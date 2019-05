Reforma justice vyžaduje důvěru. Benešová ji nemá, Babiš ji nemá, vláda ji nemá

Co má tento kabinet dělat? Nechat justici být, jako by neexistovala. (Tím nemíním, že by Andrej Babiš neměl chodit k soudu, pokud bude obžalován.)

Máme novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Přítelkyni a poradkyni Miloše Zemana. Hodně o ní víme, hodně bylo napsáno, není nepopsaný list. V době, kdy Česko začali sužovat kmotři, v době "Palerma", opoziční smlouvy, byla nejvyšší státní zástupkyní (od roku 1999), později ministryní spravedlnosti v Zemano-Rusnokově úřednické vládě (2013). Sotva nastoupila do Babišovy vlády, už se chystá měnit justiční systém. Samo sebou "zeštíhlit", jak jinak. Šetřit!

Svou představu prozradila Lidovým novinám: "Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, tak by vrchní státní zastupitelství šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy. Nemůžete mít někde vrchní státní zastupitelství a nemít soudy. Nejde to ani obráceně. Je to moje předběžná úvaha." Dosavadní čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by tedy nahradil třístupňový, z něhož by zmizely vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Revoluce.

Je to dobrý nápad? Je Benešová ta pravá politička, aby ho uskutečnila? Je tato vláda ta pravá, aby revoluční změnu uskutečnila? A je to práce, kterou by měla nyní Benešová dělat?

V březnu v TV Barrandov prezident Zeman popsal, jak mu Benešová "říkala, a ukazovala to právě ministru Kněžínkovi, že má konkrétní dokumenty o tom, že si u nás lze objednat trestní stíhání. Doslova objednat". Dokonce na to téma pro Hrad vypracovala analýzu, jež nebyla zveřejněna. To samé tvrdí premiér Babiš o kauze Čapí hnízdo: "Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot."

Odtud plyne, že by nová Babišova šéfka spravedlnosti měla úplně na začátku zveřejnit svou analýzu objednávek trestního stíhání a s experty (policie, státní zastupitelství) přijmout kroky objednávkám stíhání bránící. Nic takového však neslibuje, místo toho má chuť měnit celý systém.

Tuto vládu vede trestně stíhaný premiér intenzivně podporovaný prezidentem, oba útočí na policii i žalobce. Má taková vláda, takový premiér, navíc posílený novou Zemanovi oddanou ministryní, měnit soudní systém? Na první poslech to zní absurdně, riziko. Ani Babišovi, ani Benešové velká část občanů neuvěří, každý krok, možná i dobře míněný, vyvolá podezření a obavy o spravedlnost v této zemi.

Zrušit vrchní soudy? Lépe ty okresní

Navíc dodejme toto: justiční systém právě na případu Čapího hnízda dokazuje, že funguje "padni, komu padni", což je zásadní plus. A každá změna by vedla k dohadu, jestli náhodou nejde o nenápadné zrušení této zásady.

Samotný "revoluční" návrh Benešové, přechod na třístupňový justiční systém? Návrh známý (ona sama byla dřív proti), mnoho let diskutovaný. Ke třem stupňům vede více variant, jak Benešová jistě ví. Buď "její" rušení vrchních soudů, nebo naopak těch nejmenších, nejnižších. Která cesta je lepší? Nemáme žádnou odbornou analýzu, jež by to rozlouskla.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal navrhuje začít u nejmenších soudů. Pokud na nich pracuje málo soudců, nastávají problémy s jejich specializací, s rozhodováním o vazbě atd. Komplikuje se agenda soudců, zůstává ta "stará", jednoduchá (třeba rodinné spory) a přichází nová, nové typy hospodářské kriminality, ochrana osobnosti, autorská práva… Část expertů se kloní k názoru, že rozumné by bylo rušit okresní soudy, ponechat jejich sídla a udělat z nich expozitury krajských, odspodu dosáhnout tří stupňů.

Pokud měnit systém, máme se držet toho tradičního, jaký znají v Německu a Rakousku? Nebo hledat moderní systém, zkoumat belgický, skandinávský, nizozemský? Připomeňme, že na systémovou reformu justice bude potřeba změna ústavy, má tedy smysl s ní přijít v době pokud možno klidné, kdy se poslanci a senátoři dokážou shodnout. Rozhodně ne dnes.

Jak chce Benešová v klidu jednat o reformě, když si za jejími zády (míní ona a Babiš a Zeman) mafie objednává trestní kauzy? (Nezasáhnou tedy i do rekodifikace?) Když proti ní demonstrují lidé na náměstích v obavě o nezávislost justice?

Nápad Benešové na rušení vrchních státních zastupitelství je vnímán jako tlak na Lenku Bradáčovou a Ivo Ištvana, ukažte, že jste hodní, poslušní. A tlak na nejvyššího žalobce Pavla Zemana, pro toho by Benešová chtěla vymezení doby pobytu v úřadu. Ano, reforma má takhle konkrétní osobní vazby napojené na konkrétní kauzy (Čapí hnízdo).

Ne, Benešová není paní Reforma, nemá se jí stát, chybí jí důvěra jak široké veřejnosti, tak odborné. Babišova vláda nemá parlamentu nabídnout reformu justice, ne vláda s trestně stíhaným předsedou. Co má tento kabinet dělat? Nechat justici být, jako by neexistovala. (Tím nemíním, že by Babiš neměl chodit k soudu, pokud bude obžalován.)