Putin zkouší Bidena vydírat. Vedle Ameriky je Rusko jen zamindrákovaný kazisvět

Spojeným státům dnes dělá těžkou hlavu Čína. Rusko se sice stále umísťuje na druhé příčce, ale těch 14 procent Američanů, kteří se Ruska bojí, to musí být pro Vladimira Putina potupa. Tak hrozně se snaží být silný a ukrutný, a tak málo lidí mu to věří.

Vladimiru Putinovi nutno přiznat žraločí instinkt. Cítí krev a jde po ní. Vidí Joea Bidena, jak se těžce potýká s ostře rozdělenou Amerikou, a má za to, že přišel jeho čas. Ruská vojska stojí u hranic s Ukrajinou a požadavky, které Putin předložil Bílému domu a NATO, aby nespustil svoji válečnou mašinerii, míří k obnovení Evropy rozparcelované podle jaltských dohod.

Putinův vydírací potenciál, podpořený jadernými zbraněmi, je nebezpečný, pouští strach. Ale nemějme z něj zbytečně velké oči. Putin blafuje, předstírá, že drží královskou postupku, ale ve hře s Amerikou má zatraceně slabé, mizerné karty.

Spojené státy mají velké potíže, ty ale vesměs vyplývají z jejich svobodné společnosti, občanské angažovanosti. A také z energie, která je většinou tvořivá, někdy destruktivní, ale vždy přináší něco nového. Stále funguje a je silná.

Putinovo Rusko je oproti tomu uzamčenou, utrápenou zemí, která se musí nostalgicky upínat k minulosti, protože přítomnost za moc nestojí a pohled do budoucnosti je ještě mnohem, mnohem truchlivější.

Putinovy "kdyby chyby"

Stačí poslouchat samotného Putina, který kudy chodí, tudy pláče, jak mohlo být Rusům dobře, kdyby se nerozpadl Sovětský svaz. A na nedávné debatě se školáky ve Vladivostoku se ponořil ještě hlouběji do historie. K zániku SSSR přidal konec carského Ruska na začátku 20. století. Kdyby se velmoc takto dvakrát nerozpadla, mohlo mít dnes podle Putina Rusko 500 milionů obyvatel.

Jenže smůla, nemá. Má necelých 149 milionů občanů, což je o 2,5 milionu méně než v roce 1993, odkdy ruská populace klesá. Putin blouzní o slavné minulosti, protože neumí odvrátit, co přichází. Populace jeho země klesá, stárne, v roce 2050 bude o dalších 10 milionů lidí menší.

Spojené státy budou mít v té době 433 milionů obyvatel, o 100 milionů více než v současnosti. Přes všechny své aktuální problémy se Amerika stále, setrvale demograficky rozrůstá, jde o nepřetržitý trend. Zatímco Rusko pomalu, ale jistě vymírá.

Ke srovnání tvrdé síly USA a Ruska by šlo citovat celé statistiky a Moskva by z toho znovu a znovu vyšla špatně. Stačí jen pár čísel. HDP za rok 2020: USA - 22,7 bilionu dolarů, Rusko - 1,7 bilionu. HDP na obyvatele za rok 2020: USA - 63 414 dolarů, Rusko - 10 127. Vojenské výdaje 2020: USA - 767 miliard dolarů, Rusko - 67.

Země, kde se nedá žít

A měkká síla? Poslední odbornou Nobelovu cenu získali společně dva ruští vědci za fyziku v roce 2010. Přičemž Rusy jsou Andre Geim a Konstantin Novoselov tak trochu v uvozovkách, svoji profesionální kariéru vybudovali v zahraničí, v Nizozemsku, Singapuru a v Anglii, kde je také na University of Manchester zastihlo ocenění.

