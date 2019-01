Řídit stát jako firmu? Tak už konečně legalizujme konopí, ušetříme

Nemohu se ubránit myšlence: "Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?"

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje devadesátiprocentní úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Dosud si ho pacienti museli platit ze svých kapes. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Jeho úřad návrh připravuje a mohl by začít platit od příštího roku. Ministerstvo odhaduje, že nás to bude stát 150 milionů korun ročně.

Návrh je jistě chvályhodný v tom, že chce lidem usnadnit přístup k látce, kterou potřebují a pomáhá jim. Pokud se má ale stát řídit jako firma (mantra ANO), neměly by být na prvním místě hlavně peníze? "Uvědomujeme si, že léčebné konopí pro některé pacienty, například pobírající invalidní důchod, může být finančně nedostupné," říká ministr Vojtěch. Aby ne, když pacienti musí platit 180 korun za gram léčebného konopí. Zahraniční stojí přibližně dvojnásobek, nechápu proč. To i "na ulici" seženete levněji, což je bizarní.

Příběh léčebného konopí se vleče už řadu let, je to komplikované, pořád to nefunguje. Nebylo by proto logickým vyústěním legalizovat konopí pro vlastní potřebu jako takové?

Ať si ho každý pěstuje, jak chce. A ti, kteří trávu budou potřebovat ze zdravotních důvodů a zároveň ji nebudou moci nebo chtít pěstovat sami, dostanou devadesátiprocentní slevu od ministra Vojtěcha. Ušetříme všichni! Jsem přesvědčen, že by spousta lidí zvolila svůj poctivý výpěstek před dotovaným léčebným konopím, pověstným slabší kvalitou.

Nemohu se ubránit myšlence: "Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?" Pořád se tak nějak tancuje okolo legalizace a z rekreačního užívání konopí se dělá zbytečná habaďůra. Komplikuje se věc, která se může vyřešit jednou a provždy. Nebylo by už konečně namístě dekriminalizovat pěstování konopí, tak jak to navrhovali třeba piráti?

Rychlé připomenutí pirátského návrhu, který měl umožnit: pěstovat pět rostlin konopí, mít z nich doma 1250 gramů sušiny, pohybovat se venku s třiceti gramy a bezúplatně toto množství někomu dát. Mimochodem, byla to vláda Andreje Babiše, která návrh odmítla. Sám ministr zdravotnictví se po jednání vlády nechal slyšet, že "dopady na společnost by mohly být velmi negativní". Jak to ví? A alkohol je nemá?

Negativní dopady na společnost mají různé věci: například několikaletá neustálá masáž národa lhaním a překrucováním z úst premiéra a prezidenta nebo dezinformační kampaně, které vymývají lidem rozum z hlavy. Zdravíme čerstvě odsouzeného českého teroristu Jaromíra Baldu! Nemělo by se pro jistotu zakázat i tohle? Nebo tím ideálně začít? Možná by nám všem pomohlo si večer dát na klidné spaní jointa.