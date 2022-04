Putin odpovídá za zvěrstva na Ukrajině. Musí být vyvržen z mezinárodního společenství

Nezapomeňme, že už mu to prošlo v Grozném, v Aleppu a v dalších městech a vesnicích. Nesmí mu to projít znovu. Jeho vina nesmí být smazána, zapomenuta.

Existuje něco jako poslední kapka, která situaci najednou obnaží, často hrůzně, děsivě. Co se děje na Ukrajině, o tom máme hodně zpráv, na neinformovanost si nemůžeme stěžovat, na tu zem je upřen zájem většiny světa kvůli válce, masakrům. Ale pořád to byla "válka", kde se střílí, bombarduje, kde i civilisté přicházejí o život. Válka hnusná, nepřijatelná, drastická, ničivá, Rusy vyvolaná.

Ale pak ukrajinská armáda osvobodila města Buča, Irpiň, Hostomel, Motyžyn a další, a najednou jsme se dozvěděli nejen o rabování, mučení a znásilňování, ale také o hromadném vraždění civilistů. Slýchali jsme o tom vlastně od prvních dnů války, ale člověku se té bestialitě nechtělo věřit. V posledních dnech už nelze nevěřit, dostalo se nám mnoha otřesných důkazů. Záběry z města Buča nedaleko Kyjeva ukazují desítky těl civilistů ležících přímo na ulici, mnozí mají svázané ruce, ti lidé byli bez slitování popraveni.

Na serveru Fórum 24 to Radomyr Mokryk, ukrajinský slavista a kulturolog působící v Česku, popisuje následovně: "Nedaleko Buči, přímo na cestě, byla nalezena těla muže a několika nahých žen pod přikrývkou, která byla okupanty připravena ke spálení. To nejhorší mělo přijít teprve večer po návratu ukrajinské armády. Starosta města Anatolij Fedorčuk oznámil, že ve městě byl objeven masový hrob přibližně se třemi stovkami lidských těl."

"Kromě civilistů se terčem ruských okupantů často stávají starostové malých obcí. Pokud nepodpoří okupanty, většinou je čeká krutý osud. Tělo starostky Motyžynové společně s tělem jejího manžela bylo nalezeno stejný den po osvobození městečka ukrajinskou armádou. Starosta Hostomelu Prylypko byl okupanty zastřelen ještě 7. března, když po městě rozvážel léky a humanitární pomoc."

O zvěrstvech ruských okupantů jsme se dozvěděli jen proto, že městečka byla osvobozena, ale s vysokou pravděpodobností to samé probíhá i v oblastech které zatím ukrajinská armáda nedokázala osvobodit. Vina prezidenta Putina, který tu hrůzu spustil a řídí ji, který zřejmě nařizuje i popravy civilistů, aby Ukrajince vystrašil, zlomil, je nesmazatelná.

António Guterres, generální tajemník Organizace spojených národů, tweetoval, že je hluboce šokován snímky civilistů zabitých v ukrajinské Buče. Je podle něj nezbytné, aby nezávislé vyšetřování pohnalo viníky k odpovědnosti. - Co pro to Guterres udělá?

Opravdu "nikdy nezapomeneme"?

Spolkový kancléř Olaf Scholz tweetoval: "Hrozné a děsivé záběry se k nám dostaly z Ukrajiny. Zastřelení civilistů, včetně žen, dětí a starých lidí, v Buča, kterou ještě před pár dny ovládala ruská armáda. 1/2 Požaduji, aby mezinárodní organizace měly přístup do těchto oblastí, aby mohly nezávisle dokumentovat zvěrstva. Musíme neúnavně vyšetřovat zločiny ruské armády a volat pachatele k odpovědnosti. 2/2" - Co pro to Scholz udělá, přestane brát ruský plyn?

Český premiér Petr Fiala sdělil: "Záběry zavražděných civilistů z míst osvobozených ukrajinskou armádou jsou děsivé. Ruská armáda se dopouští na Ukrajině válečných zločinů. Svět nikdy nesmí zapomenout Vladimiru Putinovi, že rozpoutal zbytečnou válku, při které umírají nevinní lidé." - Jsem zvědav, jestli svět "nikdy nezapomene", jestli my nikdy nezapomeneme, jestli se z Putina stane světový vyvrhel.

