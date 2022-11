Putin má strach ze smrti

Jednou z cest, jak hnout se situací v Rusku, je zbavit se Putina a vinu hodit na něj. A o to mohou stát jak jestřábi, tak ti mírní, kteří válku považují za chybu.

Asi máloco dnes lidi v Evropě zajímá víc, než to, jak daleko je ochoten zajít ruský prezident Putin. Jakou má moc? Jak přemýšlí? Čeho se bojí? A znepokojující, kruciální otázka: bude ochoten použít jaderné zbraně? Bude mu dovoleno tyto nástroje nasadit v agresi proti Ukrajině?

Putin je obestřen mlčením, záhadností, málo se ví, co dělá, kde je, co si myslí, kdo jsou jeho služebníci, kdo by se ho v Kremlu rád zbavil. Celá ta situace je spojena s faktem, že v Rusku není demokracie, občané se nemohou dostat k informacím. Putin je nedostupný, nevyzpytatelný polobůh. Typický znak nesvobodné společnosti. O to víc přitahují pozornost "lidé z jeho blízkosti" nebo ti, kteří jsou za lidi z jeho blízkosti považováni.

Týdeník Newsweek nahlédl do mailů whistleblowera z ruské Federální bezpečnostní služby (FSB). Psaly o tom Seznam Zprávy: "Agent, který vystupuje pod přezdívkou Vítr změny, je v pravidelném kontaktu s ruským aktivistou Vladimirem Osečkinem, který z francouzského exilu vede antikorupční web Gulagu.net. Ve svých dopisech odhaluje nespokojenost, která uvnitř FSB panovala kvůli ruské invazi na Ukrajinu." Nabízí pohled některých ruských rozvědčíků na Putina. Údajně lze ověřit, že zprávy psal skutečně agent ruské kontrarozvědky, nelze však s jistotou potvrdit obsah zpráv.

Jaký Putinův obraz whistleblower nabízí? Údajně je podporován a respektován, ale to proto, že FSB pečuje o své jméno, "kritizovat Putinovu image znamená zradit vlastní zájmy". Vítr změny dále popisuje, že FSB nepochybuje: Putin trpí narcistickými poruchami "pravděpodobně způsobenými komplexy z dětství". Má "odmítat rodinný život", což "vyžaduje psychologické kompenzační mechanismy při hledání blízkých vztahů".

Vítr změny tvrdí, že Putin má tendenci "obklopovat se takovými lidmi, kterých si v dětství vážil/bál se jich a nad kterými má nyní moc". Je prý psychologicky velmi odolný vůči tomu, aby cítil osobní zodpovědnost za těžká rozhodnutí. Proto "nikomu nic negarantuje, neřekne mu ano, protože něco garantovat znamená vzít na sebe zodpovědnost".

Putin údajně nepoužije jaderné zbraně. Důvody: nerozhoduje o tom jedinec, není jisté, že budou správně fungovat a Putin má strach ze smrti. Našeptávač připouští jedině "možnost lokálního jaderného úderu", jeho cílem by bylo vyděsit Západ.

Tyranský narcis

Máme agentovi věřit, když obsah jeho zpráv nemůžeme zkontrolovat? Není to hra FSB se Západem, snaha demokratické země ukolébat? Nevíme. Že je Putin cosi jako "tyranský narcis", se zdá vysoce pravděpodobné. Že není v běžném smyslu normální, můžeme považovat za prakticky jisté. Nikdo normální nemůže šířit tolik zla a zkázy.

I to, že je Putin odolný vůči osobní odpovědnosti, lze brát za pravděpodobné ze dvou důvodů. První: prošel výcvikem KGB. Pocit odpovědnosti lidem brání v mnoha krocích, třeba při zabíjení. Putin nechává už dávno vraždit ve velkém, člověk se svědomím by se zhroutil, nemohl by existovat sám se sebou. Putin to zvládá. Jisté je i to, že umí pracovat s mocí, jinak by se nestal opakovaně ruským prezidentem.

Za klíčové, rozhodující, považuji tvrzení, že Putin má strach ze smrti. Zase tomu nasvědčuje jeho chování, jeho ne-vystupování, to, jak se zřejmě nechává zastupovat dvojníky, doublery, jak na jeho akcích prokazatelně vystupuje komparz, prověření tajní agenti-občané. Navíc je to i logické, Putin musí žít doslova každou vteřinu ve strachu o život. Rozpoutal neúspěšnou, nesmírně krutou válku, v níž umírají nejen "nepřátelé", Ukrajinci, ale taky desetitisíce Rusů, ti jsou doslova naháněni na jatka.

Putin jistě čelí kritice části generality i části příslušníků tajných služeb, prohrávat je pro totalitáře mimořádně riskantní. Jednou z cest, jak ruskou situaci řešit, je zbavit se Putina a vinu hodit na něj. A o to mohou stát jak jestřábi, kteří by chtěli na Ukrajinu vysílat atomovky, tak ti mírnější, kteří vědí, že současné Rusko proti Západu prostě nevyhraje a že se zničí.

Putin má obrovskou moc, ale jde o úplně jinou moc, než jakou disponuje třeba Joe Biden. Ten je hlavou zvenčí mnohonásobně kontrolovaného systému, kde nese osobní, jasně definovanou odpovědnost. Má to své výhody, Biden je kontrolou také kryt. Putin žádné kontrole parlamentu, médií, občanů nepodléhá. Kontrolu zlikvidoval, takže se o ni ani nemůže opřít. Jako nechává vraždit, může být také sám obětován.

K čemu nám to nejisté vědění pomůže? Především k jistotě, že demokratický systém je pro občany mnohem bezpečnější. Kontrolou v něm není strach ze smrti, ale otevřenost systému, jeho nezávislé instituce. Proto stojí Babiš před soudem. Proto je vyšetřován Trump. V Rusku to touto cestou není možné.

Druhý závěr z toho, co o Putinovi víme? Můžeme si uvědomit, že i Putin je jen člověk, jeho možnosti jsou velmi omezené, jeho moc velmi nejistá. Ruský prezident se bojí, žije v neustálém strachu, to bychom si ze zpráv whistleblowera měli odnést.

