Schůzka na Hradě k zahraniční politice: Marnost nad marnost, Zemanovo císařství

Na středu svolal prezident Miloš Zeman schůzku ústavních činitelů k zahraniční politice. Dobrý počin, pro členskou zemi EU je tato oblast životně důležitá. Tím pozitiva končí. Chyběl stálý ministr zahraničí, setrvalý stav, na který si zřejmě máme zvykat, neboť to se podle oficiálních výstupů vůbec neřešilo.

Kromě Zemana se zúčastnil premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr vnitra (zaskakující ve vládě za ministra zahraničí) Jan Hamáček a předseda sněmovny Radek Vondráček. Chyběl předseda Senátu Milan Štěch, odletěl na dlouho plánovanou cestu do Francie, Hrad odmítl schůzku posunout a místopředsedkyně horní komory Miluše Horská (KDU-ČSL) nebyla připuštěna.

Další věc, na niž si "máme zvykat", tedy že v parlamentním systému na klíčové schůzce k zahraniční politice chyběl zástupce horní komory. Zeman nerad Senát a Štěcha, toť smutné vysvětlení.

Jaký smysl pak taková schůzka může mít? Zeman odmítl kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Pocheho (bez závažných důvodů, vyjádřil se, že Hamáček může klidně dělat obě funkce zároveň, což je nesmysl) a odmítl zástupce Senátu i posunout schůzku z ryze osobních důvodů. Jako by Česko bylo Zemanovo císařství.

O čem "koordinační schůzka" pojednávala? Výsledky známe tři. Pokud jde o sankce EU vůči Rusko, ústavní činitelé "se shodli na užitečnosti komplexní a otevřené diskuse o tomto tématu na úrovni Evropské rady, včetně zhodnocení ekonomické i politické účinnosti sankcí v návaznosti na proceduru jejich prodlužování. Česká republika přitom samozřejmě bude výsledky této diskuse respektovat." Dozvěděli jsme se z prohlášení Hradu. Účastníci konstatovali, že důvody, které k zavedení sankcí vůči Rusku vedly, trvají. Tak proč to otvírat? Inu, protože to císař žádá.

Snad netřeba připomínat, že před každým prodloužením sankcí se o nich v EU jedná. Také víme, že by je putinovec Zeman rád zrušil, často o tom mluví a tvrdí, že jsou "neúčinné". Proč tedy Rusům tolik vadí?

Tento bod jednání se jeví jako zcela zbytečný. Podstatný fakt: Rusové nesplnili, co se po nich na Ukrajině žádá, proto sankce trvají. Česko sankce nijak neohrožují, obchod s Ruskem je oproti obchodu s EU a jinými zeměmi zanedbatelný.

Štěch: Nepodporovat ruskou soběstačnost

Za zmínku stojí vyjádření Milana Štěcha, s jednáním o sankcích souhlasí: "Já sám jsem se několikrát vyjádřil, že některé části těch sankcí jsou pokrytecké," sdělil. Vadí mu, že v ekonomické oblasti jsou sankce sice zavedeny, to však nebrání některým velkým zemím v Rusku investovat, čímž podporují jeho soběstačnost. (Mluví třeba o Německu.)

Štěch tedy souhlasí, ale opačně, než to Zeman myslel, z jeho postoje se dá usoudit, že by spíš sankce přitvrdil, a to tak, aby je velké země nemohly, nesměly obcházet. (To by asi Miloši Zemanovi radost neudělalo, ještě že Štěch na Hradě absentoval.)

U tématu sankcí je důležitá čerstvá aktualita: britští vyšetřovatelé díky výtečné práci zjistili, že jedem novičok otrávili exagenta ruské tajné služby Skripala a jeho dceru dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Stopy jedu se objevily v hotelu, kde bydleli, shromážděno bylo více důkazů.

Pokud Zeman tlačil na ukončení sankcí, vybral si tu nejnevhodnější dobu. Po oznámení britské policie by mělo spíš následovat vyhoštění dalších ruských agentů pracujících v Česku pod diplomatickou imunitou. To by ale na Hradě musel sedět někdo jiný než Zeman.

Další závěr schůzky: Češi budou tlačit na přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Prosazuje to Zeman, podobně jako zrušení protiruských sankcí. Marginálie. Poslední "výsledek", odmítáme přerozdělování migrantů, čili babišovské "ani nohu" pokračuje.

Na to se ani nemuseli scházet. Zbytečná schůzka, jež zhola nic nekoordinovala, jen Miloš Zeman chvíli důležitě vypadá jako ten, kdo řídí českou zahraniční politiku, a Babiš s Hamáčkem zase pro jiné voliče jako ti, kdo ho nenápadně brzdí. Marnost nad marnost.

V té zbytečné schůzce se zrcadlí celá dnešní česká politika, neaktivnost, neschopnost, nenápaditost, trapnost. Ony tři body jsou hlavní české problémy venku? Nesmysl. Firmy a podnikatelé pláčou, že nemají lidi, mohli bychom je vozit z Ukrajiny a dalších zemí, ale oni stále dál nejsou a nejsou. To je problém - a ani slovo o něm.

Horem dolem vykládáme, jak "se má pomáhat" ve zdrojových zemích migrace, ale pomáháme zcela nedostatečně. Den před schůzkou na Hradě napsaly humanitární organizace Babišovi otevřený dopis, kde upozorňují, že v Jemenu, Sýrií a Iráku (místa dlouhodobých ozbrojených konfliktů) trvá krize, probíhá nucené vysídlení obyvatel, hladomor a přírodní katastrofy. Roste počet lidí, kteří potřebují pomoc, ale chybí dvě třetiny potřebných prostředků. Hle, další velké téma.

Takových najdeme víc, ale hradního "koordinátora" ani za mák nezajímají. Chyba, protože Česko pak na Západě de facto neexistuje, jen jako potížista, jako Zemanova země. Smysl hradní schůzky uniká. Pokud ovšem záměrem nebylo ponížit Štěcha a Senát…