Máme před očima neskutečně děsivé obrazy z těch osvobozených měst, a ne, nechci teď psát o tom, že Evropská unie až na výjimky stále dál odebírá ropu a plyn z Ruska. My taky. Chci vyslovit vážnou obavu, co bude dál, jak se bude dál EU, tedy naše Evropská unie, svazek, kam patříme, a další demokratické státy chovat k Putinovi a jeho kremelskému imperiálnímu zločinnému režimu.

Předpokládám na sto procent, že Putin válku prohraje. Když vidím odhodlání Ukrajinců, jsem si jist, že ji nemá šanci vyhrát. Ostatně Hitler nakonec taky nevyhrál a byl zdrcen. Řečeno nábožensky, Putinovo jednání "nemá zaslíbení", není to jednání, které by tvořilo naši nebo ruskou pozitivní budoucnost. Ale to neznamená, že Putin a jeho režim padne. Jeho podpora v Rusku je mimořádně vysoká. Nebudu teď rozebírat, jestli je to vina Rusů, tedy všech Rusů, jistěže není, Rusové nejsou jeden Rus, jeden Putin, mnoho jich odvážně protestuje.

Pokud Putina lidé z jeho okolí sami nezlikvidují nebo nevydají, aby byl souzen mezinárodním tribunálem za válečné zločiny, co bude dál? Budou státníci jako Olaf Scholz či Emmanuel Macron a další s řezníkem Putinem jednat? Pokoušeli se s ním jednat doteď, zcela marně, i když jistě o ruských zvěrstvech na Ukrajině věděli i před Bučou a Irpiní. Budou s ním jednat dál? A po válce?

Jednali by politici s Hitlerem?

Jednali by s Hitlerem, kdyby uhájil Německo? Nemám rád používání nacistických příměrů v politice, ty "noci dlouhých nožů" a podobná přehnaná přirovnání. Ale to, co dělá Putin na Ukrajině, je s Hitlerem bohužel srovnatelné. Přezdívka "Putler" sedí, vystihuje příšernou realitu. Vraždění dětí, žen, starých lidí, poprava svázaných civilistů ve sklepech…

Už dnes musíme jako občané svobodných zemí trvat na tom, že Putin bude vyhnanec, že se s ním nebude smět jednat, že jediné jednání, které pro něj mimo Rusko padá v úvahu, je soudní jednání před mezinárodním tribunálem. Musíme trvat na tom, že jakmile by Putin vystoupil na půdě svobodné země z letadla či vlaku, bude ihned zatčen a souzen. Žádný politik nebude smět s tímhle netvorem po válce jednat, diplomacie na Ukrajině kolosálně selhala.

Nestačí výkřiky typu "jsem hluboce šokován záběry mrtvých civilistů z města Buča", nestačí žádat, aby mezinárodní organizace "mohly nezávisle dokumentovat zvěrstva", nestačí tvrdit, že "musíme neúnavně vyšetřovat zločiny ruské armády a volat pachatele k odpovědnosti". Pachatelem číslo 1 je Putin. Proč kancléř Scholz neřekne přímo "musíme volat Putina k odpovědnosti", "musíme Šojgua, Gerasimova a Lavrova volat k odpovědnosti"?

Jistě, zločiny páchají ruští vojáci, jsou za ně osobně odpovědní jednotlivci, ale celé to řídí ruský prezident. Putin je tím vším vinen - genocidou i miliony lidí vyhnaných ze svých domovů. Nezapomeňme, že už mu to prošlo v Grozném, v Aleppu a v dalších městech a vesnicích. Nesmí mu to projít znovu. Putin se musí stát světovým vyhnancem. Jeho vina nesmí být smazána a zapomenuta.

Zelenskyj na cenách Grammy promluvil o mrtvolném tichu zničených měst a zabitých lidí (video ze 4. dubna 2022)