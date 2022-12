Putin promluvil k mladým. Usiluje prý o „spravedlivější svět“. Zrůda

V Rusku se znovu a znovu ozývá hlas muže, který sice nejspíš není klinicky šílený, jen absolutně zkažený, bezcitný a posedlý představou, že musí zničit všechno západní.

Ruský prezident Vladimir Putin zaslal videoprojev ustavujícímu sjezdu "Hnutí prvních" - nové jednotné organizace dětí a mládeže. Má to být cosi jako obnovený sovětský Komsomol, ačkoliv jméno komunistické organizace bylo nakonec odmítnuto. Kluků a holek nad šest let v Rusku napočítáme celkem 18 milionů.

Putin na sjezd novokomsomolcům zaslal videozdravici, v níž oznámil, že se v Rusku i po celém světě nyní odehrávají velké změny, které míří k lepšímu. Právě Rusko podle něj dokáže svět udělat lepším místem. Mládežníkům řekl také toto: "Doufám, že dokážeme učinit svět spravedlivějším, kde si budou národy skutečně rovny, kde bude mít každý úctu a právo na dodržování svých tradic, právo mluvit svým rodným jazykem, úctu ke svým předkům. Kde každý bude mít možnost maximální seberealizace bez ohledu na to, v jakých podmínkách vyrůstal."

Pokud jde o onu proklamovanou "rovnost národů", Putin také prohlásil, že se v Moskvě "sešly bystré, kreativní a aktivní děti z celé země, včetně, to bych rád zdůraznil, dětí z našich nových regionů", čímž byla míněna anektovaná ukrajinská území. Jinými slovy Ukrajinci na rovnost nemají nárok. Pokud jde o onu "maximální seberealizaci", je dobré si vzpomenout, jak z Ruska utíkaly statisíce lidí po vyhlášení Putinovy částečné mobilizace, a dále nesmíme zapomenout na Rusy, kteří byli vysláni vraždit, loupit a padnout na Ukrajinu.

Související Putin má strach ze smrti

Věty "doufám, že dokážeme učinit svět spravedlivějším" zní doslova šíleně z úst prezidenta světové velmoci, jež ničí sousední stát, který ji ani nenapadl, ani neohrožoval.

Představuju si cosi těžko představitelného, tedy že se osobně účastním toho mládežnického sjezdu a poslouchám Putinova slova z videozdravice. Jsem mladý, aktivní, to znamená, že jsem zcela jistě denně na internetu, na sociálních sítích, a přinejmenším musím vědět, že probíhá vražedná válka. Pokud ale jedu na sjezd Hnutí prvních, musím buď mít vymytý mozek, nebo aspoň dělat, že tomu věřím, i když vím, že je to lež, že je to absolutní převracení reality. To je ruská realita, život ve lži. Nebo život vyvrhele, který stojí proti Putinovi a jeho válce.

Kdo zažil dobu komunistickou, asi si umí takový sjezd představit, celou tu ideologickou vichřici plnou umělého, absurdního optimismu. Kdo tu dobu v Československu nezažil, asi nemá tušení, co se to v Rusku děje, jak se vrhá zpátky a jak se mermomocí snaží do toho nebezpečného procesu strhnout mladé lidi.

Ruská státní schíza

Rusko válku na Ukrajině prohrává, o tom dnes není pochyb, Putin ji prohrává. Zahynuly tam už desítky tisíc ruských vojáků, další desítky tisíc jich byly zraněny, mnoho nadosmrti poznamenáno. Rusko čelí sankcím, které postupně rozkládají jeho ekonomiku. Na Ukrajině páchá genocidu, dopouští se tam řízeně a vědomě mnoha tisíc válečných zločinů. Unáší děti i dospělé, mučí, znásilňuje, vraždí a do toho Putin z videa říká cosi o tom, že chce "učinit svět spravedlivějším, kde si budou národy skutečně rovny". Státní schizofrenie.

Všimněme si jednoho momentu, který je zásadní pro nás, pro lidi na Západě. Putin říká svým "prvním" "doufám, že dokážeme učinit svět spravedlivějším". Nikoli "doufám, že dokážeme učinit Rusko spravedlivějším". Ani když na Ukrajině v podstatě drtivě prohrává, jeho imperiální představy jej v nejmenším neopouštějí, chce měnit svět, chce světu diktovat svoji ideologii, jako by ji chtěl diktovat osmnácti milionům mladých Rusů. A snaží se svým imperiálním postojem nakazit, ví, že bez nich by prohrál i doma.

Související Okamura je Putinova pátá kolona v Česku

Vsuvka. V tom se Putin liší od našich politiků. Uvědomuje si, že mladé lidi potřebuje, snaží se je strhnout na svou stranu. Ani vláda Babiše, ani vláda Fialy na mladé lidi nijak zásadně nemyslela a nemyslí, nejpatrnější to bylo během pandemie covidu, ale ten stav v podstatě přetrvává. Putin se pokouší ideologicky strhnout mladé na svou stranu, ale je to jako se vším v Rusku, realita je přesně opačná. Žene Rusko a samozřejmě i mladé lidi v něm do izolace a záhuby. Nahání mladé vojáky na smrt, dělá z nich zcela bez svědomí kanónenfutr, cíl pro ukrajinské obranné síly.

Blíží se Vánoce, svátky "narozeného Božího dítěte", svátky prastaré křesťanské naděje pro svět. A do toho se v Rusku znovu a znovu ozývá hlas šílence, který ovšem není klinicky šílený, jen zkažený a posedlý představou, že musí zničit všechno západní, ale i ruské.

Jak by vypadal ten jeho "spravedlivější svět", můžeme dnes vidět na Ukrajině. Všichni známe ty záběry a fotografie zničených měst, vybombardovaných civilních domů, mrtvých v Buči na ulicích s rukama svázanýma za zády, ty záběry ohně a zkázy. Svět podle Putina. Je nepochopitelné, že tuhle hrůzu někdo u nás může podporovat. A je skličující vidět mladé Rusy, jak naslouchají zrůdě.

Video: Poleščuk: Rusům síly nedojdou. Na to, co jsem zažil v Bachmutu, se připravit nedá (20. 12. 2022)