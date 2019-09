Program Trikolóry? Pro "vlky a rysy" nevhodný. Vhodný pro KSČM, SPD a část ODS

S kým by se Klausova Trikolóra mohla spojit? S ANO (samozřejmě jen pragmaticky), s komunisty a okamurovci. To o programu hnutí vypovídá asi nejvíc.

Hnutí Klause juniora představilo svůj program. Co z toho je dobré pro Česko? Snad jen sliby, které dávají všecky strany a nikdy je nesplní, tedy snížit počty úředníků, případně daně. | FOTO: Radek Bartoníček

Minulý týden představil Václav Klaus junior program Trikolóry. Tento týden jsme se dozvěděli, že KSČM poprvé klesla pod 5 procent (podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ), a o několik dní dříve představil europoslanec Alexandr Vondra (ODS) svoji představu modrého konzervatismu, která se s představami Klause mladšího nápadně shoduje.

Komunisté klesli pod hranici nutnou pro vstup do sněmovny, Klausovo hnutí v měření získalo 3,5 procenta. I od KSČM se voliči dost možná přelévají k Trikolóře. Naopak Vondra chce "konzervativním" programem (varuje před přívalem cyklistů, homomanželstvími a údajnou hysterií okolo změny klimatu) bránit přelivu voličů ODS do Trikolóry. Tomio Okamura zatím nic, ale ani jemu procenta obliby nepřibývají, proti volbám ubyla. Klaus junior bude muset usilovat i o okamurovce.

Co nabízí? Program "se nese v duchu hesla Vraťme lidem jejich zemi. Opírá se přitom o tři pilíře: Bohatství vzniká z práce, Braňme normální svět a Obrana národní demokracie." Šikovně sestaveno, pokud neberete v potaz realitu.

Vracení země lidem? Strategie "strašit a zachraňovat": ukradli nám stát. Kdo? Zřejmě Evropská unie, progresivisti (to slovo ale VK junior nepoužije, protože by mu podle jeho vnímání asi nerozuměla "paní poštmistrová", pro niž je program údajně napsán). Přitom již nechce vystupovat z EU, z toho svého - Rusům a jeho otci milého nápadu - prozatím vycouval. Důvod známe: peklo okolo brexitu, jež volání po czexitu na pár let odsunulo, což chápou i ruští trollové.

V programu však čteme: "Současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou" a "Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde" (my se toho psaní účastníme, ale chápu, o realitu v programu pro paní poštmistrovou nejde). Dál: "Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu. Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou."

Nejde o to, co Trikolóra udělá, čteme výkřiky. Česko je na EU zásadně závislé, ale náš trucovitý, mnohdy rozkladný hlas v unii moc neváží. Zcela jistě ne tolik, aby hnutí juniora vrátilo společenství před Lisabonskou smlouvu. Takto však Trikolóra vyřešila fakt, že si už netroufá volat po vystoupení z EU.

Nemá smysl program detailně probírat. Jeden jeho rys je důležitý, babišovský: sliby, sliby, sliby, které nelze splnit: "Budeme prosazovat pravidlo, že v období ekonomického růstu mají vznikat vyrovnané, případně přebytkové rozpočty." Zní to pěkně, ale k tomu se váže řada slibů na snižování daní, úlevy rodinám s dětmi atd. Sliby jdoucí naprosto proti sobě. Na mnoha místech je program nekonkrétní, jako by tvůrci věděli, že voliči tyhle papíry nečtou, že nakonec jde o pár hesel opakovaných do omrzení někde na náměstí a v televizi.

Parťáci? Asi ANO, ale hlavně KSČM, SPD…

Jak jinak, Klaus hlásá: "… rodina je tatínek, maminka a děti. Je to pro ně nejlepší, když se narodí do takové rodiny a mají babičku a dědu." Sám se dvakrát rozvedl, ale to je v pořádku. Když mu Týden.cz opatrně připomene, že každé druhé manželství končí rozvodem, odvětí: "Máme tady vdovce a vdovy, samoživitele a samoživitelky, homosexuály a podobně." Tlačen pak dál, dodá, že "když tam není máma a táta, tak se dítě nenarodí, což je logické. Je to ideální uspořádání pro dítě." (Myslí ty rozvody?)

Razí nacionalismus, národovectví: "Podporujeme zdravý patriotismus a národní sebevědomí. Chceme motivovat žáky, aby přemýšleli o naší historii i současnosti a cítili hrdost na ty, kteří obětovali svůj život nebo svobodu v boji za hodnoty Československa a České republiky." Slibuje podporovat činnost Vojenského historického ústavu, "přední pracoviště pro uchovávání národní paměti". O Ústavu pro studium totalitních režimů ani slovo, ten se nehodí, odpůrci komunistického režimu a StB zřejmě mají upadnout v zapomnění.

Trikolóra odmítá manželství homosexuálů, je proti neziskovkám, šíření lidských práv po světě, ideologiím "genderismu, multikulturalismu, ekologického alarmismu", jež "deformují nejen vnitrostátní prostředí, ale promítají se negativně i do mezinárodních vztahů". Naopak chce zavést vyšší rychlost na silnicích a kritizuje "výstavbu semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů", jež se prý u nás "utrhla ze řetězu a způsobuje zpomalování dopravy". Ryzí populismus, kroky zpátky, k většímu riziku na silnicích, do starých pořádků.

Klaus nezapomněl ani na vlky a rysy: "Ochráníme zemědělce a rybáře před stále většími škodami způsobenými rostoucím počtem absolutně chráněných predátorů." Ano, i návrat šelem je přece "pokrok", i když se při něm vracíme do minulosti.

Směs nacionalismu, populismu, nechuť k pokroku, falešná obhajoba rodiny, jež u nás ve skutečnosti trpí rozvodovostí, alkoholismem a domácím násilím, nikoli atakem homosexuálů. Ostrá kritika unie, dotací, lidskoprávní politiky, neziskovek.

Nechybí obrana autoritářských režimů: "Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí a odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty či politické instituce, které jim jsou cizí." (Míněna ruská a čínská tradice pronásledovat, zavírat a mučit odpůrce režimu?)

Co z toho je dobré pro Česko? Skoro nic, snad jen sliby, které dávají všecky strany a hnutí a nikdy je nesplní, tedy snížit počty úředníků, byrokracii, případně daně.

Trokolóru vnímám asi jako svobodně žijící vlk a rys: ohrožení. Pěstování nacionalismu, který zavedl Evropu do pekel. Odpor k lidským právům, jak jej pěstuje Miloš Zeman, komunisté a okamurovci. S kým by se Klaus mohl spojit? S ANO (pragmaticky), s KSČM a SPD. To o jeho programu vypovídá asi nejvíc.