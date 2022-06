Rakušan Prahu nechal shnít, dopustil hlubučkování. Kdo ve STAN tahá za nitky? Polčák?

Předseda musí hnutí čistit, odlivu voličů od STAN však nezabrání. Kam půjdou? Ani k Babišovi, ani k SPD. Mají jiné preference. Posílí vykroužkované Piráty, nikoli ANO.

Osm měsíců od sněmovních voleb 2021 a představa "změny", "Rychlých šípů", pětikoaličních slušňáků, kterou někteří voliči mohli mít, je pryč. Kauza Petr Hlubuček & Michal Redl ji smetla jak povodeň. "My to budeme dělat jinak" bylo vztahováno především na PirSTAN, který až do voleb táhli jednak Piráti a za druhé Vít Rakušan jako kvalitní řečník. Těsně po volbách se objevila první velká trhlina, Starostové a nezávislí ve slušňácké dvoukoalici vyšachovali Piráty. Poměr poslanců 33 ku 4 vznikl proto, že voliči Piráty vykroužkovali, i když je podle vzájemné dohody měly strany přesvědčovat, aby to nedělali. Zdá se ovšem, že někdo uvnitř STAN dělal pravý opak - kroužkování organizoval. Rakušan, dohadující koalici s Ivanem Bartošem, s nímž udržoval přátelské vztahy, to ale nebyl.

U každé strany je důležité, kdo ji řídí, jestli je to předseda, nebo jestli vývoj věcí ovlivňuje někdo v pozadí. V ANO máme jasno, jde o marketinkový projekt Andreje Babiše. Když sledujete jeho jmění podle výsledků Forbesu, máte poměrně rychle a snadno přesnou představu. Ale i Babiš potřeboval Jaroslava Faltýnka, aby mu hnutí držel pevnou rukou. O charakteru ANO si nemusíme dělat žádné pochybnosti.

Kdo ale ovládá interiér hnutí STAN? Z probíhajícího "hlubučkování" je patrné, že ministr vnitra Rakušan nebyl a není tím hlavním hybatelem. Dostal více varování, jež se týkala obviněného exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka, ale nehnul s tím, nechal to plavat, nechal to hnít.

O jednom varování na Seznamu Zprávy promluvila pražská radní Hana Kordová Marvanová. Ta o poměrech v Praze dokonce napsala Rakušanovi dopis. V rozhovoru řekla: "Nedokážu říct, jestli věděli detaily. Určitě věděli, že to není v pořádku, protože se dávalo najevo, že Praha je stát ve státě, že to celostátní STAN nedokáže ovlivnit."

A ještě jednou Marvanová: "Přišla jsem panu Rakušanovi říct, že ta situace je neúnosná. Že je na mě vyvíjen neúnosný tlak ohledně různých věcí, nešla jsem do podrobností, to je pravda. Neviděla jsem ale zájem od pana Rakušana si vyslechnout podrobnosti kauzy. Dal mně najevo, že nemá možná sílu jako předseda hnutí to řešit, a neřešil to." Neřešil to? Nemohl to řešit? A výsledek - jeho hnutí se plácá v těžkém maléru.

Zdá se, že mužem v pozadí by mohl být europoslanec Stanislav Polčák, ten, který musel letos v březnu rezignovat na funkci místopředsedy Starostů, když se provalila že požadoval obří odměnu 7,75 milionu za prosazení zákona o odškodnění pro obce postižené výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Polčák, jak se ukázalo už dříve, dohadoval v roce 2017 s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, napojeným dříve na Radovana Krejčíře, nominace STAN do pražských firem.

Tenhle týpek bude dělat pro nás, ber ho

Není těžké si představit, co taková doporučení asi znamenala, buď "tenhle týpek nebude dělat potíže", nebo dokonce "tenhle týpek bude dělat pro nás, bereme". Když to prasklo, Polčák tehdy nemohl kandidovat do předsednictva STAN. O čtyři roky později už však kandidoval. Ministr školství Petr Gazdík na svou funkci kvůli kontaktům s Redlem rezignoval. Polčák je ze Zlínska jako Gazdík, jsou přátelé, jezdí spolu na dovolenou. Spojoval je i Redl.

Rakušan v neděli České televizi prohlásil, že situaci kolem Polčáka bude muset řešit lídr pražské kandidátky a náměstek primátora Petr Hlaváček. Mluvil s ním o tom a dohodli se, že se hnutí musí odstřihnout od všech lidí spojených s Redlem. Tedy i od Polčáka?

