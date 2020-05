Prymula, nebo Vojtěch? PR-ymula je dočasný Jágr, Vojtěch poslušný. Oba se hodí

Novinářům Babiš ve čtvrtek k Prymulovi sdělil: „Já nikomu nedávám trafiky. Já nejsem tradiční demokratická strana.“ To druhé platí, to už opravdu dlouho víme.

Premiér Andrej Babiš má u nás pověst nepřekonatelného mistra marketingu. Nyní však řeší PR rébus Prymula-Vojtěch. Jak známo, ti dva, epidemiolog a ministr zdravotnictví, se nesnesou. Jenomže pro Babiše momentálně není výhodné ani nechat Romana Prymulu odejít z funkce náměstka ministra zdravotnictví do soukromého sektoru, což nedávno veřejně oznámil, ani vyhodit Adama Vojtěcha. Jinak by to nepochybně udělal. A tak Prymulovi nabídl funkci zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Později ho zařadil do "rady vědců pro zdravotnictví", kterou teprve vytvoří.

U profesora, epidemiologa je to jasné. Ve výzkumech veřejné obliby v době koronakrize porazil i Babiše. Jeho drsný, vojenský přístup, ledově chladné výroky typu "hranice zůstanou zavřené až dva roky" nebo "navrhuju, aby lidé žili v menších komunitách, že se budou například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude" mnoha vyděšeným občanům konvenovaly, chtějí pevnou ruku. ANO si ho strčilo na své stránky mezi "naši lidé", ačkoliv členem hnutí není. Divil se, ale zůstal tam. Pozadu nezůstal prezident Zeman, oznámil, že Prymulovi udělí Řád bílého lva.

Pro Babiše je Prymula tahák, nemůže ho nechat jít, potřebuje ho. Nevadí, že ne a ne dostat bezpečnostní prověrku, nevadí, že nebýt koronakrize, na ministerstvu by nezůstal. Nevadí, že se v minulosti psalo o jeho střetu zájmů, protože se v roli ředitele královéhradecké nemocnice angažoval ve výzkumné společnosti Biovomed, jež vypracovává klinické studie pro farmaceutické firmy. V pohodě, teď je Prymula hvězda.

Jenomže ani Vojtěcha premiér nechce v současné době vyhodit. Prymula by asi bral post ministra zdravotnictví. Zeman by ho odkýval, vždyť epidemiolog je jeho spojenec, dříve kandidoval za hnutí Zemanovci, chtěl u nás zavádět čínskou medicínu a letěl s ním do Číny. Ale zbavit se Vojtěcha by znamenalo zpochybnit vládní postup během nouzového stavu. Nezapomeňme, že Babiš (a jeho vláda) už po týdnu od vyhlášení nouzového stavu hodil prakticky veškerou odpovědnost na Vojtěcha. To je jeden důvod, proč nemůže skončit, klíčový.

Kompra na Němečka

Najdeme další. Vojtěch je stoprocentně Babišův člověk, poslouchá ho, udělá, co si premiér přeje. Vzpomeňme na slavnou tiskovku (letos 7. března), kde mu Babiš poručil "nebuďte slušnej" a Vojtěch poslušně poslechl a nebyl slušnej. Ta poslušnost je k nezaplacení a Prymula (se Zemanem v zádech) by jistě tak ohebný nebyl. Občas si dělá, co chce.

V minulosti Vojtěch Babišovi sháněl materiály (kompra), využíval služby obviněného lobbisty Tomáše Horáčka. Zjišťoval přes něj (aby v tom sám nefiguroval), kolik bere manželka tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), jednoho z terčů, do kterých Babiš usilovně pálil, nebo jak hospodaří vůči němu kritická Česká televize, další terč. Horáček potvrdil, že mezi ním a Vojtěchem proběhly desítky schůzek a poslal za něj stovku žádostí o informace.

To je ta volba, druhý takový Vojtěch na zdravotnictví není na skladu a Prymula se těší oblibě. Navíc má public relations vetknuto ve jménu, PR-ymula, Prymula Roman (PR), jako by byl k marketingu přímo předurčen. Babiš by odchod veřejného oblíbence zřejmě vnímal jako vlastní marketingový omyl. Asi jako kdyby měl ve vládě Jágra a ten to chtěl najednou zabalit. Prymula je takový dočasný Jarda Jágr.

A tak premiér nejdřív vymyslel, co nevymyslíš, vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Ve čtvrtek "upřesnil", že se Prymula stane součástí jeho budoucí "rady vědců pro zdravotnictví". Bude se ho "ptát na různé názory". Prymula bude mluvit do budoucí podoby zdravotnictví, jež vede Vojtěch. Není to potřeba, co by pan zmocněnec zmocňoval? Vakcínu na covid-19? Nižší úmrtnost na rakovinu? Vznikne takový nový jakoministr zdravotnictví. No a? Pokud to Prymula vezme, neodejde, Babiš si ho udrží poblíž. Dokud bude populární. Pak se ta z prstu vycucaná funkce zruší.

A další výhoda, Prymula nemá Vojtěcha rád, bude mu šlapat na paty, vznikne "soutěživé" prostředí, Vojtěch bude pod tlakem a možná ještě tvárnější. Ne, fakt to není blbě vymyšlené. A že chtěl Babiš šetřit, snižovat počet úředníků? To byl marketing! Navíc má přece Havlíčka, který vede dvě ministerstva, a ještě vicepremiéruje, ušetřeno už bylo. Co bude Prymula dělat? Babiš to horko těžko lepí na koleni, ale až bude Zeman Prymulovi udělovat Bílého lva, řekne "to je můj člověk".

Novinářům ve čtvrtek k Prymulovu angažmá sdělil: "Já nikomu nedávám trafiky. Já nejsem tradiční demokratická strana." Tak určitě, trafika to pro něj není, je to PR a PR je nejvíc. A že Babiš není tradiční demokratická strana, to už opravdu dlouho víme.