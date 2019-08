Rebel KSČM Dolejš: Poprava Horákové byla vražda. Měl dodat: A Země je kulatá

Je to vina nás, kteří víme, že Horáková byla žena – hrdinka. To my jsme nechali svoje okolí zblbnout natolik, že je tohle „30 let po“ možné.

Dva a půl měsíce zbývá do 30. výročí pádu komunistického režimu, "sametu". Jeden by čekal, že tou dobou už bude o bolševické totalitě u nás i jinde jasno. Není. U komunistů se hádají (oni by řekli, že se tam "rozhořel boj") o Miladu Horákovou. Jestli její poprava po vykonstruovaném procesu, na kterém se podíleli sovětští poradci Lichačev a Makarov, byla justiční vraždou, či ne. Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová, rudý hardcore KSČM, tvrdí, že Horáková, již mučili, nebyla donucena k přiznání. Naopak poslanec Jiří Dolejš napsal na Twitter: "Milada Horáková prostě byla obětí justiční vraždy a zpochybňovat to jak za nejtemnějších stalinských časů je samozřejmě nesoudné." (Spíše nestoudné, dodejme.)

Nesoudne utoky na Horakovou jak ze stalinskych času schvalovat nelze, ale ta bitva o jednu normalizační sochu se už dostává do ubohé polohy https://t.co/LvdQVsmX7m — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) August 28, 2019

Dolejšův tweet nespadl jen tak z nebe, poslanec se ozval poté, co místopředseda KSČM Petr Šimůnek v duelu na serveru Seznam Zprávy zcela souhlasil se skandálními výroky Semelové. Řekl tam: "Vše, co Marta Semelová říká o Miladě Horákové, je podložené, v žádném případě nehovořila nepravdu." Poslanec Dolejš pak na Twitter ještě napsal: "V dokumentech KSČM jasný odsudek totalitních praktik najdete, bohužel někteří se ho příliš nedrží."

Nedrží? Komunisté se od totality naoko distancovali a předstírají, že se proměnili v demokratickou partaj, realita je však naprosto odlišná. Část strany vedená typickou "starou strukturou" (jak se říkalo po revoluci komunistickým kádrům) Vojtěchem Falmerem Filipem (prostřední jméno dala Filipovi StB) je dál doslova stalinistická. Přesnější by samozřejmě bylo říci bolševická, ale za to ticho ke stalinským praktikám si soudruzi ten ostřejší termín zaslouží. Mezi tuto část, jak vidíme, patří nejen Semelová, ale i místopředseda strany Šimůnek.

Celkově nic nového. Překvapivé je vlastně jen to, co na Twitter napsal Jiří Dolejš. Rozumíte, jeho věta je výrokem komunistického "rebela", když řekne, že poprava Milady Horákové byla justiční vraždou, v podstatě v této "demokratické" straně dost možná riskuje kariéru. Toto poznání, přiznejme si, je v roce 2019 strašné.

Co udělal předseda Falmer po výroku svého místopředsedy Šimůnka? Omluvil se veřejně? Svolal vedení strany a požádal o Šimůnkovo okamžité vyloučení? Vydal nějaké "poučení z krizového vývoje", jak to komunisté umí? Ne. A co udělal po mnoha jiných skandálních výrocích Marty Semelové?

Zločinné organizace NSDAP a KSČ

(Nebyl, jak známo, jen jeden, už dříve oslavovala Klementa Gottwalda, okupaci Československa v roce 1968 označila za "internacionální pomoc", Vasil Biľak byl podle ní významným politikem Československa, zastávala se KLDR.) Filip neudělal nic, nezasáhl. Semelová dál zůstává významnou, v médiích frekventovanou českou komunistkou.

Nejen to. Komunistická strana posloužila šéfovi ANO Andreji Babišovi k získání důvěry pro vládu. Její obdiv ke Stalinovi a bolševická podstata mu nepřekážely ani v nejmenším. Stejně tak prezident Miloš Zeman - Filipovy komunisty podporuje, zjevně mu vyhovuje jejich oddanost Putinovu Rusku a soudružské Číně. Stejně jako jejich snaha, aby Česko odešlo z Evropské unie.

Když to všecko sečtete, nikoli Semelová a Šimůnek či Filip, ale Jiří Dolejš do této totalitu a autoritářské režimy vyznávající partaje nepatří. Mimochodem, je nepochopitelné, že v komunistické straně při svých názorech vlastně může -zůstat.

Blíží se 30. výročí listopadu 1989. Často tu opakujeme, že jsme se s minulostí nevyrovnali, a Semelová i mlčení vedoucích představitelů KSČ(M) (ten nudný, šedivý komunistický slovník si ta strana zaslouží) k jejím výrokům to bohužel znovu připomínají.

Pokud dnes Dolejš, zřejmě hnut svědomím, musí napsat na Twitter, že poprava Horákové byla justiční vraždou, je to podobné, jako by vzdoroval tvrzení, že Země je placatá, a odvážně veřejně prohlásil, že je kulatá. V KSČ(M) by za to zřejmě sklidil odsudek a kritiku. Značná část komunistů prostě žije na placaté planetě a Stalina s Gottwaldem mají za své dva svaté.

Některým občanům této země to možná přijde k smíchu, mávnou nad tím rukou. Je to přece jedno, o nic nejde, jen o minulost, Horákovou to stejně nevzkřísí. Jenomže ono o něco jde. Na sociálních sítích jsou běžně sdíleny materiály, podle nichž za komunistů bylo líp, že jsme žili takřka v ráji. V ráji se nevinní nepopravují, jenomže to šiřitelům této obří fake news v nejmenším nevadí, vždyť Horáková se podle Semelové přece bez nátlaku, dobrovolně přiznala. KSČM je hnus a lež. Dolejš, kterého si tam pěstují zřejmě "pro mladé", to nezachrání.

A přiznejme si, je to i naše vina. Nás, kteří víme, že Horáková byla fascinující žena - hrdinka, velká česká evangelička a feministka, politička, skutečný vzor. To my jsme nechali svoje okolí zblbnout natolik, že je tohle "30 let po" možné.