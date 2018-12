Roznera vydat, nevydat? Drama před poslaneckým tribunálem, už nás toho ušetřete

Celé to zase bude působit, jako by šlo o vydání odsouzence na smrt, ne poslance orgánům činným v trestním řízení.

Miloslav Rozner je zpět. Hvězda jihočeské SPD-TO, předvolební debaty o kultuře a klipu youtubera Kazmy má být vydána k trestnímu stíhání, žádá policie parlament. Rozner, o němž jinak nebývá příliš slyšet, totiž disponuje poslaneckou imunitou.

Věc je vážná, Rozner není žádný roztomilý maskot. Jde údajně o paragraf 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, který v trestním zákoníku spadá pod Díl 1 Hlavy XIII nazvaný Trestné činy proti lidskosti. "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Poslanec Rozner zkritizoval výkup vepřína v Letech a vyjádřil se, že tu stál "neexistující pseudokoncentrák". Trestní oznámení policie napoprvé odložila, státní zástupce byl proti, na druhý pokus vyšetřování dospělo až do dnešního stavu. "Míč" je na straně poslanců.

A už to jede - vydat, nevydat? Policejní žádost se bude studovat, posuzovat a vášnivě propírat, Miloslav Rozner se z toho bude vybrušovat před imunitním výborem (jehož je sám členem, takže jinak musí být z jednání vyloučen pro podjatost).

Celé to zase bude působit, jako by šlo o vydání odsouzence na smrt, ne poslance orgánům činným v trestním řízení. Rozhodování o vině či nevině je teprve v nedohlednu, ale poslanci rozjedou drama před tribunálem. SPD-TO už má jasno: účelovka jako vyšitá, nevydáme.

Tohle všechno jsme si jako už tolikrát předtím mohli ušetřit, kdyby se imunita vztahovala jen na projevy v parlamentu. Roznerova záležitost je dalším příkladem absurdity: kdyby o neexistujícím pseudokoncentráku veřejně plácal dospělý občan bez poslaneckého či senátorského průkazu, paragraf 405 by měl nebo neměl na krku bez ohledu na to, co si o tom myslí poslanec X a poslanec Y. Kdybyste protestovali, že to musí napřed řešit imunitní výbor, mysleli by si o vás, že se chcete vyvlíknout přes nesvéprávnost.

Mimoparlamentní imunitu zrušit. A je jedno, že to demonstruje zrovna příklad poslance Roznera a podezření ze zločinu spáchaného slovem.