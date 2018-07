Zemanův projev? Ani ň o podpoře komunistů, o mizerné úrovni vlády. Zato chvála robotů

Zeman se ve sněmovně vyhnul palčivým problémům Česka, držel se vysněného, nereálného programového prohlášení a zasel povinnou dávku nenávisti.

Středa 11. července, již druhá vláda Andreje Babiše žádá sněmovnu o důvěru a prezident Miloš Zeman ji přišel před poslanci podpořit. Uběhlo 263 dní od voleb, skoro devět měsíců. Je to temný den, kdy poprvé od revoluce 1989 mají vládu podpořit komunisté, je to svého druhu návrat, rudá revoluce, neboť KSČM se nedokázala za skoro 29 let oddělit od totalitní minulosti a stalinismu.

Podpora komunistů, složení vlády a stav společnosti představují česká klíčová témata. Pokud jde hlava státu podpořit Babišovu "dvojku", měla by se povinně vyjádřit k faktu, že její důvěra má stát na hlasech nereformovaných komunistů, kteří odmítají základní začlenění Česka do NATO, ale také do Evropské unie.

Prezident, který takovou vládu podporuje, prosazuje, by měl lidem umět vysvětlit, proč jsou Filipovi komunisté dnes přijatelní a co dobrého ta podpora přinese celé zemi. ("Bude to naše vláda, vláda všech občanů našeho státu, a to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena," pravil Zeman.) Měl povinně vysvětlit, proč nevyžadoval vládu podporovanou demokratickými stranami, již bylo jistě možné složit.

A samo sebou, Zeman neřekl ani měkké f o dalším absurdním faktu této vlády, tedy že ji vede trestně stíhaný politik, který byl za minulého režimu agentem StB, tajné komunistické policie. To jsme tu ještě také nezažili.

Občané by jistě uvítali, pokud je ovšem Zemanův projev zajímá, kdyby se vyjádřil také ke kvalitě vlády, k úrovni ministrů, k tomu, že je částečně úřednická či nepolitická a co to pro nás znamená. Jistě bylo očekáváno slovo k náhlé, těsně před hlasováním o důvěře uskutečněné výměně ministra spravedlnosti. Jde přece o klíčový resort v zemi, jež má potíže s korupcí i s justicí.

Komunisty za zády vlády bere Zeman jako samozřejmost. Nezajímá ho složení vlády, v níž nesmyslně chybí plnohodnotný ministr zahraničí, ač jsme zemí širokého mezinárodního společenství. Nevysvětlil, proč se zašprajcoval a nejmenoval Miroslava Pocheho (ČSSD), jako by lidé neměli nárok tyto věci vědět a od prezidenta slyšet.

Kyborg úředníkem

Zeman si hrál na prezidenta země, kde je společnost v pořádku, není roztržena hlubokým kaňonem nesourodosti a nenávisti. (Není divu, on sám je bagrem, který ten kaňon dnes a denně prohlubuje, dnes a denně šíří nesnášenlivost, v projevu kupříkladu opět neopomněl plísnit novináře, ty nenávidí.)

V tomto smyslu to byl mimořádně smutný, absurdní projev, řeč naprosto slepá a hluchá k realitě, záměrně realitu nevnímající a zkreslující.

Pokud by těchto klíčových okolností nebylo, pokud bychom poslouchali projev týkající se jen programového prohlášení vlády, pak by byl, až na několik momentů, kdy si řečník musel kopnout do EU, celkem dobrý. Zajímavý tím, že Zeman sice přišel vládu podpořit, pochválil dlouhodobý investiční program, ale většinu doby ten program poté kritizoval.

Poukázal zcela správně na fakt, že v programovém prohlášení chybí jasná odpověď, kde na projekty vláda vezme peníze. Upozornil ryze pravicově: "Měli bychom směřovat minimálně k vyrovnanému, ne-li přebytkovému rozpočtu." (Kdo poslouchal, musel to vnímat jako kritiku Babiše, jako chvíli, kdy mu Zeman říká: Kam se na mě hrabeš, holoubku.)

Pokud programu chybí odpověď na otázku "kde na to vláda vezme", je to jen Babišovo snění, nic víc. Kupříkladu v sousedním Německu, které se u nás tak rádo kritizuje, by program bez konkrétně vyjmenovaných zdrojů vůbec nebylo možné předložit. Snění je pro Roberta Schumanna, ne pro vládu.

Zeman si musí do někoho kopnout, bez toho by se necítil celý. Ve sněmovně opět napadl úředníky. Za jeho vlády jich prý bylo 80 tisíc, nyní počet vystoupal na 150 tisíc. (Rozumějme, že to číslo silně stoupalo i za vlády Bohuslava Sobotky, v níž ANO fungovalo a Babiš byl ministrem financí, který počet úředníků zvyšoval, viz třeba EET.)

Prezident znovu vytasil svou tezi, že si úředníci "vymýšlejí práci, která je často zbytečná", a varoval, aby se jim nepřidávaly peníze, jako by byli kdovíjak bohatí.

Jak stavy státních úředníků snížit? Robotizace je nové Zemanovo téma, banky na Západě prý už nasazují roboty, tak proč je u nás nenasadit na úřady. (Představte si, jak jdete za robotem vysvětlit, že potřebujete příspěvek na bydlení nebo dlouhodobý pobyt, to bude paráda.) K Zemanem milovaným dronům tedy přibyli roboti a nic na tom nemění jeho tvrzení, že "každý nový počítačový systém je dražší, pomalejší a poruchovější než systém předchozí", přičemž robot je de facto, jak víme, počítačový systém. (Kdy navrhne, aby roboti sloužili jako ministři? Lustrák by měli čistý…)

Aby se Zeman vyhnul palčivým problémům Česka, držel se vysněného, nereálného programového prohlášení. Zasel trochu nenávisti (půjdete na úřad a uvidíte před sebou "zbytečného úředníka", který si "vymýšlí práci"), zavrtěl psem. Další důkaz jeho pádu, sešupu do bezcennosti, zbytečnosti pro českou společnost.