Putin v Česku prohrává, lidé tady pochopili, jak bestiální je

Podle zjištění sociologické agentury STEM ruská agrese vůči Ukrajině umocnila v očích české veřejnosti význam NATO. Bezmála osm z deseti zdejších obyvatel teď podporuje členství země v Alianci. Nejvíc od roku 1994.

Utečence teď přijímáme, oproti uprchlické vlně 2015 je to velká změna, jsme najednou "jiný národ". | Foto: Jakub Plíhal

Vladimir Putin chtěl a chce rozbíjet Evropskou unii, rozkládat západní společenství. Jak tomu v Česku odoláváme? Jak se stavíme k současnému Kremlu, k válce, kterou vede proti Ukrajině a k Ukrajincům, kteří před ní prchají? Tuzemské postoje zkoumala agentura STEM od 24. března do 6. dubna. Na otázky odpovědělo 1171 respondentů, výsledky shrnuje text Ruská agrese proti Ukrajině: Analýza nálad české veřejnosti.

Jako výtažek průzkumu tweetoval ředitel STEM Martin Buchtík toto: "Dlouhodobě proruských je v populaci cca 4 %, lidí podporujících ruský výklad událostí na Ukrajině dalších 6 %." Je důležité vědět, jak se dnes česká veřejnost na Rusko dívá, nakolik mu věří. Pokud se u nás najdou opravdu jen 4 procenta lidí stojících za Putinovým režimem, je to dobré, číslo je nízké. Těch, kdo podporují - tedy zřejmě i šíří - ruské lži o válce na Ukrajině je dohromady jen desetina, stále ještě únosné, zvládnutelné číslo.

Z oněch zmiňovaných čtyř procent proruských občanů tvoří podle STEM "tvrdé jádro asi čtvrtina. Ovšem i tak jde potenciálně o desítky tisíc aktivních osob, které mohou ve veřejném prostoru nebo na sociálních sítích úspěšně budit zdání mnohem početnější skupiny. Dalších 6 % obyvatel interpretuje situaci v souladu s ruským oficiálním narativem jako provokaci NATO a sdílí pohled na Ukrajinu jako na uměle vytvořený stát, přičemž zároveň nevidí Rusko jako viníka války".

Na konci února jsme se ocitli v jiném světě, ruská agrese se nás bezprostředně dotýká. Nepadají sem zatím Putinovy bomby, ale už dlouho u nás probíhá hybridní válka, kartáčové nálety dezinformací. Od konce února k nám pak přicházejí také statisíce uprchlíků i hrůzná videa o bestialitě ruské armády. STEM k tomu poznamenává: "Konflikt na Ukrajině přinesl zásadní změny v českém veřejném mínění, které se vztahuje jak k postavení Ukrajiny a Ruska na mezinárodní scéně, tak k vnitřní dynamice evropské spolupráce."

Ruská zběsilost české občany probudila. Tohle kupodivu nikdo nečekal. Proč? Nevnímali jsme, co ruští vojáci prováděli v jiných válkách, jak se chovali třeba v Grozném, v městské čtvrti Staropromyslovsky, kde zavraždili nejméně 38 neozbrojených čečenských civilistů, převážně žen a starců v období od prosince 1999 do ledna 2000. Nevnímali jsme ruské válečné zločiny v Sýrii, v Aleppu… šlo to mimo nás. Proto ten šok z Ukrajiny. Náhle vidíme zblízka a dennodenně, kdo je Putin a jak barbarsky bojuje ruský voják.

Budí to děs. Ruská invaze na Ukrajinu podle STEM "do české společnosti přinesla bezprecedentní pocit ohrožení - pouze 9 % obyvatel má dnes za to, že ve střední Evropě nehrozí žádný konflikt. Podle tří čtvrtin obyvatel je Rusko jednoznačným viníkem války na Ukrajině a jeho hodnocení je tak v očích veřejnosti rekordně nepříznivé." Až strach o sebe nám dokázal otevřít oči. A srdce, jak uvidíme dál.

Putine, 78 procent Čechů teď podporuje NATO

Další jednoznačný a zjevně nezamýšlený výsledek Putinovy války: "Konflikt na Ukrajině v české společnosti umocnil význam NATO - celých 78 % obyvatel vyjadřuje souhlas se členstvím v této alianci, což je nejvyšší podíl od roku 1994. Mimo NATO také převládá shoda, že Evropská unie by měla společně posilovat obranné síly, nakupovat vojenskou techniku a společně získávat dodávky plynu a ropy."

