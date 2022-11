Rvačka o Českou televizi pokračuje

ČT překáží těm, které odmítá uznat za nekritizovatelné. A například Tomiu Okamurovi vysloveně vadí i to, když odvádí špičkovou práci. Třeba takovou, jakou představuje její profesionální zpravodajství z ruské války proti Ukrajině.

Jaká budou veřejnoprávní média? Nebudou tlačena víc a víc, aby poskytovala prostor kupříkladu prorusky smýšlejícím politikům? Poslanci projednávají vládní návrh změny zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Úterní debata trvala déle než deset hodin i přesto, že koaliční poslanci odhlasovali omezení řečnické doby. Opozici se nepodařilo zamítnout návrh už v prvním čtení, ani jej vrátit k dopracování. Teď jej tedy projedná sněmovní výbor, který se zabývá médii.

V čem tkví navrhované změny? Do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu chce vláda napříště zapojit Senát. Ten by vybíral třetinu televizních radních, jejichž počet by stoupl z 15 na 18. Pro rozhlas by pak vybíral tři radní a orgán by i nadále zůstal devítičlenný. V současné době volí radní obou veřejnoprávních médií pouze poslanci. Vládní novela dále zpřísňuje vymezení organizací, které mohou navrhovat kandidáty.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) druhou část ve sněmovně popsal takto: "Platná právní úprava stanoví, že návrhy těchto kandidátů mohou předkládat organizace a sdružení představující zákonem specifikované zájmy společnosti. Návrh zákona tento předpoklad zachovává, ale k posílení reprezentativního prvku takových subjektů stanoví časovou podmínku jejich existence v délce nejméně 10 let. Takový předpoklad zajistí reprezentativnost kandidátů navrhovaných na členy rad a vyloučí případy, aby uvedené subjekty byly zakládány ryze účelově za účelem nominace kandidátů." Hned dodejme, že to vehementně odmítá předseda SPD Tomio Okamura, protože jeho SPD ještě deset let neexistuje…

Základní změnou je však především vyšší počet radních a zapojení Senátu. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) ještě před projednáváním novely prohlásil, že vládní koalice chce kontrolovat volbu generálního ředitele ČT na jaře příštího roku. Vybírají jej členové Rady České televize. "Chcete si to pohlídat, to je očividné," okomentoval to Juchelka. - Popravdě: sotva existuje strana, která by si tu volbu pohlídat nechtěla.

Boj o ČT - a taky, i když méně, o ČRo - je velmi důležitý. Televize má zásadní vliv na postoje veřejnosti. Nevygumovaly ho ani sociální sítě. Opozice se vší silou snaží veřejnoprávním médiím komplikovat život. Všimněme si, kdo jde celé roky proti nim: Miloš Zeman a jeho hradní kamarila, Andrej Babiš a lidé z ANO, Tomio Okamura a politici SPD, lidé jako Václav Klaus starší i mladší. Na Českou televizi nadávají organizátoři protivládních demonstrací, šíří o ní dezinformace, třeba tu, že o jejich akcích neinformuje.

Tohle vám nepomůže, oni vám nepůjdou na ruku

Ale tím výčet kritiků a nepřátel nekončí. Patří sem - opět celé roky - i politici ODS. Mezi typické a komické momenty, jež hlasování o novele v prvním čtení předcházely, patřila slova Tomia Okamury, který varoval vládní koalici před chystanou změnou zákona takto: "Tohle vám nepomůže, oni vám nepůjdou na ruku." - Je pravda, že ČT, pokud zůstane veřejnoprávní televizí, těžko může "jít na ruku" vládě. Porušovalo by to zásadu objektivity.

Ale zároveň je jasné, že každá politická strana a každý politický subjekt včetně třeba současného prezidenta touží po tom, aby v médiích vypadal hezky, přijatelně, aby byl pokud možno chválen a veleben. A nepochybujme o tom, že pětikoalice bude chtít v čele televize člověka, který bude spíš na její straně než na straně Babiše a Okamury - Zeman tou dobou už bude dlít ve svém bungalovu v Lánech.

