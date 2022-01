Rok 2021 byl taky Milostivý rok. Pro mnoho lidí v pasti dluhů se otevřela budoucnost

Proces nápravy pekelného stavu, kdy statisíce lidí ztrácely jakýkoli výhled a žily jen pro dluh, ještě není u konce. Ale rozjel se, chudoba a zadlužení se staly velkým tématem.

Jedna z českých metel - chudoba, dluhy, exekuce. Pro dobu svobody získané po roce 1989 je podivně, nepříjemně, dokonce až děsivě příznačné, jak se její náruč kvůli lhostejnosti odpovědných (vlády, poslanců, senátorů, ale i intelektuálů a hlídacích psů demokracie) rozevřela pro odírání lidí. A jak se její náruč naopak lhostejně zavřela pro chudáky, kteří do pasti exekucí spadli. Svoboda pro ně ve svobodném systému de facto přestala existovat. Stali se vězni dluhů, bídy, dlouho jen s minimální pomocí přicházející většinou od neziskových organizací. Trvalo to dvacet let.

Celé se to odehrálo buď pod obřím příkrovem lhostejnosti ke vzdáleným, cizím osudům, nebo pod ideologickou mantrou "každý odpovídá sám za sebe", takže dluhy jsou jeho věc a "dluhy se musejí splácet". Problém tkvěl v tom, že pro lidi stižené exekucemi nebyl jejich věcí systém, který dluhy dokázal vyhnat do zrůdných výšek. A je, ty "neodpovědné" nebo "málo odpovědné", pak sevřít do pasti, z níž nebylo úniku, ani kdyby si ukousali nohu.

Příklady jsou dnes dobře známé - a člověk se diví, jak to "systém", "stát", vládnoucí moc mohla vůbec připustit a nechat dvacet let běžet. Jak mohla systém chladnokrevně nastavit tak, aby ničil životy statisícům lidí. Ženě v exekuci dluh vzrostl z původních 2149 korun kvůli penále a poplatkům exekutorovi na celkových 408 tisíc. - Jiný příběh, jedenáctiletá dívka "zdědila" po zemřelém otci, který podnikal, milionové dluhy. Dvanáct let žila v dluhové pasti, bez jakékoli budoucnosti. - Další žena dlužila na nájemném 100 tisíc, zaplatila 400 tisíc, ale ještě 800 tisíc dluží… Tisíce takových příběhů. Absurdní, zvrhlý, brutální svět. Ještě stále do jisté míry náš svět.

Když se díváme na minulý rok, spatříme hotový les negativ, neměli bychom ale přehlédnout, že byl taky pozitivně převratný v sociální sféře, v oblasti řešení zlověstných, životy ničících exekucí. Nepodařilo se všechno zlo odstranit, ale povedlo se toho dost. Navíc, veliká vzácnost, se na tom do značné míry shodla opozice s vládnou. A především s experty neziskových organizací - s lidmi, jako Daniel Hůle nebo Radek Hábl. Z tohoto pohledu to byl mimořádně úspěšný, dobrý, milostivý rok. Rok, kdy se političtí odpůrci spojili, aby pomohli lidem na dně, a kdy konečně vyslyšeli nezávislé experty a lidi z terénu.

4,5 milionu exekucí

Zadlužení patří v Česku k nejvážnějším sociálním problémům posledních let. Ještě loni v říjnu evidovala Exekutorská komora přes 712 tisíc osob v exekuci, kterých je u nás celkově 4,5 milionu. Strašná čísla, když si uvědomíme, že za jednotlivci se často skrývají celé rodiny. Výčet změn, které začaly platit loni nebo na začátku letošního roku, je však úctyhodný a díky patří všem poslancům i ministrům, kteří ke zlepšení pomohli.

Co všechno se změnilo? Začátkem roku 2021 vznikl chráněný účet. Na něm mohou mít lidé v exekuci nezabavitelné peníze beze strachu, že jim je vezme exekutor. Ulehčilo to život statisícům dlužníků. Řada z nich totiž raději žádný účet neměla a žila jen "cash", "z ruky do huby".

