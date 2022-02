První hejtman za Piráty ukazuje, že potácení mezi vládou a opozicí bude ještě těžké

Protestní Piráti se nehodí ani do svazku s konzervativní pravicí, ani do party s populistickým ANO. Jejich politika v následujících letech bude asi nejvíce připomínat loterii: Po komunálních volbách někde půjdou s ODS, jinde s ANO. Možná ve vládě zůstanou, možná ne.

Tudy je to do vlády, nebo do opozice? | Foto: Jakub Plíhal

Piráti až dosud měli pražského primátora, který je sice na úrovni hejtmanské funkce, ale na opravdového hejtmana nedosáhli. Až do palácového převratu v Plzeňském kraji. Dosud tam rada kopírovala centrální vládu, dokonce i v prakticky stejných koalicích: ODS s TOP 09 v jedné partě, Starostové s Piráty v druhé. Ty v roce 2020 uzavřely spojenectví, ODS získala hejtmanský post, a jako předzvěst nadcházejících sněmovních voleb poslaly do opozice nejsilnější ANO, SPD, ČSSD i KSČM.

Jenže nyní si Piráti uvědomili, že jsou vlastně Piráti, a ne béčka tamní léta dobře fungující spolupráce ODS a TOP 09. Jako záminku si vybrali prosazení kmotra Romana Jurečka do představenstva krajské nemocnice a kumulaci funkcí u ODS. A rázem je z toho hejtman pro Piráty, a to za souhlasu nejen Starostů, ale i nijak vábné podpory ANO, ČSSD a SPD.

Jestliže plzeňské poměry byly v roce 2020 předobrazem věcí příštích i v centrální politice, není vyloučeno, že tomu tak v pirátském případě bude i nadále. Piráti po sněmovním debaklu stále neví, čí jsou. Nyní se soustředili na obhájení slušného postavení ve vládě pětikoalice, ale už podzimní komunální volby asi ukážou, že v mnoha městech se jim spojenectví s ODS a TOP 09 nelíbí.

A protože v komunálních volbách nejspíše moc nezazáří, asi se hned rozjede ve straně druhé kolo debaty, zda jim účast v centrální vládě svědčí, či naopak škodí.



Pusťte nás k nim

Být v krajské či městské koalici s ANO není pro strany současné vládní pětikoalice žádná výjimka. Na Zlínsku hejtmana z ANO poslouchají Piráti či ODS. Moravskoslezského hejtmana a nyní i opozičního poslance Ivo Vondráka podporují ODS, TOP 09 i lidovci. Na městské úrovni je toho ještě více. Koneckonců sama Plzeň je příkladem. Ministr kultury a lídr plzeňské ODS Martin Baxa je sice naštvaný z aktuálního chování Pirátů na krajské úrovni, ale na městě byl primátorem právě s podporou ANO.

Od minulého roku se ale ve společnosti i politice změnila atmosféra. Pětice různorodých stran už před volbami deklarovala, že hlavním cílem je zbavit republiku Babiše, což se jí také na centrální úrovni povedlo. A v této pětce jsou právě i Piráti. Takže když nyní na krajské úrovni boří koalici, tamní pravice to hned má za zradu spolupráce demokratických stran.

Tohle je něco, co Piráty v následujících letech hned tak nepustí. Začínali jako protestní strana. Na vězeňský autobus "Pusťte nás na ně!" si v roce 2017 namalovali nejen Andreje Babiše, ale třeba i Miroslava Kalouska či Petra Nečase jako loutku v kauze Nagyová. Nyní by mohli tento dryáčnický obrázek domalovat o své ministry ve vládě, které šéfuje ODS, a Miroslav Kalousek si to míří s vládním posvěcením do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Minimálně do komunálních voleb se Piráti v nové vládě asi nijak výrazněji neposekají s partnery, ale to neznamená, že na nižších úrovních nezvolí jejich pirátští kolegové ostřejší kurz. Jako nyní v Plzni.



Čas do podzimu

Hned po volbách to vypadalo, že se Pirátská strana rozkládá. A nebylo divu - chtěli premiérství, leč místo toho odevzdali své hlasy Starostům a zasedli do sněmovny se čtyřmi poslanci. Lednová volba předsedy ale ukázala, že strana dokázala alespoň na chvíli potlačit své pirátské frakčnictví, a přesvědčivě zvolila Ivana Bartoše opět předsedou. Tím si nezvolila jen jeho, ale i souhlas se vstupem do vládní koalice a pokračování ve spolupráci v rámci pětikoalice.

Bartoš má nyní čas do komunálních voleb ukázat spolustraníkům, že vládní účast za to stojí. On sám si vzal na starost digitalizaci, byť v této oblasti nelze hned zaručit zázraky. Stejně tak ho čeká boj o novou podobu stavebního zákona, kde může rychle zkrachovat. Jan Lipavský v Černínském paláci zase musí ukázat, že není jen slabá figura. V ukrajinském konfliktu to dokazuje, nicméně jeho protivníci na Pražském hradě i v podhradí čekají na každou jeho chybu. A od ministra pro legislativu Michala Šalamouna se asi ani nějaká velká popularita pro Piráty nečeká.

Na podzim pak přijde první vysvědčení v podobě komunálních voleb. V těch minulých v roce 2018 Piráti sice z velkých měst nikde nevyhráli, ale v Praze si vyhádali post primátora. Zda se Zdeněk Hřib udrží, či ne, to je pro stranu nejzásadnější. A moc to na to nevypadá, protože úspěšná koalice Spolu se spojila právě i pro nadcházející pražské volby.

V té chvíli to pro Piráty v Praze i v mnoha jiných městech bude složitá matematika - být juniorní partner na půdorysu současné pětikoalice ze Strakovy akademie? Nebo někde vzít nabídku od ANO?



Komu ne a komu ANO

Pokud Piráti v komunálních volbách zcela nezkrachují, je pravděpodobné, že Ivan Bartoš bude schopen nadále obhájit vládní angažmá. Přeci jen tři ministři za čtyři poslance, které zbytek koalice ani nepotřebuje k vládní většině, to je maximum možného. Nebo možná ještě o trochu více.

Ale pokud Piráti ztratí Prahu a neuspějí ani v dalších městech a obcích, volání po protestní opoziční roli určitě zase zesílí. Radikální křídlo strany již najdeme v europarlamentu, nyní by se přidali i nespokojení komunální zastupitelé, kteří přišli o funkce. Těžko říct, jak by se pak nejmenší strana vládní koalice rozhodovala, pokud by do dalších voleb chtěla zas nabrat podporu voličů.