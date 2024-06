Rusové nás chtějí vyděsit. Podle Fialy zorganizovali žhářský útok v Praze

V Evropě se množí sabotáže, jedna, naštěstí nepodařená, proběhla těsně před evropskými volbami v Praze. Rusové chtějí působit chaos, chtějí rozvracet západní společnosti.

Volby do Evropského parlamentu zastínily vážnou událost, která se u nás těsně před nimi odehrála. V neděli policie zadržela Jihoameričana, který se pokoušel o žhářský útok v Praze. Jeho cílem bylo ohrozit hromadnou dopravu, sdělil po jednání Bezpečnostní rady státu ministr vnitra Vít Rakušan. A premiér Petr Fiala dokonce řekl toto: "Vše nasvědčuje organizaci i financování ze zahraničí. Podle informací, které nám byly poskytnuty Bezpečnostní radou, do toho s největší pravděpodobností je zapojeno Rusko."

Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že pokus o žhářský útok muž z Jižní Ameriky provedl minulý čtvrtek v autobusových garážích dopravního podniku na Klíčově. Zapálit autobusy nestačil a utekl. Chycen byl v sobotu večer a skončil ve vazbě. Do Prahy přicestoval o pět dní dříve.

Fiala připomněl, že se v posledních týdnech objevují zprávy o tom, jak ruské, dodávám i běloruské, tajné služby chystají sabotáže po celé Evropě. Ministr vnitra řekl, že podle jeho informací "Česko může být cílovou zemí" a "je možné, že organizace takových útoků se bude opakovat". Útoky se podle něj přesouvají z kyberprostoru k fyzickým cílům.

Jihoameričan byl podle zdrojů z policie členem skupiny, která na síti Telegram komunikovala o žhářských útocích. Předpokládá se, že byl najat, aby žhářský útok v Česku provedl. Podstatné bude zjištění, kdo za telegramovou skupinou stojí. Odpověď na tuto otázku po jednání Bezpečností rady státu již naznačil premiér Fiala: Rusové.

K tomu ještě doplním, že by nám nemělo uniknout načasování této naštěstí zpackané žhářské akce. Jihoameričan autobusy poléval benzinem den před začátkem voleb do Evropského parlamentu. Cílem mohlo být nejen narušit pražskou hromadnou dopravu, ale taky vyděsit lidi v hlavním městě.

Nejsme v tom zdaleka sami. Velmi čerstvý útok oznámilo Polsko v pondělí. Explozi a následný požár má za sebou zbrojovka společnosti Mesko ve městě Skaržysko-Kamienna ve středním Polsku. Jeden člověk přišel o život. V továrně se vyrábí munice a rakety do systémů PIORUN, které chrání nejen polský vzdušný prostor. Municí z továrny je zásobována polská armáda, armády zemí NATO i ukrajinské ozbrojené síly. Zatím se neví, jak k explozi došlo nebo kdo za ní stojí. Jde ale o podnik, který zásobuje armády NATO…

V Polsku policie zadržela a obvinila devět lidí, které podezírá mimo jiné ze žhářství nebo pokusů o žhářství. Premiér Donald Tusk řekl: "Hovoříme tady o najatých lidech. Někdy se jedná o lidi z kriminálního světa." Zmínil případ zmaření pokusu o zapálení závodu na výrobu barev ve Vratislavi. "Nařídily to ruské služby, to už bylo nesporně potvrzeno," dodal.

Nedávno jsem psal o zprávě britského deníku Financial Times ze začátku května, podle jehož informací evropské tajné služby varují, že Rusko plánuje útoky a násilné sabotáže po celé Evropě. Deník popsal, co všecko Rusové plánují: poškozování infrastruktury, bombové útoky a žhářství. Akce mají provádět jak ruští agenti, tak jimi najaté síly. Počítá se s tím, že budou umírat civilisté. Podle deníku Rusko dává jasně najevo, že se Západem válčí.

Podobnou zprávu přinesl 30. května zpravodajský server The Guardian: bezpečnostní služby v Evropě jsou v pohotovosti po sérii záhadných požárů a útoků na infrastrukturu v Pobaltí, Německu a Velké Británii. Tyto akce považují za novou zbraň ruské války. A zase jde o žhářství a sabotáže.