Nejde ale jen o touhy politických stran, jde přece taky o poctivé, pravdivé, ověřené, nekomerční, nestranné informování veřejnosti. Okamura v úterý ve sněmovně řekl třeba toto: "V tuto chvíli je Česká televize v mnoha ohledech hlásnou troubou jedné jediné probruselské ideologie. A jakkoli se vám to, vážení kolegové, dnes třeba líbí, tak v budoucnu se to může změnit a už se vám to líbit nebude. Proto bychom se měli snažit jednostrannost televize nikoliv posilovat, ale oslabovat a demokratizovat televizi tak, aby byla v souladu se zákonem zajištěna názorová vyváženost."

Tak jasně, Okamura by nás rád vyhnal z unie, klidně v době, kdy jsme na ní závislí víc než kdy jindy. Klidně v době, kdy jí Česko předsedá, a to celkem úspěšně. Protože by nás rád vyhnal, vadí mu jakékoli informace o tom, co Brusel dělá dobře, jak nám pomáhá. Podobně je na tom Babiš a ANO, neodpustí ČT, že informovala o jeho střetu zájmů, o Agrofertu, o Čapím hnízdě, o reklamách… Stejně tak Zeman, Mynář a další členové současného hradního kroužku.

Vyvážit Novu a Primu

Všimněme si, kde Andrej Babiš v neděli oznámil svoji prezidentskou kandidaturu - na Nově. Které velké televizi dává Zeman rozhovory - Primě. Vypadá to - a zprávy z byznysového zákulisí zní stejně - že Babiš má na těchto kanálech přednost, že od nich může čekat podporu, shovívavost. Ta může hrát při prezidentské volbě velmi silnou roli. Podobně to jistě cítí Okamura, i on chce svoje místo na obrazovce, proto neustále křičel, že je v ČT málo, i když opak je pravdou. Žádnou roli v tom nehraje obsah, tedy fakt, že tenhle kolovrátkový pán říká dokola to samé - ostatně jako Babiš.

Vliv ČT a ČRo má vyvažovat soukromé televize, kde stále dokola vystupují lidé jako Andor Šándor, Babiš, Okamura a další. Co na ČT opozici, a někdy i vládě, vadí nejvíc, je paradoxně objektivita, nebo přesněji povinnost o ni v maximální míře usilovat. Česká televize, její zpravodajství a publicistika, protože o ně tu jde především, je pod obrovským tlakem a musí velmi pečlivě hlídat, aby informovala přesně, aby její zprávy byly ověřené.

Zpravodajství ČT z války na Ukrajině je kvalitní, výtečné. A jistě, právě tohle bude třeba Okamurovi hodně vadit. Jde však i o domácí scénu; když se díváte na Otázky Václava Moravce, kterého kdekterý politik u nás považuje za nepřítele, za zlo, vidíte, že Moravec je připravený a že se jim nedaří ho "nachytat" a slavně odstřelit.

ČT zároveň skutečně funguje jako médium veřejné služby. Kdo nevěří, ať se podívá na Drahé Česko, …?, kde najde cenná servisní témata typu Jak na půjčky a dluhy?, Jak se vyhnout exekucím a co dělat, když přijdou? Lidem z nejrůznějších sociálních skupin zprostředkovává rady a pomoc. Zajímavé, že o tom kritici nikdy nemluví. Soustředí se na pořady jako Události, komentáře, kde to bývá "o nich".

Má vládní novela smysl? Zapojení Senátu do výběru radních ho dává. Senátoři, věřím, chápou, jakou cenu má dnes objektivní zpravodajství. A úplně chápu, že to vadí stranám, kterým se ve volbách do horní komory nedaří. Mají ale možnost v každých dalších volbách svoje senátory, svoje osobnosti prosadit. Výhrada, že do Senátu volí málo lidí, je taky lichá. Loni do sněmovny volilo 65,43 procenta voličů, letos do Senátu 19,44 procenta voličů. Těm, kteří nepřišli, a je to hodně lidí, nikdo nebránil, nevolit byla jejich volba. Napříště třeba bude moci Okamura verbovat své příznivce argumentem, že jde i o volbu mediálních radních.

Reportér ČT: Vidět děti, jak trpí, je složité. Myslet na ty vlastní je ale nebezpečné (video DVTV z 22. března 2022)