Velký obrat nastal loni v březnu - zásadně byly omezeny dětské dluhy. Parlament schválil novelu občanského zákoníku, jejímž cílem je konec exekucí u nezletilých. Odpovědnost se přesouvá buď na rodiče, nebo na zákonné zástupce. Novela umožňuje také odpouštění starých dětských dluhů. Nově má dítě zodpovídat jen za dluhy do výše svého majetku. Ještě dnes napočítáme několik tisíc dětských dlužníků. Příčiny? Jízda na černo, rodiči nezaplacená popelnice, zděděné dluhy…

Podle novely občanského zákoníku budou děti do 13 let odpovídat za své dluhy pouze tehdy, pokud škodu způsobily úmyslně nebo jsou majetné a poškozený nikoli. Dětem pod 15 let nebudou smět exekuční úřady účtovat k dluhům penále, později ano, ale nesmí vyrůst víc, než činí majetek dítěte. Po dosažení plnoletosti může dlužník požádat o zastavení exekuce.

Loni v červenci byla schválena novela exekučního řádu - trvalo to déle než dva roky. Mezi hlavní změny patří zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí, přednostní splácení původního dluhu, úprava mobiliárních exekucí (lze uplatnit jen u fyzické osoby, nikoliv právnické), povinnost exekutora nahrávat ústní komunikaci s dlužníky.

Milostivé léto je pro mnohé zázrak

V exekučním řádu je ovšem ještě co dohánět. Experti intenzivně doporučovali, aby byla zavedena územní příslušnost exekutorů. "Pokud by platila teritorialita - nedalo by se již kšeftovat se zakázkami na vymáhání dluhů," popsal nevyřešený problém Věnek Bonuš ze sdružení Rekonstrukce státu. To se nestalo.

Podle finančního analytika organizace Člověk v tísni Davida Borgese se nejdůležitějším počinem loňského roku stalo Milostivé léto. Od 28. října do letošního 28. ledna si mohou lidé s exekucí na dluh vůči státním institucím nechat odpustit veškeré příslušenství dluhu (poplatky a penále, tedy to, co skáče do astronomických výšin). Pro mnohé lidi něco jako zázrak, návrat do života ve svobodě.

Musí však zaplatit původní základní dluh vůči státu, krajům či městům a jejich organizacím a po zaplacení jistiny a jednorázového poplatku ukončit exekuci. Skvělé je, že se k Milostivému létu připojila i řada soukromých společností nad rámec zákona, například Všeobecná zdravotní pojišťovna, Komerční banka, Česká spořitelna, Home Credit, Moneta a další. I to byl veliký, mimořádně dobrý posun.

Tohoto velkého odpuštění dluhů dodnes využily tisíce lidí. Uvažuje se však o prodloužení akce, neboť část exekutorů sáhla k byrokratickým průtahům, takže někteří dlužníci nestačí Milostivého léta využít a zůstanou vězet v pasti. Objevují se i chyby v přijatých novelách, kterých chtějí exekutoři využít, stále ještě není úplně vyhráno.

Ale změny jdou dál. Od letošního 1. ledna se napříště změnilo pořadí splácení dluhu. Nejprve se splácí na náklady soudu, na výkon rozhodnutí nebo exekuce, poté na dlužnou částku (jistinu), pak na úroky, úroky z prodlení a náklady oprávněného. Exekuci nově nepodléhá řada částek, které lidé nezbytně potřebují k prosté existenci. A přicházejí i další změny.

Proces nápravy toho pekelného stavu, kdy statisíce lidí ztrácely budoucnost a žily jen pro dluh, ještě není u konce. Ale rozjel se, chudoba a zadlužení se staly velkým, dnes již nepřehlédnutelným tématem. To je obrovský, skvělý posun z roku 2021.