Jsme ohroženi, potřebujeme ochranu, banální, leč fungující logika. Žili jsme ve zcela mylném, evropském snu, že některé světové děje už se nebudou opakovat, že jsme pokročili.

Že jsme v úděsu z "války za dveřmi" otevřeli i svá srdce, o tom svědčí "vysoká solidarita s Ukrajinou - bezmála dvě třetiny (64 %) české veřejnosti schvalují přijímání a podporu ukrajinských uprchlíků, kteří zde hledají útočiště". V roce 2015 se stavělo mnohem víc místních občanů proti. Vyděšení v tu dobu fungovalo opačně. Mimo jiné proto, že se proti lidem prchajícím před smrtí postavila drtivá většina českých politiků. Když jsem napsal, že Česko je bez potíží schopno přijmout 50 tisíc utečenců, byl jsem za zrádce národa. Dnes jich tu máme sedmkrát víc a jde to.

Celkem logicky se s obří uprchlickou vlnou z Ukrajiny pojí také obavy. "Dvě třetiny (70 %) veřejnosti se v této souvislosti obávají oslabování sociálních jistot a dalších 52 % se domnívá, že přítomnost ukrajinských uprchlíků povede k nárůstu nezaměstnanosti". Tady se opět dostáváme k roli politiků ve společnosti. Dnešní vláda je protiruská a - oproti období po roku 2015 - prouprchlická.

Babiš okamuruje

Ale opozice - SPD či ANO - se rozhodla z války vytřískat svůj křivý kapitál a začala strašit. Neváhá postavit "naše lidi" proti uprchlíkům, "cizím". Dělá to šéf ANO Babiš, zjevně si myslí, že mu to pomůže stát se prezidentem. A dělá to i šéf SPD Okamura. Ti dva stojí při sobě, i když se jinak nesnesou.

Velkou roli hrají bez pochyby také média. MF Dnes patřící do holdingu Agrofert, který má ve svém svěřenském fondu Andrej Babiš, měla 19. dubna na titulní straně toto sdělení: "Ruští špioni mezi uprchlíky zaútočí." Podtitulek: "České tajné služby varují před ruskými plány: dezinformace, sabotáže, likvidace".

Na tu novinovou hrozbu zareagoval na Twitteru mluvčí tajné služby BIS Ladislav Štícha: "Už dlouho jsem přesvědčený, že redaktoři/autoři by měli více bojovat s takzvanými titulkáři. Třeba dnešní hlavní titulek MfD je víc než zavádějící. Fakta: Ředitelé zpravodajských služeb varovali, že nelze vyloučit některé hrozby, ale neřekli, že se tak stane." Má pravdu, ale vystrašit je prostě spolehlivá metoda.

Pro nás typická je i konkrétní pomoc ukrajinským uprchlíkům, "v české veřejnosti jsou zdaleka nejčetnější peněžité příspěvky (38 % je poslalo) a materiální dary (30 %). Poskytnutí či nabídku ubytování uvedla jen 3 % společnosti, ale stále jde o desítky tisíc solidárních domácností". Zná to každý, kdo pro nějaké Ukrajince shání ubytování. Pomáháme, ale raději s odstupem, zpovzdálí. Zároveň však platí, že mnoho rodin prostě nemůže přijmout další lidi do bytu, i když by to rády udělaly.

Výzkum STEM přináší zajímavá data, zdá se, že nás celkem věrně popisuje. Vládě a parlamentu ukazuje, že mají věnovat maximální pozornost vyvážení pomoci uprchlíkům a českým občanům v nouzi. Že mají usilovně bojovat proti dezinformacím, jimž se část výzkumu také věnuje. Nadějné je, že skoro dva měsíce od začátku války stále trvá domácí ochota pomáhat a stále zřejmě trvá i vědomí toho, kdo je viník a kdo náš svět ohrožuje - Putin a jeho Rusko.

Důstojné podmínky pro uprchlíky: Budou kapacity stačit? Hostem DVTV je Marian Jurečka (video DVTV ze 7. dubna 2022)