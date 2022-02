Michal Koudelka bude znovu řídit kontrarozvědku, Zeman a Rusové prohráli

Teď si můžeme být jisti, že BIS bude i nadále schopna zemi ochránit před nepřátelskými tajnými službami, především ruskými a čínskými.

Ve středu vláda jmenovala Michala Koudelku s účinností od 15. února podruhé řádným ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) na dalších pět let. Skončila tím dlouhodobá intenzivní snaha Miloše Zemana, jeho hradní party a Rusů Koudelku odstavit a BIS znevěrohodnit. Jmenování ředitele masivně doporučili poslanci sněmovního výboru pro bezpečnost, jedinou výjimkou byl Radek Koten (SPD), který v minulém volebním období tomuto orgánu předsedal.

Prezident Zeman se ke jmenování Koudelky vyjádřil na Primě v neděli: "Můj názor znáte, byl široce publikován, nicméně plně uznávám, že toto je plně v kompetenci vlády, nikoliv v kompetenci prezidenta. Kdyby to bylo v kompetenci prezidenta, tak bych pana Koudelku nikdy šéfem BIS nejmenoval z důvodů, které jsem řekl ministerskému předsedovi." Potvrdil, že by ho znovu odmítl jmenovat generálem.

Zeman znovu tvrdě prohrál. Přesnější by bylo říct, že tvrdě prohráli Rusové, především jim Koudelka a proti ruským agentům aktivně pracující BIS vadí, překáží. Těch proher v Česku utrpěla Moskva hodně, celou šňůru.

Ruská propaganda a ruští spojenci na Hradě, v minulé vládě a ve sněmovně prohráli kauzu hackera Nikulina - byl vydán do USA. Prohráli i kauzu novičok, prohráli snahu Rusů účastnit se tendru na jadernou elektrárnu Dukovany, prohráli kauzu Vrbětice - dnes zdrcující většina tuzemců nepochybuje, že výbuchy a smrt dvou našich lidí mají na svědomí agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Prohráli velmi drsně, když od nás bylo díky práci BIS a rozvědky vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli příslušníky ruských tajných služeb SVR a GRU. S nimi muselo odejít dalších 60 diplomatů. Knokaut pro ruské velvyslanectví. A nakonec prohráli i boj o Koudelku. Buďme si jisti, že tuhle šňůru nám Vladimir Putin nezapomene.

Je to vlastně nadějné. Ještě stále mají Rusové na Pražském hradě Zemana, ale jeho síla, váha a význam prudce zeslábly, stal se z něj už jen stín. Dopustil se velké chyby, když si u sebe ponechal kancléře Mynáře bez prověrky na tajné věci. Byl by mu prospěl někdo důvěryhodnější, jenomže takoví lidé na Hrad prostě pracovat nepůjdou.

Zároveň díky vlastní české zkušenosti, díky prohrám putinovského Zemana, můžeme lépe porozumět zesílené ruské vojenské aktivitě. Hybridní válka jim nevychází nejen u nás, jak by chtěli. O to víc jsou však rozezlení a nebezpeční.

To jsou paradoxy, pane Vaněk

Michalovi Koudelkovi skončilo řádné období loni 15. srpna, od té doby nepracoval jako plnohodnotný ředitel. Nové jmenování znamená, že bude BIS řídit dalších plných pět let. Zeman dosáhl jen toho, že mu funkční období prodloužil přesně o půl roku. Navíc, při striktním výkladu zákona, by se Koudelka za pět let mohl ucházet o post šéfa BIS znovu; zákon totiž mluví o dvou "po sobě jdoucích funkčních obdobích", stejně jako u prezidenta. To jsou paradoxy, pane Vaněk…

Michal Koudelka "bisku" zásadně změnil, otevřel ji mnohem víc veřejnosti. Už jeho předchůdce přišel s veřejnými zprávami o činnosti BIS, to byl vstřícný a cenný počin. Ale Koudelka šel mnohem dál, víc komunikoval se zákonodárci i novináři, dokázal do značné míry přesvědčit i minulého premiéra Andreje Babiše, který ho proti Zemanovi držel ve funkci, nakolik mu odvaha dovolovala. Jmenovat ho řádně si však Babiš loni netroufl, nechtěl si proti sobě poštvat Zemana před volbami.

Koudelkovi byly vyčítány především dvě věci, že je "příliš vidět a slyšet" a že biska nic nedělala proti Babišově impériu, i když má hájit ekonomické zájmy státu.

Pokud jde o mnohem viditelnější otevřenost BIS, ta má svoji srozumitelnou logiku, protože žijeme v době masivních dezinformací a fake news. Tajná služba se stává čím dál významnější složkou bezpečnosti státu. Rizika, jež nás obklopují, jsou podstatně větší než v době, kdy Rusku vládl Boris Jelcin. Taky komunistická Čína pořádně šlápla na plyn, je mnohem agresivnější a sebevědomější.

Civilní tajná služba přitom čelí nejen aktivitám ruských tajných služeb a Hradu, ale i ruským spojencům v politice a ve sněmovně. Stačí si vzpomenout, s jakou vehemencí a tvrdohlavostí exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) prosazoval Rosatom do dukovanského tendru i proti varovnému postoji široké bezpečnostní komunity, nejen BIS. O jasné proruské a protievropské orientaci SPD také nemá smyl pochybovat.

Dělá BIS dost v ochraně českých ekonomických zájmů?

Za takové situace hraje veřejné mínění velkou roli, nechat je masírovat obří silou dezinformací by bylo bláhové. Koudelka proti nim tedy vrhl bisku, a to nejen v tajné práci agentů, ale i osobně ve veřejném prostoru. Západní služby se vydaly už dříve stejnou cestou.

Druhá výtka, totiž že biska pod Koudelkou nic nedělala proti Babišově uchvacování státu, je podstatně složitější matérie. Především je ředitel BIS přímo, osobně podřízen premiérovi. Pokud je mu podřízen, předpokládá se, že předseda vlády má být informován o činnosti BIS. Ředitel služby musí s premiérem kooperovat, navíc v době, kdy proti němu intenzivně pracuje prezident, nutně potřebuje jeho podporu.

Dál: ekonomickým zájmům státu zcela jistě škodil obří střet zájmů Andreje Babiše, když byl premiérem. Ale tento střet byl jednak veřejně a notoricky znám, a jednak ho vyšetřovala Evropská komise. Není jasné, co by v tom měla a mohla BIS dělat víc.

Existují však další oblasti, jež zjevně spadají do ochrany ekonomických zájmů země a které se zvenčí zdály být neřešeny. Vliv různých mocných jedinců ať už v polostátní sféře, nebo v soukromé, a jejich aktivity, mimochodem vliv jedinců opět úzce spojených se Zemanem a jím chráněných. Nevíme, co v tom biska dělala a co v tom bude dělat dál, protože to jistě pokračuje, tihle lidé si pečlivě pěstují a udržují vazby na každou vládu.

Můžeme si být jisti tím, že Koudelka a jím vedená BIS dobře pracuje tam, kde nás chrání před cizími tajnými službami, především před ruskými a čínskými. V dnešní době to má obrovský význam. To je nepochybně důvod, proč byl Michal Koudelka novou vládou opět jmenován do čela BIS. A je to dobře, stejně jako je dobře, že mnohem víc pečuje o informování veřejnosti.

