ne, jen dostatek prostoru pro kolaře v ulicích), o něco slabší, ale stále přesvědčivý byl Bohuslav Svoboda (ODS, prohlásil, že "kdo vám slibuje, že se za tyto čtyři roky něco zásadního postaví, lže" a dál "v komunální politice se nedá myslet jen na jedno volební období, to nedokážete vůbec nic"). Tihle lidé ANO zcela zastínili a buď neblábolili, nebo jen tolik, kolik se na politika sluší.

A Stuchlík? V dopisu voličům tvrdí: "Na magistrát se chystají nejrůznější aktivisti, kteří říkají: Město budeme řídit sami, s nikým se nebudeme bavit…" Nemá smysl pokračovat, je to jen další NEPRAVDA, blábol, jasně to vyplývá z debat. Pravdou je, že někteří lídři z velmi konkrétních důvodů odmítají spolupráci s ANO a ODS a také s komunisty a SPD, s jinými stranami, které mají šanci uspět, ne.

Stále znovu jsme Andrejem Babišem utvrzováni, že, zjednodušeně řečeno, politika je firma a firma potřebuje manažery a manažeři jsou ti, kteří vydělali stamiliony či miliardy.

Obraz firmy však hapruje, jakmile se začneme ptát, co se děje s firmou v opozici. Existuje něco jako "firma v opozici"? Ne. Odtud pak dovodíme, že pro Babiše je politika jen výhra, jen cesta k moci (případně cesta k zisku pro jeho firmy, nyní ve svěřenském fondu, kterým se po nástupu Babiše do politiky alespoň do nedávna mnohem lépe dařilo).

Když se na kampaň ANO v Praze díváme, co Babiš a jeho lídr Stuchlík, na kterém šéfovi ANO tolik záleží, vlastně nabízejí? Nějaké promyšlené, reálné recepty? Ne. Guláš, chleby s bůčkovou pomazánkou a piva, bláboly, nepravdy, omalovánky pro děti a cosi jako Babylonskou věž na Libeňském mostu. Prahu zatím ANO předvedlo jen jako krachující, neschopnou firmu (viz roky 2014 až 2018).