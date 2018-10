Rodiče utonulých chlapců by měli dostat milost. Co nejdřív. Soud je zbytečný

Není důvod, proč by měli být rodiče trestáni dál.

Policie obvinila dvě ženy a jednoho muže kvůli utonutí dvou chlapců v jezeře Lhota nedaleko Staré Boleslavi. Web Respekt.cz, který v srpnu zevrubně popsal, jak se tragédie stala, uvedl, že se jedná o matky obou dětí a otce jednoho z nich.

"Kriminalisté obvinili dvě ženy a jednoho muže z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za který jim hrozí v případě odsouzení trest ve výši až šesti let. Více podrobností v této fázi vyšetřování nebudeme sdělovat," informovala policejní mluvčí.

Pokud jde skutečně o rodiče, nemělo by trestní stíhání trvat ani o den déle. Je třeba ho zastavit.

Jde o případ pro prezidentskou milost. Formou abolice, tedy nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.

Vyšetřit tragický případ bylo samozřejmě nutné. Jestli ale policie dospěla k závěru, že vinen a obviněn nemůže být nikdo kromě rodičů, pak je čas celou záležitost ukončit. V této chvíli to nemůže udělat ani státní zástupce, ani soudce, ti se musí řídit paragrafy trestního řádu, které vyjmenovávají, kdy mohou tuto pravomoc použít. Kdežto prezident může trestní řízení zastavit kdykoli. Může zapojit kromě paragrafů i lidskost, slitování, milost, tento "feudální přežitek". Nemusí se teoreticky na nic ohlížet, je to na něm a na úsudku, že nastala ta pravá chvíle.

Není žádný rozumný důvod, proč by měli být rodiče trestáni dál. Trestem je už samotné obvinění, trestem je četba vyšetřovacího spisu, trestem je probírání celé věci zas a znova s justicí a advokáty. To jen zbytečně jitří ještě čerstvé rány, připomíná trauma a celou smutnou událost zas a znova. Pokus o pozemskou spravedlnost je v tomto případě zbytečný. Nemělo by dojít ani k soudu. Mají snad pozůstalí jít do vězení?

Chlapcům bylo pět a sedm let.