Taktika ruských operací se mění

Petr Fiala po zasedání Bezpečnostní rady státu připomněl obří požár v Polsku. Hořelo v obchodě Ikea v litevském Vilniusu a polský premiér Donald Tusk poté prohlásil, že požár mohl být dílem zahraničního sabotéra. Podobně vyslovují britští vyšetřovatelé podezření o zapojení Ruska do žhářského útoku ve východním Londýně. Stejné úvahy se vážou na obří požár v obchodním centru na okraji Varšavy. Německá policie zase v Bavorsku zatkla dva německé Rusy, kteří chystali sabotážní akce s cílem narušit německou podporu Ukrajině.

Tajné služby upozorňují, že se změnila taktika ruských operací. Dříve si ruské a pro ně pracující tajné služby vytvářely sítě agentů v západních zemích. Ty si zavázaly a mohly je kdykoli aktivovat, třeba i po letech "uspání". Dnes to mají snazší. Díky internetu, sociálním sítím a díky kryptoměnám, kterými se dá beze stop platit, si mohou verbovat placené útočníky po celém světě. A samozřejmě mohou dál používat i "svoje" lidi v zájmových zemích. Kupříkladu v Německu žije hodně usazených Rusů. U nás taky. Samozřejmě to neznamená, že by každý z nich dělal pro Rusy. Někteří před Putinem utekli.

Připomínám, že žhářský pokus v Praze na Klíčově nebyl u nás v poslední době první. Ministr dopravy Martin Kupka v dubnu listu The Financial Times sdělil, že se Rusko pokusilo o několik tisíc hackerských útoků na evropské železniční sítě včetně sítí Českých drah. Rusové se podle něj pokoušeli zničit signalizační systémy českých železnic. Dnes už také víme, že i u nás operovala hackerská skupina APT 28 napojená na ruskou tajnou vojenskou službu GRU.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) již loni v březnu varovala před hrozbami v oblasti dopravy. Psala, že probíhaly "útoky na železniční společnosti s rostoucí mírou, především v důsledku ruské invaze na Ukrajinu". ENISA zaznamenala velké kybernetické útoky "proruských hackerských skupin" na železniční společnosti v Lotyšsku, Litvě, Rumunsku a Estonsku.

Útoků na infrastrukturu i jiné cíle v Evropě nepochybně přibývá a budou pokračovat. U některých bude možné dokázat zřetelné spojení na Rusko, u jiných to nepůjde. Od útoku agentů GRU ve Vrběticích před necelými deseti roky víme, co opět potvrdil Vít Rakušan: Česko je cílovou zemí.

Nedávno se mě kdosi při debatě ptal, proč by Rusové vlastně měli tyto útoky provádět, přece tím proti sobě poštvou místní obyvatele. Prý to není rozumné. Jenomže obyvatelé Polska či Británie už asi dobře vědí, co je Rusko zač. Vědí to lidé u nás a čím dál víc už i v Německu. Rusové sázejí na dvě věci. První je, že svoje příznivce zmasírované dezinformacemi neztratí. Ti budou tvrdit, že Rusové žádné sabotáže nedělají, jen to na ně západní služby chtějí hodit.

Ale hlavním ruským cílem je něco jiného, zanášet chaos, strach, rozbíjet soudržnost společností v západních zemích. Sabotáže a teroristické akce strach a nejistotu přirozeně vyvolávají. Část obyvatel pak mohou vést k úvaze: raději si s Rusy nezačínejme, raději Ukrajině nepomáhejme, raději tam zbraně neposílejme, raději volejme po míru. Jsou to úvahy mylné, Putin nás prohlásil za ruské nepřátele a mír ničí právě on.

Cesta, jak se sabotážím bránit? Intenzivní spolupráce západních tajných služeb. A ta, není o tom pochyb, probíhá. Další je, opakuji to stále znovu, dokázat čelit dezinformacím, nenechávat jimi oblbovat vlastní občany. A samozřejmě podporovat Ukrajinu proti agresorovi.