Rakušan: "Nesmíme několika lidem, kteří přímo kradli, nebo byli naivní a nedocenili své kontakty, dovolit zkazit budoucnost a pověst hnutí." Tak to už se stalo, budoucnost STAN dnes vypadá hodně, hodně zkažená. Uvidíme, co se stane s Polčákem, protože právě on, stejně jako zakladatel hnutí Gazdík, napojený na Redla, by mohl v pozadí tahat za nitky. Výsledek se dostavil v pondělí, Polčák pozastavil svoje členství v hnutí STAN…

Zjevně nejde jen o STAN, ani v Praze, ani v celostátní politice. Máme před sebou obraz české veřejné sféry, který už zase není ani trochu vábný. Přitom se podívejme, jak naivně Češi volí - Piráti loni nakonec skončili se čtyřmi poslanci, Babiš jich má 72, Zelení nic, STAN 33, ODS 34…

Nedělám si iluze, že se Pirátům nemůže přihodit něco podobného jako Starostům a nezávislým, ale zatím se jim to nestalo. Jejich obranný systém, systém kontroly, je zřejmě propracovanější. Jiné strany se jim pošklebují kvůli referendům, hlasování všech členů, ale ono to může mít svůj smysl. Redl by se tam zřejmě nechytal. Piráti bazírují na nadstandardních antikorupčních mechanismech, viz hlavní město Praha. A přece jim to ve volbách nepomohlo.

Nepomůže ukazovat na Babiše, že on je horší, tak politika nefunguje

Hlubučkování se odehrává v době zuřící války na Ukrajině. Lidem jako je on, Michal Redl a dalším je to úplně lhostejné, jde jim o pozice, o kšefty, o peníze a samozřejmě o moc. Hlubuček zasadil ránu i vládě a nejde jen o pád Gazdíka. Silně zpochybněn je Vít Rakušan. Jistě, za něj policie zasáhla, on zjevně neměl ani ponětí, co se děje. Ale měl mít ponětí, co dělají lidé jako Hlubuček, Gazdík, Polčák. Má vědět, jak vypadá jeho hnutí.

Hlubučkování se odehrává dva týdny před chvílí, kdy se Česko ujme předsednictví v Evropské unii, jeden europoslanec je v tom zjevně namočen. Premiér Fiala se musí soustředit na výměnu ministra, místo aby se soustředil na evropsky zásadní věci. Brutální chyba, brutální selhání, které bude stát krev nejen STAN, ale i vládu. Opozice je na koni - a právem. Nepomůže ukazovat na Babiše a říkat, že on je horší, takhle politika nefunguje. Na maléry Babiše si jeho voliči dávno zvykli, kdežto na malérech "svaté", "čisté", "změnu nesoucí" pětikoalice si samozřejmě smlsnou. A Babiš tohle umí, už vylezl s obviněním, že "skutečnou hlavou hydry je pan Rakušan, který organizovaný zločin STAN kryje z pozice ministra vnitra".

Kdyby to Rakušan kryl, stoprocentně by kauza nevyvřela před českým předsednictvím. Asi by nevyvřela ani před podzimními volbami. Ne, Rakušan nic nekryl, byl jen neschopný řešit pražskou situaci, řešit Redla ve STAN. Policie si jede svoji linku, dělá si, na čem potřebuje, pod dohledem státních zástupců. To nás může jedině těšit.

K nesnesení jsou chvály Gazdíka za to, že rezignuje na roli ministra. Proboha, táhl to s mafiánem, o kterém se vědělo za a, že je mafián, za b, že byl prohlášený za nesvéprávného a jen díky tomu unikl trestu. A soud, jak píše Deník N, před měsícem rozhodl, že je nesvéprávný na dalších pět let… Jaký politik si s ním může telefonovat soukromým, zašifrovaným telefonem? Petr Gazdík se zjevně vůbec neměl stát ministrem. Děkovat mu, že odstoupil, je trapné.

Co dál? Fiala má štěstí, že se kauza odehrává 3,5 roku před sněmovními volbami. Má čas to nějak vyřešit. STAN bude muset skoncovat se všemi lidmi napojenými na Redla. Úplně, definitivně skoncovat. Můžeme totiž čekat, že hlubučkování ještě nekončí, že půjde víc do hloubky. Dost možná se nejedná jen o Redla, podobná infekce se může najít i jinde.

Rakušan musí hnutí čistit, odlivu voličů od STAN však nezabrání. Kam půjdou? Další štěstí Fialy, nepůjdou nejspíš ani k Babišovi, ani k SPD. Mají jiné preference. Ve volbách posílí vykroužkované Piráti, nikoli ANO.

