Roušky venku? Dělají z nás pucfleky, kterým se přikazuje. Má to být dobrovolné

Mohl by těm dvěma někdo říct, že občané nejsou armáda a agora není buzerplac? | Foto: ČTK

V pondělí na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil další mimořádné plošné opatření, jež platí od středy a jehož cílem je přibrzdit nebezpečný a nekontrolovaný růst počtu nakažených. Popsal ho jako "zavedení ve vnějším prostředí" a týká se, jak jinak, roušek. Situace z jara se tedy opakuje, ale tentokrát v jakési "soft" podobě. Počítá se však s tím, že nenošení podle vyhlášených pravidel bude policií pokutováno.

Prymula nový krok vlády popsal takto: "Opatření je limitováno tak, že v podstatě ve všech zastavěných prostorách, tím myslíme intravilány měst, vesnic a podobně, jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání alespoň dvou osob, které nepatří do jedné rodiny, a vzdálenost je menší než dva metry. Co se týká prostoru, který je mimo zastavěné oblasti, tak tady roušky požadovány nadále nejsou."

Penalizaci nenosičů, antirouškařů či zapomnětlivých občanů nastínil mnohem vágněji: "Pokuty by měly vycházet ze standardního mechanismu, jak policie může tyto pokuty ukládat… Nebudou se odlišovat od standardních pokut, není na to jiná legislativa." Hned dodejme, že český občan žádnou "standardní pokutu" za nenošení roušek nezná.

Letos v březnu, během první vlny koronaviru, to bylo mnohem plošnější a ostřejší. Vláda tehdy nařídila povinné nošení roušek všude mimo domov. A i na jaře hrozila každému, kdo ji nemá, pokuta. Policie měla za neuposlechnutí požadovat částky až do 10 000 korun na místě. Platilo to všude, při běhání, na kole, v lese. Prostě kdekoliv mimo domov. Absurdní.

Teď vláda o dost couvla - v lese smíte jít či běžet bez roušky, ve vesnici či městě taky, pokud jste ovšem dál než dva metry od člověka, který není vaše manželka, manžel, dítě, babička, dědeček, sestra, bratr atd. Dejme tomu v centru Brna či Prahy to opatření znamená, že budete mít venku roušku buď nasazenou permanentně, nebo ji budete každých několik vteřin nasazovat. Jinak vám hrozí pokuta od našich milých "pomáhat a chránit".

Vláda Andreje Babiše (ano, je to stále jeho vláda) s tímto plošným nařízením přichází v době, kdy je mezi lidmi silný odpor proti rouškám. Nový krok oznámila den po divoké, násilné demonstraci v Praze na Staroměstském náměstí, jež byla namířena proti vládě a proti rouškám. Jako by Prymula s Babišem říkali "a just ještě přitvrdíme".

Polevujete, holenkové? Just vám naložíme ještě víc

Část expertů považuje venkovní nošení roušek buď za nesmysl, nebo za zbytečnost. Je podzim, venku už hodně chladno, často teď dokonce i prší. Když dýcháte přes roušku či respirátor, velmi rychle se zapotí a ztrácí svůj jinak jistě pozitivní účinek. Jakmile zmoknou, je to to samé v zeleném.

Když se díváte na statistiky, vidíte, že lidé postupně polevují i v dodržování tří základních opatření (roušky, mytí rukou, distanc). Počet občanů, kteří se tím řídí, klesá. A do toho ministr Prymula nasadí další zpřísnění, venkovní, které je sporné. V posledních měsících jsme slyšeli mnohokrát, že "venku se virus šíří řádově méně", přenáší se tam minimálně, případně jen v malých dávkách.

Prymulovo opatření má jednu velkou nevýhodu, víme předem, že nebude, nemůže být vynucováno. Je to přesně ten krok, který měl být nabídnut jako dobrovolný. Ministr měl požádat: "Prosíme vás, pokud je to po vás jen trochu možné, noste roušky i venku, tam, kde se nachází víc lidí pohromadě." Místo toho přišel další příkaz shora, nařízení.

Jak bude policie, jež vám bude chtít napařit pokutu, dokazovat, že jste nestáli či nešli dva metry od sebe s někým, kdo není z vaší rodiny? Bude nás natáčet, aby měla důkazní materiál? A lze to opatření vztáhnout jen na "rodinu", nebo, jak se dočteme v mimořádném opatření, "výlučně na členy domácnosti"? Když chodíte s ženou (mužem) a nejste manželé, nežijete spolu v bytě, nesmíte se k němu venku přiblížit bez roušky na méně než dva metry? Nesmíte se líbat? Kdo to bude dodržovat? Je zjevné, že pro nás vymysleli blbost.

Smysl má vysvětlovat, přesvědčit

Další věc - mnoho lidí roušky nemění, nosí jednu týden, měsíc, nepere je, jednorázové nevyměňuje. Ochrana se pak stává jen vysloveně symbolickou, funguje pouze jako, naoko. (To samozřejmě platí i pro nošení roušek ve vnitřních prostorách.) Stáří a kvalitu roušky policie samozřejmě kontrolovat nemůže a nebude. Mimochodem, počítám, že republikoví policisté - a možná i část obecních či městských strážníků - budou při vynucování nošení roušek venku značně benevolentní. Většina policajtů má rozum, zažili jsme to mnozí už během první vlny.

Z výše uvedeného je celkem jasné, že tenhle příkaz vlády ujíždí mimo. Povede jen k tomu, že poroste napětí mezi lidmi, jedni budou na druhé křičet (prskat): "Vem si roušku! - On nemá roušku!" Budou se udávat, jako to už dělali na jaře. Kuřáci nebudou moct venku kouřit, leda by dokázali udržet dvoumetrový odstup, což je na chodníku nemožné.

Ještě jiný pohled: rektor ČVUT Vojtěch Petráček popisuje, že se koronavirus šíří nejen kapénkami a dotekem, ale podle nových studií také aerosolem. Přirovnává ho ke kouři, jenž se lehce rozprostírá ve vzduchu. Tak se prý mohli nakazit "bezpříznakoví", lidé s lehkým průběhem.

Popisuje místo, kde se aerosol s virem uplatní nejvíc: "Obecně se dá uvést místnost, která je nevětraná, kde je víc lidí nebo klimatizace, která dobře nefiltruje a propojuje místnosti s více lidmi."

A jsme zase zpátky, v místnostech, uvnitř, má rouška zřejmě skutečně velký smysl. Venku je pochybná. Její nošení na ulici či na náměstí by mělo být dobrovolné. Prymula s Babišem mají přece možnost na lidi apelovat, mají možnost pozvat si na tiskovky důvěryhodné vědce (jako to dělají v Německu) a nechat je diváky a posluchače přesvědčit. Smysl má lidi přesvědčovat, ne jim přikazovat, nejsme vojáci. Škoda že tak nepostupují. Takhle z nás dělají ovce, nesvéprávné blbečky, které není třeba přesvědčit, stačí jim přikazovat.