K americkým vědcům od roku 2010 směřovalo 75 (slovy sedmdesát pět) Nobelových cen. Přičemž i tentokrát je pozoruhodné, že řada z oceněných se v USA nenarodila, ale přišli na tamní univerzity a vědecké ústavy uplatnit, rozvinout svůj talent a odbornost. Zatímco z Putinova Ruska musíte odejít, chcete-li něčeho dosáhnout, Amerika je stále magnetem pro ty nejlepší světové hlavy.

Podle průzkumu z letošního června by takřka polovina, 48 procent, mladých Rusů ve věku 18 až 24 let chtěla z vlasti odejít a stát se občany jiné země. V generaci 25 až 39 let je to třetina, mezi Rusy 40 až 45 stále ještě pětina. Vladimire Vladimiroviči, není to nějak moc?

Amerika má problémy, ale neskrývá je. Její média pitvají různé nepravosti umanutě, někdy až přepjatě, ale v každém případě svobodně. Zatímco v Rusku se mlčí, retušuje, a kdo se tomu chce podívat pod prsty, je tvrdě seknut.

Putinovo Rádio Jerevan

Putin teskní po sovětských časech, ale sdružení Memorial, které mapuje zločiny sovětského režimu, teď má být umlčeno. Pokud Putinovo Rusko hledá sílu ve vylhané minulosti, nemůže být přítomnost jiná než také prolhaná.

Moskva ukazuje na Ameriku, jak tam nezvládají covid, ale o vlastní neschopnosti, skutečné tragédii, mlží. Přesné počty se asi nikdy nedozvíme, ale podle analýzy listu Financial Times je Rusko v počtu mrtvých na obyvatele třetí nejhorší (po Peru a Bulharsku) zemí světa. Oficiálně jsou přitom čísla, která Kreml pouští ven, bezmála čtyřikrát menší.

V čem je vlastně ten Putin skutečně dobrý? Když drtivá většina jeho skvělých úspěchů připomíná ony aranžované fotografie sugerující, že v moři objevil vzácnou amforu nebo krotil tygry? Jedna věc by se našla: v propagandě a rozsévání strachu.

Rádio Jerevan jede za Putina na plné obrátky, jedním z posledních hitů je, že tajné americké oddíly chystají z Ukrajiny chemický útok na Rusko. Je to fantasmagorie, ale možná se ujme. Podle nedávného průzkumu jsou Spojené státy pro 66 procent Rusů nepřátelským, nebezpečným státem, následuje Ukrajina se 40 a Velká Británie se 39 procenty.

Amerika se Vladimira nebojí

Doma Putin rozdmýchává paranoii z protiruského spiknutí, směrem do světa si vojenským, silovým harašením jak trucovité dítě vynucuje pozornost. Jak těžké, urážlivé ale pro něj musí být, že ve vztahu ke Spojeným státům už ani to nefunguje. Už to ani zdaleka není jako za časů SSSR.

Pokud většině Američanů dnes někdo dělá těžkou hlavu, je to Čína. Rusko se sice stále umísťuje na hezké druhé příčce, ale těch 14 procent lidí, kteří se Ruska bojí, musí být pro Putina dost potupné číslo. Tak se snaží být ukrutný, a tak málo to lidi v Americe zajímá.

Moskva před nedávnem rozstřelila starý satelit, jehož tisíce kusů se rozletěly po oběžné dráze. Byl to nebezpečný, bezohledný akt. Ale to už k ní nějak patří. Země, která má plyn, ropu a zbraně. Ale už nic moc víc. Snad ještě kromě historického mindráku ze zašlé síly.

Pokud to dovolí počasí, vyšlou Američané 25. prosince, na Boží hod vánoční, k nebesům nový dalekohled - James Webb Space Telescope. Bude více než stokrát silnější ve srovnání s tím Hubbleovým. Lidstvo uvidí to, co ještě nespatřilo. Bude hledět do budoucnosti poznání vesmíru.

To je Amerika. Zvědavá, tvořivá, inspirující, přes všechny slabosti stále silná. Putinovo Rusko vedle ní připomíná jen chřadnoucího, do minulosti zahleděného kazisvěta.

